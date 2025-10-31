Cuáles son los cinco mejores hoteles del mundo

The World’s 50 Best, organización famosa por sus rankings de restaurantes, bares y vinerías a nivel global, publicó su lista de los 50 mejores hoteles del mundo el 31 de octubre de 2025. El listado, con fuerte presencia de establecimientos asiáticos, relegó a América Latina, que solo cuenta con representantes de México y Brasil. Argentina no figura en la selección.

Los cinco mejores hoteles de mundo

1. Rosewood Hong Kong

The World’s 50 Best describe al Rosewood Hong Kong como un hotel que se alza en medio de los rascacielos de la ciudad, con una altura de 270 metros y 413 habitaciones de “ultralujo”. Destaca su “envidiable ubicación frente al puerto Victoria” y sus “impresionantes vistas” del horizonte de Hong Kong.

El hotel Rosewood Hong Kong ocupa el primer puesto de la lista Instagram Rosewood Hong Kong

El jurado destaca sus 11 restaurantes y bares, sus instalaciones de bienestar, sus obras de arte y su servicio de primera clase. Subraya la fusión de Oriente y Occidente que ofrece el hotel, con una tarifa básica de US$650 por noche.

Rosewood Hong Kong se alza en medio de los rascacielos de la ciudad Instagram Rosewood Hong Kong

2. Four Seasons Bangkok en el río Chao Phraya

Este “amplio refugio urbano” ofrece “hospitalidad de primera clase” e invita a “disfrutar” y “relajarse profundamente”, según la guía. Ubicado a orillas del Río de los Reyes, cuenta con 299 habitaciones y suites, una piscina de varios niveles, jardines y un centro de bienestar con spa.

El Four Seasons Bangkok en el río Chao Phraya, se posiciona segundo en la lista internacional The 50 Best

El hotel presenta una arquitectura escalonada con cristal, mármol y obras de arte moderno. Algunas habitaciones tienen terraza privada. Dentro del hotel se encuentra el BKK Social Club, ubicado en el puesto número 19 entre los 50 mejores bares de Asia. La tarifa inicial es de US$450 por noche

3. Capella Bangkok

Este hotel, situado a orillas del río Chao Phraya, es valorado por su “serenidad y un servicio excelente”. El jurado destaca sus diseños de tonos neutros, líneas puras y estilo japonés, así como su atención “excepcional, casi sobrenatural”.

El Capella Bangkok obtuvo el tercer puesto en el ranking Instagram Capella Bangkok

En 2024, fue elegido el mejor hotel del mundo. El Capella Bangkok cuenta con 101 habitaciones, suites y villas. Las habitaciones estándar tienen vestidores, amplios baños y terrazas con reposeras. Las villas ribereñas ofrecen jardines privados con jacuzzi y sala de estar. La tarifa inicial es de US$600 por noche.

4. Hotel Passalacqua

El hotel, ubicado en una finca privada en el Lago di Como, Italia, ocupa el cuarto lugar y se distingue por su lujo y es ideal para “disfrutar de la dolce vita”. Rodeado de jardines con terraza, este hotel boutique cuenta con 24 habitaciones y exhibe artesanía italiana con elegancia barroca. The 50 World’s Best lo describe como un “refugio sublime, casi como una residencia privada” y en 2024 y 2025 ganó el premio al mejor hotel boutique. La tarifa inicial es de US$1300.

El Hotel Passalacqua se encuentra en el cuarto lugar dentro del listado Instagram Passalacqua

5. Raffles Singapur

De estilo neorrenacentista, construido en 1899, es considerado “la gran dama de los hoteles del sudeste asiático”. The World’s 50 Best afirma que hospedarse en el Raffles Hotel Singapore “es sumergirse en la época dorada de los viajes”.

El Hotel Raffles Singapore fue uno de los primeros edificios en Singapur con luces y ventiladores eléctricos Instagram Raffles Singapur

El hotel cuenta con porteros sikh uniformados, verandas con vistas a los jardines tropicales y 115 suites. Ofrece una amplia oferta gastronómica y evoca “recuerdos imborrables de lujo y tradición”. Fue uno de los primeros edificios en Singapur con luces y ventiladores eléctricos. La tarifa inicial es de US$2000.

Hotel Raffles Singapore cuenta con una tarifa inicial es de US$2000 Instagram Raffles Singapur

El resto del listado de los mejores hoteles del mundo

6. Atlantis The Royal, Dubai

7. Mandarin Oriental Bangkok, Bangkok

8. Chablé Yucatán, Chocholá

9. Four Seasons Firenze, Florencia

10. Upper House Hong Kong, Hong Kong

11. Copacabana Palace, Río de Janeiro

12. Capella Sydney, Sydney

13. Royal Mansour, Marrakech

14. Mandarin Oriental Qianmen, Pekín

15. Bulgari Tokyo, Tokio

16. Claridge’s, Londres

17. Four Seasons Astir Palace, Atenas

18. Desa Potato Head, Bali

19. Le Bristol, París

20. Jumeirah Marsa Al Arab, Dubai

21. Cheval Blanc Paris, París

22. Bulgari Roma, Roma

23. Hôtel de Crillon, París

24. Rosewood São Paulo, San Pablo

25. Aman Tokyo, Tokio

26. Hotel Il Pellicano, Porto Ercole

27. Hôtel du Couvent, Niza

28. Soneva Fushi, Maldivas

29. The Connaught, Londres

30. La Mamounia, Marrakech

31. Raffles London at The OWO, Londres

32. The Emory, Londres

33. Maroma, Riviera Maya

34. The Calile, Brisbane

35. The Lana, Dubai

36. Hôtel de Paris Monte-Carlo, Mónaco

37. Janu Tokyo, Tokio

38. The Taj Mahal Palace, Mumbai

39. One&Only Mandarina, Riviera Nayarit

40. Singita-Kruger National Park, Kruger National Park

41. Mandarin Oriental Hong Kong, Hong Kong

42. Hotel Bel-Air, Los Ángeles

43. The Mark, Nueva York

44. Las Ventanas al Paraíso, Los Cabos

45. The Tokyo Edition Toranomon, Tokio

46. Hotel The Mitsui, Kioto

47. Estelle Manor, Witney

48. Grand Park Hotel Rovinj, Rovinj

49. Hotel Sacher Vienna, Viena

50. Mandapa, Bali

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.