Así quedó una vieja estación de tren abandonada que fue transformada en un hotel de lujo

Durante décadas, la estación internacional de Canfranc fue un símbolo del esplendor perdido: una joya ferroviaria enclavada en los Pirineos aragoneses que, tras su cierre en 1970, quedó envuelta en abandono y misterio. Hoy, esa misma estructura monumental ha renacido como un hotel cinco estrellas de la cadena Royal Hideaway, combinando historia, arquitectura y sofisticación en un proyecto que recupera no solo un edificio, sino todo un relato cultural.

Inaugurada en 1928, la estación fue en su momento la segunda más grande de Europa, con una longitud de 241 metros, más de 300 ventanas y una infraestructura pensada para facilitar el paso ferroviario entre España y Francia. Su diseño monumental, obra del ingeniero Fernando Ramírez de Dampierre, evocaba las grandes estaciones europeas y respondía al deseo de modernización e integración internacional.

Con funciones aduaneras, sanitarias y hoteleras, Canfranc fue durante décadas un importante punto de conexión y, más tarde, un espacio estratégico durante la Segunda Guerra Mundial, cuando fue escenario de operaciones de espionaje, tráfico de oro nazi y pasos clandestinos hacia la libertad.

El deterioro comenzó tras un accidente en el lado francés del trazado, en 1970, que interrumpió la conexión internacional y dejó la estación en un largo letargo. Durante más de 40 años, el edificio permaneció cerrado al público, convertido en una imagen melancólica de una infraestructura majestuosa sin función, hasta que el Gobierno de Aragón adquirió la propiedad en 2013 con la intención de rescatarla.

La fachada neoclásica de la estación fue restaurada respetando el diseño original, con más de 300 ventanas y una longitud de 241 metros Shutterstock

La recepción mantiene elementos estructurales originales, como la marquesina metálica y los revestimientos clásicos Booking

El proyecto de recuperación fue ambicioso: se respetaron los elementos originales, como la gran marquesina metálica, la fachada neoclásica y las estructuras interiores, mientras se incorporaron materiales nobles como terciopelo, mármol, madera y latón para reinterpretar su espíritu original en clave contemporánea.

El bar del hotel, llamado La Biblioteca, propone una carta de cócteles en un ambiente que combina elegancia e historia Booking

Las salas de estar ofrecen rincones de lectura y descanso, con mobiliario inspirado en el diseño europeo de entreguerras Booking

Los espacios comunes del hotel fueron concebidos para integrar el paisaje de montaña Booking

El resultado es el Canfranc Estación, a Royal Hideaway Hotel, inaugurado en enero de 2023 tras una cuidadosa rehabilitación liderada por el estudio Ilmiodesign y gestionado por el grupo Barceló.

El establecimiento cuenta con 104 habitaciones, incluyendo cuatro suites de lujo, un spa con pileta climatizada, gimnasio, biblioteca, salones de lectura y una cuidada propuesta de diseño que remite al estilo art déco, en un equilibrio entre memoria histórica y confort actual.

El hotel cuenta con una pileta climatizada interior, integrada al área de spa Booking

Los vagones ahora son bares y restaurantes

Uno de los aspectos más distintivos del hotel es su propuesta gastronómica: en homenaje a su pasado ferroviario, algunos de sus restaurantes funcionan en antiguos vagones restaurados. El Canfranc Express, con una estrella Michelin, está dirigido por los chefs Eduardo Salanova y Ana Acín, y ofrece un menú degustación inspirado en los trayectos del legendario Orient Express.

El vagón 1928 recupera el glamour de la belle époque con una carta basada en cocina francesa de montaña. Además, el espacio El Internacional, el café Art Déco y el bar de cócteles La Biblioteca completan la experiencia sensorial del visitante.

El vagón 1928 recrea la atmósfera de los grandes trenes europeos del siglo XX y rinde tributo al año de inauguración de la estación original Booking

Algunos espacios gastronómicos del hotel funcionan dentro de antiguos vagones restaurados, en homenaje al pasado ferroviario del edificio Booking

Su ubicación también potencia el atractivo del destino: situado a 1194 metros de altitud, en el corazón del Pirineo aragonés, el hotel está rodeado por paisajes de alta montaña y se encuentra a pocos kilómetros de estaciones de esquí como Candanchú y Astún. La reapertura reciente del Canfranero, el servicio ferroviario entre Huesca y Canfranc, con vistas a una futura reconexión internacional, refuerza el carácter estratégico de esta recuperación patrimonial.

El hall central conserva la estructura original de la estación, con una marquesina metálica restaurada y detalles art déco que evocan el esplendor ferroviario del siglo XX

¿Cuánto cuesta alojarse en el hotel Canfranc?

La experiencia de alojarse en el hotel Canfranc no solo promete una inmersión en la historia, sino también una estadía de alto nivel con tarifas acordes a la categoría cinco estrellas. Las habitaciones combinan elegancia, detalles art déco y confort moderno, y se presentan en distintas categorías según tamaño, prestaciones y vistas.

La habitación Deluxe, que oscila entre los 21 m² y los 30 m², tiene una tarifa base de US$269 por noche sin desayuno, mientras que el paquete con desayuno incluido asciende a US$293. Este tipo de habitación está orientada a parejas o viajeros individuales que buscan un ambiente íntimo, con acabados nobles y vistas a los jardines o al entorno montañoso.

Las 104 habitaciones combinan materiales nobles como terciopelo, mármol y madera Booking

Una categoría más amplia es la Deluxe Superior, que eleva la experiencia sin modificar sustancialmente la disposición. En este caso, la noche cuesta US$296 sin desayuno y US$319 con desayuno, con mayor atención a los detalles de diseño interior y una ubicación más estratégica dentro del edificio.

Para quienes buscan un nivel superior de confort y amplitud, la Junior Suite ofrece una propuesta más exclusiva. Con tarifas desde US$323 por noche sin desayuno y US$346 con desayuno, se trata de estancias más generosas en metros cuadrados y con servicios diferenciales, ideales para quienes valoran el espacio y la privacidad.

Las antiguas vías ferroviarias conservadas frente al edificio restaurado evocan el pasado internacional de la estación de Canfranc Shutterstock

Por último, el hotel dispone de la opción Deluxe Familiar, pensada especialmente para familias o grupos. Estas suites están conformadas por dos habitaciones Deluxe conectadas, de 29 metros cuadrados cada una, y pueden albergar hasta cuatro adultos o tres niños. El precio por noche parte de los US$592 sin desayuno y alcanza los US$615 con desayuno. Esta categoría es especialmente valorada por quienes viajan en familia y desean mantener cercanía sin renunciar a la comodidad individual.

Las habitaciones fueron diseñadas con una estética contemporánea que remite al art déco Booking

Los valores son orientativos y pueden variar según la temporada, la disponibilidad y las promociones activas, pero posicionan al hotel Canfranc como una opción de lujo dentro del turismo de montaña en España, con una fuerte apuesta por el diseño, la historia y el confort contemporáneo.

El hotel ha recibido reconocimiento internacional por su diseño, concepto y ejecución: fue destacado por medios como The New York Times, Financial Times, Elle Decor y National Geographic, y premiado por su arquitectura interior en certámenes especializados.