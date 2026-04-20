Weretilneck deja la conducción de Juntos Somos Río Negro

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El gobernador rionegrino Alberto Weretilneck anunció que dejará de presidir Juntos Somos Río Negro (JSRN) y confirmó que el partido elegirá autoridades “más jóvenes, con una visión más moderna de lo que pasa en la provincia”.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el alma mater de JSRN –fundado en 2015– afirmó: “No les voy a hablar como gobernador, sino como integrante de Juntos Somos Río Negro, el partido de los rionegrinos, el partido que defiende los intereses de la provincia, que defiende el federalismo y nos hermana”.

Además de diferenciarse de los partidos nacionales que, según dijo, “obedecen a Buenos Aires y dividen”, Weretilneck indicó que JSRN es el partido que rige lo que pasa hoy en la provincia y aspira “a que siga siéndolo, porque es la única herramienta que tenemos los rionegrinos para mantenernos unidos”.

Y continuó: “He presidido Juntos desde la fundación pero siempre hay un momento para tomar decisiones. Ese momento ha llegado. Estamos eligiendo en un par de horas las próximas autoridades de JSRN y siento que tiene que haber cambios, que tiene que haber renovación, que tienen que liderar hombres y mujeres más jóvenes que nosotros, con una visión más moderna de lo que pasa en la provincia y que sigan adelante con esta tarea de unir a Río Negro y de defender sus intereses. En la renovación de autoridades, no voy a ser el presidente y vamos a conseguir que mujeres y hombres de nuestro proyecto sean quienes lleven adelante las próximas etapas, que seguramente que serán tan importantes o mejores que las hemos construido hasta aquí”.

A principios de marzo, durante la asamblea general de JSRN se resolvió convocar a elecciones internas partidarias para el 10 de mayo. La renovación propuesta por Weretilneck coronará al intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler (41 años), como presidente del partido.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler.

“Ha sido una decisión meditada, conversada entre todos y consideramos que es el momento. Estoy convencido que los rionegrinos acompañarán a esta nueva dirigencia. Nosotros seguiremos comprometidos con la tarea diaria del gobierno: todo nuestro tiempo, esfuerzo y energía estarán puestos en seguir concretando grandes proyectos, en seguir mejorando lo que todavía hay que mejorar y en seguir poniendo a Río Negro en lo más alto del país, para dejarle a las próximas generaciones un Río Negro mejor”, culminó el gobernador.

La fuerza provincial

Nacido en El Bolsón y asentado en Cipolletti desde su adolescencia, Weretilneck llegó a la gobernación de Río Negro en 2012 luego del asesinato de Carlos Soria –era su vice y lo reemplazó a pocos días de asumir– y fue reelegido en 2015. Había comenzado su carrera política como secretario de gobierno del municipio de Cipolletti y en 2003 fue elegido intendente de esa localidad, y luego reelegido para el período 2007/2011.

En 2015 fundó JSRN, un partido provincial al que definió como “una forma de hacer política desde el territorio, con identidad propia y decisiones que priorizan lo que necesita cada comunidad, cada productor, cada familia rionegrina”.

En 2023 –con una estrategia de consenso como principal herramienta y con esfuerzos por tomar distancia de la grieta nacional–, el por entonces senador Weretilneck volvió a ganar la gobernación (en 2019, la Corte Suprema le había impedido ser candidato para un nuevo período).

Antes de asumir ese tercer mandato, encaró un proceso de revisión sobre todo lo que se había hecho mal en las gestiones anteriores. Entre otras, llegó a la conclusión de que estuvieron muy enfocadas en el desarrollo de la parte pública de la provincia –como el Plan Castello, que implicó un endeudamiento de casi 600 millones de dólares para financiar obras públicas– sin pensar en un apalancamiento en el sector privado. Desde ese momento, el vínculo entre el sector público y el privado se ha vuelto una obsesión para Weretilneck, que considera que es el mejor camino para un verdadero desarrollo provincial.

Ahora, la renovación de autoridades en el partido busca reacomodar el poder en la provincia y trazar el camino hacia 2027. Lo cierto es que JSRN ganó en 2023 la gobernación, pero su desempeño estuvo muy por debajo de la cosecha en 2019, cuando Arabela Carreras se impuso con el 52% de los votos. Y en noviembre del año pasado, el partido oficialista quedó tercero en la elección legislativa, detrás de Fuerza Patria y La Libertad Avanza.