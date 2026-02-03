Ola de calor: las 10 plantas que ayudan a refrescar tu casa en verano

Cuando las altas temperaturas afectan nuestros hogares, buscar alternativas naturales para mantener el ambiente fresco y saludable se vuelve fundamental. Las plantas de interior no solo cumplen una función decorativa, sino que también ofrecen soluciones prácticas para regular la temperatura y mejorar la calidad del aire. Algunas especies, con sus características particulares, pueden contribuir a equilibrar la temperatura en el hogar y crear un ambiente más confortable.

1. Ficus

Gracias a su capacidad para eliminar sustancias químicas y mejorar la circulación del aire, el ficus crea un ambiente más fresco y saludable Shutterstock

El ficus es una planta ideal para refrescar cualquier habitación, ya que no solo aporta un toque decorativo, sino que también tiene la capacidad de purificar el aire. Su principal beneficio radica en su habilidad para eliminar sustancias químicas como el benceno, que suelen estar presentes en muebles, productos de limpieza y materiales de construcción.

Además, al favorecer la transpiración y mejorar la circulación del aire, el ficus ayuda a crear un ambiente más fresco y saludable. Este proceso de purificación contribuye a disminuir la sensación de aire cargado, lo que lo convierte en una opción perfecta para contrarrestar el calor intenso en el hogar.

2. Sanseviera

La sanseviera es una planta resistente que purifica y humidifica el aire Shutterstock

La sanseviera es una planta ideal para quienes buscan una opción resistente y de fácil cuidado, especialmente en entornos con temperaturas extremas. Su capacidad para purificar y humidificar el aire la convierte en una excelente opción para mantener un ambiente saludable, ya que también es capaz de eliminar sustancias tóxicas como el formaldehído.

Su resistencia a condiciones adversas y la mínima atención que requiere la hacen una opción perfecta para personas sin experiencia en jardinería, brindando beneficios tanto decorativos como funcionales sin complicaciones.

3. Laurel

El laurel ayuda a equilibrar la temperatura interior al absorber la humedad del aire Shutterstock

El laurel es una planta apreciada por su capacidad para absorber la humedad del aire, lo que ayuda a mantener la temperatura interior más equilibrada y cómoda. Su aroma característico no solo agrega un toque agradable al ambiente, sino que también actúa como un repelente natural contra insectos, lo que lo convierte en una excelente opción durante las épocas de calor, cuando los insectos pueden proliferar. Además, su resistencia y versatilidad lo hacen adecuado para diversos espacios interiores.

4. Aloe Vera

Al liberar oxígeno, el aloe vera contribuye a reducir la temperatura del aire, mientras que su savia beneficia la piel Shutterstock

El aloe vera es una planta altamente valorada tanto por sus propiedades medicinales como por su capacidad para refrescar el ambiente. Al liberar oxígeno durante el proceso de fotosíntesis, contribuye a reducir la temperatura del aire, creando un ambiente más fresco.

Además, su savia es famosa por sus beneficios para la piel, ayudando en la cicatrización de heridas y proporcionando hidratación. Es una opción ideal no solo para mantener el hogar agradable, sino también para el cuidado personal, convirtiéndola en una planta funcional y beneficiosa en muchos sentidos.

5. Espatifilo

El espatifilo es ideal para baños o cocinas y mejora la calidad del ambiente Shutterstock

Conocida también como “Peace Lily”, el espatifilo es una planta altamente eficaz para absorber la humedad y combatir el moho, lo que ayuda a reducir la temperatura del aire y mejorar la calidad del ambiente.

Es especialmente útil en espacios como baños o cocinas, donde la humedad tiende a ser más alta, ya que regula la humedad del aire y contribuye a mantener el ambiente fresco y limpio. Además, su elegante follaje y flores blancas la convierten en una opción decorativa, brindando frescura y armonía a cualquier habitación.

6. Palma de Bambú

La palma de bambú purifica el aire y refresca el ambiente al eliminar monóxido de carbono Shutterstock

Ideal para espacios con techos altos, la palma de bambú es una planta que no solo purifica el aire, sino que también contribuye a refrescar el ambiente al eliminar monóxido de carbono y otras impurezas. Su capacidad para prosperar en lugares con luz indirecta la convierte en una opción perfecta para interiores, ya que no necesita mucha luz directa.

Esta planta no solo mejora la calidad del aire, sino que también aporta un toque tropical y elegante a cualquier habitación, haciendo que tu hogar se sienta más fresco y saludable.

7. Cinta

La cinta es una planta resistente que elimina contaminantes como el monóxido de carbono Shutterstock

La cinta es una planta altamente eficaz para eliminar monóxido de carbono y otros contaminantes del aire, lo que contribuye a mantener el ambiente más limpio y saludable. Gracias a su capacidad para equilibrar la temperatura, es ideal para mantener tu hogar fresco, incluso durante las altas temperaturas.

Además, es una planta resistente que requiere poco mantenimiento y no presenta problemas para convivir con las mascotas, lo que la convierte en una excelente opción para quienes buscan una planta decorativa y funcional en espacios familiares.

8. Helecho

Sus hojas caídas y su vibrante color verde la convierten en una opción decorativa ideal para cualquier espacio Gentileza Carina Michelli

El helecho es una planta que no solo contribuye a la humidificación del aire, sino que también es eficaz en la eliminación de contaminantes como el benceno y el xileno, mejorando así la calidad del aire en el hogar.

Sus hojas caídas y su vibrante color verde la convierten en una opción decorativa ideal para cualquier espacio, añadiendo un toque de frescura natural. Además, al mantener un ambiente más saludable, el helecho es perfecto para refrescar y revitalizar la atmósfera interior, convirtiéndolo en una opción atractiva tanto desde el punto de vista estético como funcional.

9. Limonero

El limonero regula la temperatura de los ambientes y mejora la calidad del aire al producir oxígeno Shutterstock

El limonero, además de su aroma fresco y su atractivo aspecto decorativo, es una excelente opción para regular la temperatura de los ambientes y mejorar la calidad del aire al producir oxígeno. Su resistencia a la luz solar directa lo convierte en una planta ideal para espacios bien iluminados, donde puede prosperar y contribuir a purificar el aire.

Su capacidad para refrescar el ambiente, junto con sus propiedades purificadoras, lo hacen un aliado perfecto en el hogar, brindando no solo beneficios estéticos, sino también funcionales.

10. Potus

Su capacidad para equilibrar la temperatura, junto con su estética en forma de enredadera, lo hace una opción decorativa y funcional Pexels

El potus es una planta de interior altamente resistente y fácil de cuidar, lo que la convierte en una opción ideal para quienes buscan una planta de bajo mantenimiento. Su capacidad para eliminar sustancias tóxicas del aire, como el benceno y el formaldehído, y su habilidad para equilibrar la temperatura de los espacios, hacen que sea una opción excelente para refrescar cualquier habitación.

Además, su hermosa forma de enredadera añade un toque decorativo, haciendo que el potus no solo sea funcional, sino también estéticamente agradable en cualquier ambiente.