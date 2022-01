Ahora se puede entregar un auto usado como parte de pago de un departamento

Comprar una vivienda requiere de un gran presupuesto que muchas veces implica sacrificar otro bien para llegar al monto necesario. Quienes buscan ser propietarios frecuentemente venden sus autos o bienes preciados en venta para lograr el monto necesario para acceder a la vivienda propia. Sin embargo, una nueva soluci贸n se presenta en el mercado en la que se puede aportar un veh铆culo como parte de pago de un inmueble.

Se trata de una alianza entre OLX Autos, la plataforma que vende veh铆culos usados en el pa铆s, y la desarrolladora RED Real Estate Developers, cerraron un acuerdo para ofrecer el r茅gimen conocido como llave por llave. De esta forma, quienes buscan vender su auto no tienen que esperar largos per铆odos de tiempo hasta que consiguen un comprador y as铆 obtienen el dinero r谩pidamente para hacer la inversi贸n inmobiliaria. 鈥淓s muy com煤n que la gente tenga ahorrado el 70% u 80% de la plata necesaria para comprar una propiedad y no tenga otras fuentes de d贸nde sacar el saldo o necesita un puente financiero por un tiempo鈥, ilustra Alejandro Reyser, socio y director de RED Real Estate Developers.

驴C贸mo se realiza la transacci贸n? El esquema de la operaci贸n es muy simple y consta de tres etapas. En primer lugar, la desarrolladora ofrece la opci贸n de tomar su auto usado en forma de pago por un inmueble y, en caso de estar interesado, se toman los datos del veh铆culo para que la plataforma de ventas electr贸nica de autos lo cotice. Una vez definido el monto, si ambas partes est谩n de acuerdo (desarrolladora y comprador) arranca la transacci贸n de compra del departamento. En la misma linea, la empresa que revende el auto recibe el veh铆culo y por m谩s que todav铆a no lo haya comercializado le entrega el dinero correspondiente al ex due帽o o directamente a la desarrolladora. En este plan, las empresas involucradas no retienen ning煤n porcentaje de inter茅s por gestionar la transacci贸n, ya que su objetivo es 鈥渄arle al comprador una fuente mas de ingresos para la compra de propiedades en nuestros emprendimientos鈥, detalla el directivo de RED.

鈥淟o interesante es que el proceso es muy 谩gil y, si todos los papeles est谩n en orden, toda la operaci贸n se concreta en entre 48 y 72 horas despu茅s de ser entregado el veh铆culo por m谩s que este todav铆a no se haya vuelto a vender con el dinero disponible en cuenta鈥, agrega sobre el proceso y finaliza con un ejemplo: 鈥淯n Volkswagen Gol 2019 tiene un precio aproximado de $2 millones equivalentes a casi U$S10.000. Es decir en la compra de un departamento de U$S60.000 que es lo que cuesta una unidad de 32m虏 en nuestros proyectos Spot Studios, significa que el 17% del precio lo puede pagar con la entrega de su auto sin tener que ocuparse de nada鈥, explica el desarrollador.