Las tendencias en amenities que se vienen en 2026

El mercado inmobiliario premium atraviesa una etapa de redefinición profunda en la que los amenities dejan de ser un complemento aspiracional para convertirse en un componente estructural de la experiencia residencial. La transformación no surge de un capricho estético, sino de un cambio cultural más amplio: nuevas formas de habitar, el avance del trabajo híbrido, la búsqueda de bienestar integral y la consolidación de servicios que antes solo pertenecían al universo hotelero.

Según reportes internacionales, los edificios que se proyectan hacia 2026 se conciben como espacios flexibles, conectados y capaces de acompañar distintos estilos de vida, con amenities que aportan valor real al día a día de los residentes. Esta tendencia se alinea con un mercado que prioriza la calidad de vida, la adaptabilidad y la integración de servicios que antes no formaban parte del repertorio tradicional de un edificio residencial.

En este contexto, la mirada de los especialistas locales permite entender cómo estas tendencias globales se traducen en decisiones concretas de diseño y desarrollo. Para Alice Pfeiffer, gerente de Sucursal Nordelta y Puertos de Achaval Cornejo, el punto de partida es claro: “Obviamente que el tema de los amenities depende de la calidad de los edificios. En edificios premium lo que se busca es calidad y que los amenities realmente sirvan”. Su planteo sintetiza un cambio de época: ya no alcanza con sumar espacios por acumulación, sino que cada ambiente debe tener un propósito definido y un uso real por parte de los residentes.

Uno de los amenities de Huergo 475 es un espacio de lectura y biblioteca Consultatio

OM Botánico propone un espacio especial para la práctica de yoga

El avance del trabajo híbrido es uno de los motores más visibles de esta transformación. La demanda de coworkings dentro de los edificios dejó de ser una tendencia incipiente para convertirse en un estándar en crecimiento. Pfeiffer lo explica con claridad: “Los nuevos espacios de cowork en los edificios incluyen buenas salas de reuniones, cerradas y aptas para tener reuniones virtuales, por ejemplo”. La diferencia entre un espacio improvisado y uno profesional marca la frontera entre un amenity decorativo y uno que efectivamente mejora la vida cotidiana.

Los edificios que se proyectan incorporarán cada vez más espacios multifuncionales que permitan combinar trabajo, ocio y socialización sin necesidad de desplazamientos constantes. En paralelo, la lógica del hospitality —propia de los hoteles— se integra al diseño residencial, con servicios orientados a la experiencia, el confort y la atención personalizada, una tendencia que también se observa en los mercados de Estados Unidos y Canadá según el informe Emerging Trends in Real Estate® 2026 de PwC y ULI.

En Argentina, esta convergencia entre bienestar, funcionalidad y servicio también se acelera. Alan Flexer, gerente de Sucursal San Isidro de la inmobiliaria Narvaez, destaca que “los amenities en los proyectos premium están evolucionando hacia un enfoque claramente vinculado al wellness y al bienestar integral, que hoy se volvió un eje central en el diseño residencial”. Ya no se trata solo de un gimnasio tradicional, sino de espacios pensados para nuevas formas de entrenamiento, como calistenia, funcional o prácticas que promueven un estilo de vida más consciente. Esta tendencia coincide con el crecimiento global de áreas deportivas y zonas de actividad física dentro de los edificios, que buscan fomentar hábitos saludables y reducir la necesidad de traslados.

Un espacio de entretenimiento y distensión para jóvenes y adolescentes Consultatio

Algunos edificios suman pileta cubierta además de la descubierta

Los espacios de entrenamiento y bienestar siguen siendo clave

Flexer también subraya un fenómeno que gana terreno: los amenities colaborativos. “Aparecen con fuerza los amenities de uso colaborativo y utilidad práctica, donde el concepto de compartir cobra protagonismo”, explica. Entre ellos, menciona un ejemplo que ya empieza a verse en desarrollos de alta gama: “espacios con cajas de herramientas comunes, que permiten a los residentes acceder a distintos elementos sin necesidad de que cada uno los compre. A través de la tecnología, se puede controlar el uso y hasta alquilar estos recursos de manera organizada”. Esta lógica de recursos compartidos dialoga con tendencias globales que apuntan a optimizar costos, reducir consumos y promover un uso más eficiente de los espacios y objetos.

La dimensión del bienestar también se extiende a las mascotas, que hoy ocupan un lugar central en la vida de los residentes. Flexer señala que “se suman amenities vinculados a las mascotas, que responden a una demanda cada vez más presente”. Desde pet spas hasta áreas de recreación específicas, estos espacios se consolidan como parte del nuevo estándar de los edificios premium.

En paralelo, los rooftops continúan su expansión como espacios sociales y de disfrute. Pfeiffer destaca que “se está usando mucho los rooftops con el tema de los livings, fogoneros, parrilleros, por supuesto buenas piletas in y piletas out, piletas calefaccionadas, pero básicamente todo lo que sea para mejorarle la calidad de vida a la gente”. La clave, insiste, es que estos espacios sean realmente aprovechables y no simples decoraciones: “Para mí, lo importante de los amenities es que estén diseñados para que a la gente realmente le haga la diferencia tenerlo, y no una cantidad de salitas o de gimnasitos chiquitos”.

Así como hay juegos para chicos también se incorporan cada vez más espacios para adolescentes

Luego de la pandemia, los coworkings dentro de los edificios tienen mucha demanda

Un espacio donde recibir las compras del supermercado cuando no estás y que podés retirar cuando llegas

A nivel global, la digitalización también se integra a la gestión de amenities, permitiendo reservar espacios, organizar actividades o incluso administrar servicios de manera remota, una tendencia que se consolidará en los próximos años. En mercados más desarrollados, la incorporación de tecnología también se vincula a la eficiencia energética y la automatización de procesos, aspectos que comienzan a permear lentamente en los desarrollos locales.

De cara a 2026, el panorama es claro: los amenities ya no son un accesorio, sino un diferencial competitivo que define la identidad de un proyecto y su capacidad de adaptarse a nuevas formas de vivir. La convergencia entre bienestar, funcionalidad, tecnología y experiencia marcará el rumbo de los desarrollos premium, tanto en Argentina como en los principales mercados internacionales. Y, como señalan los especialistas, el desafío no será sumar más espacios, sino diseñarlos con propósito, calidad y verdadero impacto en la vida cotidiana.