Waldo Wolff y Fernando Iglesias chicanearon a Aníbal Fernández: “No vio la historia”

Waldo Wolff y Fernando Iglesias, diputados de Juntos por el Cambio, se refirieron este martes, en LN+, a las declaraciones de Aníbal Fernández sobre la interna del Frente de Todos y plantearon reparos a su afirmación de que nunca antes dirigentes peronistas se opusieron a un presidente de su partido.

“No vio la historia”, afirmó Iglesias en el programa Mesa Chica, conducido por José Del Rio. “Pasaron a la clandestinidad en un gobierno de ellos mismos”, digo en referencia a los cortocircuitos entre la juventud peronista y el tercer gobierno peronista entre 1973 y 1976. Y Wolff agregó: “[Juan Domingo] Perón los echó de la plaza”.

En ese sentido, Wollf se refirió a la interrupción democrática de 1976. “Ellos mismos se hicieron el golpe”, manifestó, y argumentó: “El decreto 2772 [de aniquilamiento] lo firmó Antonio Cafiero, Carlos Ruckauf. Hay que decirlo”. Mediante esa norma, el gobierno de ese momento arregló “operaciones militares y de seguridad” para “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”.

“No hay que tener miedo a hablar. El peronismo clásico no tiene un problema con la Justicia, tiene un problema con la verdad”, sostuvo Wolff, quien además, realizó fuertes críticas a los problemas internos en la coalición gobernante.

En esa línea, se refirió a la adopción de medidas diferentes según los distritos y más allá de la directiva nacional, como las anunciadas recientemente por Axel Kicillof para contener los Precios Cuidados en la provincia de Buenos Aires.

Según el legislador opositor, los empresarios tienen que planificar “inversiones” y adaptarse a las “reglas de alquileres diferentes” de acuerdo a las jurisdicciones. “En un terreno te toman con la luz prendida, y en el otro te lo toma [Raúl Eugenio] Zaffaroni con la luz apagada”, chicaneó en una doble referencia al reciente fallo de Alejo Ramos Padilla sobre la toma de terrenos en La Plata y a la sentencia “Tiraboschi” en la que el exjuez de la Corte redujo una condena a un abusador por una violación.

Previamente, Wolff se refirió al video en el que un ministro pampeano reconoció una maniobra irregular de fondos. El funcionario solicitó dejar de grabar, explicó la operatoria y llegó a afirmar: “Vamos todos presos si esto se conoce”. “Que banda, ¿eh? ¡Están asolando el país!”, se indignó y agregó: “Ésta es la banda”.

El legislador consideró que la sociedad tiene un problema “psicoanalítico” al recordar casos emblemáticos de años anteriores, como cuando se vio al exsecretario de Obras Públicas José López arrojar bolsos con millones de dólares a un convento o al ver miembros de la familia Báez contaban dólares en la financiera La Rosadita; también, mencionó la expropiación de la imprenta Ciccone que salpicaba al exvicepresidente Amado Boudou. “Apelo a que la ciudadanía tenga memoria”, dijo, y añadió: “Es una vergüenza que haya gente que siga votando a esta banda”.

“La patria subsidiada”

Quien también pidió memoria fue el diputado Fernando Iglesias, pero en referencia al Gobierno, luego de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, reconociera que el Estado estudia instrumentos para capturar “la renta inesperada” generada por el incremento de las commodities, aunque “sin tocar los derechos de exportación”. La frase reavivó en muchos el conflicto por la resolución 125.

“Espero que tengan memoria, se acuerden de lo que pasó en 2008 y entiendan que hay un país productivo que no da más. Trabajadores, empleadores, empresas competitivas y exportadoras. Las provincias del centro no dan más para bancar a la patria subsidiada, que son los sectores que defienden ellos, pero no solo los planeros, sino los sectores económicos que viven de los subsidios, los créditos regalados que nunca devuelven, las provincias que viven colgadas de la coparticipación o de la renta petrolera”, señaló.

Fernando Iglesias expuso que en 2021 la balanza comercial para el sector agropecuario de 2021 más las industrias que producen alimentos para ese sector arrojó 30.000 millones de dólares positivos. “La industria, supuesta ‘salvadora de la patria’, la ‘locomotora peronista’, tuvo 12.000 millones de dólares negativos”, retrucó.

El ministro Guzmán en Brasil MECON

Y, en ese sentido, disparó contra la gestión de Aníbal Fernández. “Los que venían a sustituir las importaciones y poner la locomotora, [ahora] son el furgón de cola”, expresó, y apuntó: “[Pero] le echamos la culpa al campo que efectivamente tiene rentas extraordinarias”.

Iglesias también cuestionó la política energética del Gobierno, criticó la paralización del gasoducto en Vaca Muerta y tildó al secretario de Energía, Darío Martínez, de “payaso” respecto a la falta de datos en un hilo de Twitter en el que defendió las acciones de su gestión.

“Cuando vas a los datos te das cuenta que lo que pasó con la ‘soberanía energética’ es que hay un agujero tan grande como en la época del [exministro Julio] de Vido o similar”, sostuvo.