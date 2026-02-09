5 plantas que “limpian el aire” y que todos ponen en el balcón

Tener un balcón lleno de plantas es, muchas veces, la alternativa que encuentran quienes viven en un departamento y buscan que el “verde” desborde su hogar. Pero quienes quieren ir un poco más allá de acumular especies, suelen ser muy cuidadosos en la elección. Y allí, hay cinco plantas que suelen ser reconocidas por una gran virtud: “limpiar el aire”.

El concepto, instalado hace décadas a partir de estudios de laboratorio y amplificado por redes sociales, suele simplificar un fenómeno mucho más complejo. Sin embargo, estas especies sí aportan beneficios concretos para quienes viven en departamentos, desde mejorar la humedad ambiental hasta favorecer la circulación del aire y generar microclimas más frescos. Aun así, conviene entender qué pueden y qué no pueden hacer, y por qué se volvieron tan populares en balcones urbanos.

El potus, un clásico

La primera de estas plantas es el potus, un clásico indiscutido. Su fama se disparó a partir de investigaciones que mostraban su capacidad para absorber ciertos compuestos orgánicos volátiles en condiciones controladas. Aunque esos resultados no se replican de manera directa en un ambiente doméstico, el potus sigue siendo una especie resistente, adaptable y capaz de crecer incluso con luz indirecta.

El potus en maceta puede ubicarse en las barandas de un balcón para que su crecimiento hacia abajo genere como una cortina verde colgante Freepik

En balcones semicubiertos funciona como una cortina verde que suaviza la radiación solar y aporta una sensación de frescura. Su crecimiento rápido y su bajo mantenimiento explican por qué aparece en casi cualquier vivienda que busque sumar verde sin complicaciones.

La sansevieria, capaz de soportar todo

Otra protagonista es la sansevieria, conocida como lengua de suegra. Su popularidad se sostiene en su capacidad para tolerar descuidos, soportar sequías prolongadas y mantenerse firme incluso en balcones ventosos. Se la suele asociar con la idea de “purificar el aire” porque realiza intercambio gaseoso durante la noche, algo poco común entre las plantas de interior. Aunque esto no implica una limpieza significativa del ambiente, sí contribuye a estabilizar la humedad y a generar una presencia vegetal constante que mejora la percepción de confort. En balcones pequeños, su porte vertical permite sumar verde sin ocupar demasiado espacio.

La sansevieria tiene capacidad para tolerar descuidos, soportar sequías prolongadas y mantenerse firme incluso en balcones ventosos Archivo Revista Jardin

El espatifilo, elegido por sus flores

El tercer lugar lo ocupa el espatifilo, también llamado lirio de la paz. A diferencia de otras especies más rústicas, requiere algo más de atención, especialmente en lo que respecta al riego y la luz. Sin embargo, su capacidad para florecer incluso en espacios reducidos lo convirtió en un favorito de quienes buscan un balcón con estética más cuidada. Su relación con la “limpieza del aire” proviene de estudios que mostraron su eficiencia para absorber ciertos contaminantes en cámaras selladas. En un balcón real, su aporte es más modesto, pero su presencia ayuda a regular la humedad y a generar un ambiente visualmente más amable.

Esta planta también es conocida como lirio de la paz Shutterstock

Decora ambientes en su momento de floración Archivo

La hiedra inglesa, la reina de los balcones

La hiedra inglesa es otra habitual de los balcones urbanos. Su crecimiento vigoroso y su capacidad para trepar o colgar la vuelven ideal para quienes buscan cubrir barandas, muros o generar sombra natural. Se la menciona a menudo como una planta que ayuda a reducir partículas en suspensión, aunque su efecto real depende de factores como la circulación del aire y la densidad del follaje.

El nombre de esa especie es Hedera helix, puede trepar pegada a una pared o crecer hacia abajo como planta colgante Archivo Revista Jardin

Lo que sí está comprobado es que contribuye a bajar la temperatura superficial de paredes expuestas al sol, lo que mejora el confort térmico en departamentos orientados al norte o al oeste. Su versatilidad estética también explica su presencia constante en balcones de distintos estilos.

El ficus, sale del living al balcón

La quinta especie es el ficus benjamina, una planta que durante años fue sinónimo de living pero que hoy se trasladó con fuerza a balcones amplios y bien iluminados. Su porte arbustivo genera una sensación de refugio verde y ayuda a amortiguar el ruido urbano. Aunque también se lo asocia con la capacidad de “limpiar el aire”, su verdadero aporte está en la creación de microclimas más frescos y en la mejora de la calidad perceptual del espacio. En balcones con buena luz, su crecimiento es rápido y su presencia transforma por completo la atmósfera del lugar.

El ficus logra un crecimiento de arbusto, está verde todo el año y puede pasar de decorar el living al balcón Shutterstock

En todos los casos, la idea de que estas plantas “purifican” el aire debe entenderse como una metáfora más que como un fenómeno medible en condiciones reales. Ninguna especie puede reemplazar la ventilación cruzada ni compensar fuentes de contaminación internas. Sin embargo, su aporte no es menor: ayudan a regular la humedad, reducen la temperatura superficial, generan sombra, atenúan el ruido y, sobre todo, mejoran la relación emocional con el espacio doméstico.