Aislamiento, diseño y durabilidad: las razones detrás del boom de las ventanas de PVC en proyectos premium

Ya nadie discute que el PVC es el material naturalmente aislante con las mejores propiedades térmicas y acústicas, a diferencia del aluminio, que es conductor por naturaleza. “Las aberturas de PVC REHAU permiten aislar los ruidos externos de una manera muy eficiente, lo que se traduce en un mejor descanso. Además, con este aislamiento térmico el hogar se mantiene más cálido en invierno y más fresco en verano, con un ahorro energético muy significativo”, explica Ezequiel Pascual, director de Ingeniería de REHAU Window Solutions para América.

Por su rendimiento, las ventanas de PVC se transforman en una inversión de calidad y a largo plazo, con una ecuación costo-beneficio difícil de igualar. A eso se suma un diferencial cada vez más valorado: su durabilidad y bajo mantenimiento, atributos que resultan clave tanto para desarrolladores como para propietarios.

Valor agregado y diseño versátil

En proyectos premium, cada detalle cuenta. Las ventanas de PVC aportan una estética moderna y sofisticada, con líneas limpias y la posibilidad de terminaciones foliadas en tonos madera o colores planos en acabado mate. “La opción de ventanas bicolor —con un color hacia el exterior y otro hacia el interior— otorga gran versatilidad para la integración estética, tanto en renovaciones como en edificios donde hay que respetar la fachada original”, explica Pascual.

Proyecto Milenica en Córdoba. Fabricante: Urbantek.

Casa Living cuenta con ventanas bicolor REHAU. Fabricante: Welttechnik.

El proyecto Casa Living, en San Isidro, es un claro ejemplo de esta tendencia: combina amplias superficies vidriadas con carpinterías bicolor que unifican la estética interior y exterior, realzando la arquitectura moderna de sus espacios.

Además, las ventanas REHAU incorporan herrajes multipunto con cierre en todo el perímetro, lo que garantiza una hermeticidad superior y mayor seguridad antirrobo, un diferencial especialmente valorado en el segmento residencial de alta gama.

Eficiencia, confort y sustentabilidad

En un contexto de crecientes variaciones climáticas, la aislación térmica y acústica dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad de confort y eficiencia energética. Las ventanas de PVC permiten mantener una temperatura interior más estable y reducir significativamente el consumo de calefacción o refrigeración, lo que impacta positivamente tanto en el ahorro como en la sustentabilidad del hogar.

Proyecto Bohouse 2 de Grupo Broer, ubicado en el barrio La Juanita, Jose Ignacio - Fabricante: Corallo Aberturas.

“El ahorro energético definitivamente es valor agregado y se traduce en una ventaja no solo desde el cuidado del bolsillo sino también en el cuidado del medio ambiente: consumir menos energía significa menos emisiones”, destaca Pascual.

A nivel internacional, las tendencias en construcción se alinean con estos conceptos. Certificaciones como LEED, EDGE, Passivhaus, PHIUS, NFRC o Energy Star promueven el uso de materiales más eficientes, y las ventanas de PVC REHAU cumplen ampliamente con estos requisitos, convirtiéndose en un aliado para quienes buscan proyectos sostenibles sin resignar diseño.

Proyectos que marcan tendencia

Otros desarrollos como Le Bois, Marina Banus y EG12 incorporaron las ventanas REHAU como parte esencial de su propuesta de valor.

Le Bois. Fabricante: Welttechnik.

EG12. Fabricante: Polydoor.

“La construcción premium busca los más altos niveles de prestación, ya sea por rendimiento o por acabados superficiales. REHAU alinea sus productos con estas necesidades, con lo que logra satisfacer por completo la más alta exigencia de confort y la estética más vanguardista y sofisticada”, concluye Pascual.

Con una combinación única de tecnología, diseño y sustentabilidad, las ventanas de PVC REHAU no solo elevan el confort de los espacios: también protegen el valor de las propiedades a lo largo del tiempo, convirtiéndose en un sello distintivo de la construcción contemporánea de calidad.

