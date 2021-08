Flor Peña recordó el papelón que vivió durante su cita con Luis Miguel: “Re perdedora”

Este lunes en Los Mammones (América) estuvo invitada Florencia Peña quien confesó una divertida anécdota con el cantante mexicano Luis Miguel.

“En muchos de tus grandes momentos está Marley en el medio. Uno de ellos fue una cena con Luis Miguel que él te organizó cuando estabas recién separada”, comentó Jey Mammon.

“Creo que soy la única argentina a la que Luis Miguel echó de su habitación. O sea, loser”, comenzó su relato la actriz y agregó: “Yo estaba muerta en vida, seducida y abandonada”.

“Estaba haciendo teatro, recién divorciada, y Marley me dice que me pasa a buscar y me lleva a comer con Luismi. Me dijo que era copado y yo me sumé. Él acababa de hacer un estadio de Vélez y yo de meter 300 personas en el teatro porque era un miércoles. Un montón”, bromeó Peña. “Lo primero que me dice es de dónde venía y cuánta gente había metido. Yo le dije: ‘mirá vos venís de hacer un Vélez, no da que te cuente’. Me sentí re perdedora”, confesó.

“Me sentí tan nerviosa porque me miraba fijo que se me ocurrió hablarle de mis hijos. Se aburrió”, recordó la actriz a lo que Jey comentó: “Pero sumaste a tu ex a la charla”. “Le quise entrar por el lado de que mi ex era músico. Se fue, se retiró. Además yo tenía un hambre. Y mandó a un patovica a que nos diga que nos retiremos. Empezamos a llorar de risa porque Luis Miguel era todo lo contrario, sumaba gente a sus cenas”, aclaró Peña y remató: “Tuvo que ir Marley a pedirle que no nos eche que yo estaba sin comer”.

“Entonces volvió, pidió algo de comer y se retiró antes que nosotros terminemos. Fue muy espectacular porque pidió toda comida que a mi no me gustaba. Porque ni siquiera me preguntó qué es lo que quería”, concluyó.

