Alquileres: prometieron una ayuda de 250 euros por mes para inquilinos de Madrid pero llevan nueve meses esperando cobrar

Ana María Cid, de 31 años, está sin trabajo, a su pareja la acaban de operar y le han bajado el salario en un 75%. Además, tienen un bebé de 18 meses. Paga casi €600 de alquiler, lo que en su situación es inasumible. Ella, al igual que los 11.032 jóvenes que solicitaron el bono para el alquiler en Madrid, aún no ha recibido ni un euro. Según explica en una conversación telefónica con el diario EL PAIS, lo peor es que siente que se están riendo de ella. “Llamas al 012, escribes correos, hablas con otras personas y cada uno te cuenta una historia diferente”, afirma. Se trata de una ayuda de €250 al mes de fondos que provienen de la administración estatal, aunque el reparto lo hacen las comunidades autónomas y estas podían aumentar la cuantía, o no, en €100.

Esta ayuda nació en octubre de 2021, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la creación de un bono de vivienda para facilitar la emancipación. Se aprobó el 18 de enero de 2022 en el Consejo de Ministros y se publicó el Real Decreto 42/2022 en el Boletín Oficial del Estado. El Ejecutivo convino delegar la gestión de la ayuda en las comunidades, ya que las competencias de vivienda están transferidas. Los requisitos para solicitarla eran ser menor de 36 años y que la renta no superara en tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En 2023, el indicador es de €600 mensuales, €7200 en 12 pagas u €8400 en 14. Además, esta medida tiene efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2022 hasta 24 meses después.

Más de 11.000 afectados por los retrasos

En Madrid, el 14 de septiembre del pasado año se aprobó, mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno, la autorización de concesión directa de las subvenciones del Bono al Alquiler Joven reguladas en dicho decreto. La convocatoria se abrió el 21 de septiembre y, por el momento, se han publicado cuatro listados de beneficiarios: tres en diciembre de 2022 y otro en abril.

Ainhoa Peribañez, de 35 años, trabaja en el sector de la limpieza, vive con su pareja y sus dos hijos y pagan casi €800 de alquiler, por lo que recibir los €250 supondría un deshaogo mensual. “Mi marido hizo los cálculos y son €9000 lo que nos debe la Comunidad”, cuenta por teléfono. Al igual que Ana María Cid, también ha probado con todas las fórmulas para ponerse en contacto con la administración. Ha llamado al 012, mandado correos y vuelto a llamar a todos los números que ha encontrado y nadie ha sido capaz de darle una respuesta. “La comunicación con la Comunidad de Madrid es nula”, se queja.

Debido al silencio administrativo que muchos de los solicitantes han sentido, 500 jóvenes se han unido en un grupo de Telegram para brindarse apoyo e ir informándose de cómo avanzan sus casos. Además, han presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo. En ella afirman que, a fecha del 13 de junio de 2023, ninguno ha recibido la ayuda a pesar de que han pasado ya “nueve meses desde el día que se puedo solicitar el bono”. También quieren presentarla ante Vivienda y el Registro, explica Mila Abellán, una maestra de primaria de 34 años, que también solicitó la ayuda.

La Dirección General de Vivienda de la Comunidad afirma que se están cumpliendo los plazos administrativos. Además, subraya que, desde el Gobierno Central, el decreto llegó con muchas “lagunas e imprecisiones”. “Primero, la Comunidad de Madrid se tuvo que adaptar el real decreto, luego no hubo transparencia, no se compartió nada entre el Ministerio y autonomías, con lo que el decreto nació ciego. Normalmente, se consulta a las comunidades, pero en este caso no”, indica una portavoz.

A Abellán y otras solicitantes les informaron, en alguna de las llamadas que realizaron al 012, de que a partir del 15 de junio empezarían a hacer los pagos. Sin embargo, la fecha ya pasó y a Cid nadie de la administración le ha notificado esto. La Dirección General de Vivienda de la Comunidad niega que se haya puesto una fecha exacta, ya que “desde hace meses que se indica que los pagos se comenzarán a hacer a finales de junio o principios de julio” y corroboran que nadie ha cobrado el subsidio.

Además, todas las personas consultadas por este diario han afirmado que, unas semanas antes de las elecciones del 28 de mayo, en la página de la Comunidad había un cartel informativo que indicaba que la tramitación de los pagos ya estaba en funcionamiento. “En cuanto acabaron las elecciones, esta información dejó de aparecer en la web”, critica Abellán.

La Dirección General de Vivienda indica que “se están siguiendo los trámites rutinarios de una ayuda” y explica que fue en febrero cuando se cerró el plazo para subsanar y aportar toda la documentación, por lo que han estado cuatro meses revisando para garantizar que la ayuda llegue “a todos a la vez y no a unos primeros y luego a otros”.

Además, informa de que los fondos para atender las ayudas del alquiler, correspondientes a 2022, fueron transferidos a la Comunidad de Madrid a finales de 2022, un total de €31.800.000. Y añade que el Gobierno central “tardó mucho en hacer llegar el capital” por lo que “si el actor principal se retrasa, también lo hacen los demás”.

Cid dice que ha perdido ya la esperanza y, aunque ha leído en el BOE que no se puede quitar esta ayuda, duda de que la vayan a cobrar en algún momento. “Yo no quiero este dinero para irme de vacaciones, lo quiero para poder subsanar todas las deudas que he ido acumulando. Mi situación es nefasta”, se lamenta.

La situación en otras comunidades

Además de en Madrid, las demoras en recibir la ayuda se han producido en otras comunidades, como Andalucía, mientras que en Cataluña solo el 38% de los beneficiarios han podido recibirla, ya que se quedaron sin presupuesto para el 62% restante. En otras regiones todavía no se ha comenzado a efectuar los pagos.

En Andalucía se ha tardado en abonar entre ocho y nueve meses, pero han empezado a hacerlo ya, aunque “con mucho retraso y solo a una pequeña parte de los solicitantes”, explica el Observatorio de Vivienda Asequible de la asociación Provivienda. Castilla y León y Murcia empezaron a pagar en marzo. Sin embargo, Aragón, que decidió abrir la convocatoria solamente para un año, en vez de dos, han tenido que suspender la de 2023 debido al solapamiento con la del curso anterior, añade la ONG.

En contraposición, la Comunidad Valenciana ya ha resuelto todas las solicitudes del bono de la convocatoria de 2022 y abrió el plazo para la segunda el pasado abril. Otras autonomías que ya entregaron el dinero del bono son Extremadura, Cataluña, Canarias, Baleares, Asturias, La Rioja y Ceuta, informa el observatorio.

