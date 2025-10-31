Cuáles son los cinco mejores hoteles del mundo
La prestigiosa lista The World’s 50 Best, conocida por sus selecciones gastronómicas, expande sus horizontes y revela los establecimientos hoteleros más sobresalientes
The World’s 50 Best, organización famosa por sus rankings de restaurantes, bares y vinerías a nivel global, publicó su lista de los 50 mejores hoteles del mundo el 31 de octubre de 2025. El listado, con fuerte presencia de establecimientos asiáticos, relegó a América Latina, que solo cuenta con representantes de México y Brasil. Argentina no figura en la selección.
Los cinco mejores hoteles de mundo
1. Rosewood Hong Kong
The World’s 50 Best describe al Rosewood Hong Kong como un hotel que se alza en medio de los rascacielos de la ciudad, con una altura de 270 metros y 413 habitaciones de “ultralujo”. Destaca su “envidiable ubicación frente al puerto Victoria” y sus “impresionantes vistas” del horizonte de Hong Kong.
El jurado destaca sus 11 restaurantes y bares, sus instalaciones de bienestar, sus obras de arte y su servicio de primera clase. Subraya la fusión de Oriente y Occidente que ofrece el hotel, con una tarifa básica de US$650 por noche.
2. Four Seasons Bangkok en el río Chao Phraya
Este “amplio refugio urbano” ofrece “hospitalidad de primera clase” e invita a “disfrutar” y “relajarse profundamente”, según la guía. Ubicado a orillas del Río de los Reyes, cuenta con 299 habitaciones y suites, una piscina de varios niveles, jardines y un centro de bienestar con spa.
El hotel presenta una arquitectura escalonada con cristal, mármol y obras de arte moderno. Algunas habitaciones tienen terraza privada. Dentro del hotel se encuentra el BKK Social Club, ubicado en el puesto número 19 entre los 50 mejores bares de Asia. La tarifa inicial es de US$450 por noche
3. Capella Bangkok
Este hotel, situado a orillas del río Chao Phraya, es valorado por su “serenidad y un servicio excelente”. El jurado destaca sus diseños de tonos neutros, líneas puras y estilo japonés, así como su atención “excepcional, casi sobrenatural”.
En 2024, fue elegido el mejor hotel del mundo. El Capella Bangkok cuenta con 101 habitaciones, suites y villas. Las habitaciones estándar tienen vestidores, amplios baños y terrazas con reposeras. Las villas ribereñas ofrecen jardines privados con jacuzzi y sala de estar. La tarifa inicial es de US$600 por noche.
4. Hotel Passalacqua
El hotel, ubicado en una finca privada en el Lago di Como, Italia, ocupa el cuarto lugar y se distingue por su lujo y es ideal para “disfrutar de la dolce vita”. Rodeado de jardines con terraza, este hotel boutique cuenta con 24 habitaciones y exhibe artesanía italiana con elegancia barroca. The 50 World’s Best lo describe como un “refugio sublime, casi como una residencia privada” y en 2024 y 2025 ganó el premio al mejor hotel boutique. La tarifa inicial es de US$1300.
5. Raffles Singapur
De estilo neorrenacentista, construido en 1899, es considerado “la gran dama de los hoteles del sudeste asiático”. The World’s 50 Best afirma que hospedarse en el Raffles Hotel Singapore “es sumergirse en la época dorada de los viajes”.
El hotel cuenta con porteros sikh uniformados, verandas con vistas a los jardines tropicales y 115 suites. Ofrece una amplia oferta gastronómica y evoca “recuerdos imborrables de lujo y tradición”. Fue uno de los primeros edificios en Singapur con luces y ventiladores eléctricos. La tarifa inicial es de US$2000.
El resto del listado de los mejores hoteles del mundo
6. Atlantis The Royal, Dubai
7. Mandarin Oriental Bangkok, Bangkok
8. Chablé Yucatán, Chocholá
9. Four Seasons Firenze, Florencia
10. Upper House Hong Kong, Hong Kong
11. Copacabana Palace, Río de Janeiro
12. Capella Sydney, Sydney
13. Royal Mansour, Marrakech
14. Mandarin Oriental Qianmen, Pekín
15. Bulgari Tokyo, Tokio
16. Claridge’s, Londres
17. Four Seasons Astir Palace, Atenas
18. Desa Potato Head, Bali
19. Le Bristol, París
20. Jumeirah Marsa Al Arab, Dubai
21. Cheval Blanc Paris, París
22. Bulgari Roma, Roma
23. Hôtel de Crillon, París
24. Rosewood São Paulo, San Pablo
25. Aman Tokyo, Tokio
26. Hotel Il Pellicano, Porto Ercole
27. Hôtel du Couvent, Niza
28. Soneva Fushi, Maldivas
29. The Connaught, Londres
30. La Mamounia, Marrakech
31. Raffles London at The OWO, Londres
32. The Emory, Londres
33. Maroma, Riviera Maya
34. The Calile, Brisbane
35. The Lana, Dubai
36. Hôtel de Paris Monte-Carlo, Mónaco
37. Janu Tokyo, Tokio
38. The Taj Mahal Palace, Mumbai
39. One&Only Mandarina, Riviera Nayarit
40. Singita-Kruger National Park, Kruger National Park
41. Mandarin Oriental Hong Kong, Hong Kong
42. Hotel Bel-Air, Los Ángeles
43. The Mark, Nueva York
44. Las Ventanas al Paraíso, Los Cabos
45. The Tokyo Edition Toranomon, Tokio
46. Hotel The Mitsui, Kioto
47. Estelle Manor, Witney
48. Grand Park Hotel Rovinj, Rovinj
49. Hotel Sacher Vienna, Viena
50. Mandapa, Bali
