Así es el edificio que escaló Alex Honnold sin ned : uno de los más altos del mundo

El pasado domingo podría haber sido un día completamente ordinario de no haber sido por un escalador que decidió llegar a la cima de uno de los edificios más altos del mundo, sin sogas ni equipo de protección.

El estadounidense Alex Honnold volvió a desafiar la lógica del vértigo luego de escalar el rascacielos Tapei 101. En solo 90 minutos terminó los 808 metros de altura al llegar a la aguja del edificio más emblemático de la capital de Taiwán. Desde la calle, una multitud celebró el logro; arriba, Honnold levantó los brazos con una remera roja y una vista que, según dijo, “era increíble”.

El evento que estaba previsto para el sábado, pero se postergó 24 horas por lluvia, fue transmitido en vivo por Netflix con un retraso de 10 segundos. Ese delay fue por precaución en caso de que el escalador sufra un percance o accidente y no mostrarlo en vivo.

El propio Honnold, tras la escalada, contó que el pago que recibió de la plataforma de streaming fue “una cantidad embarazosamente pequeña”, si se lo compara con los ingresos habituales del deporte profesional en Estados Unidos. Aclaró que no cobró por escalar el edificio, sino por el espectáculo. “Si no hubiera habido show, lo haría gratis”, dijo al The New York Times. Fuentes cercanas ubicaron la cifra entre los US$400.000 y US$600.000.

El escalador festeja tras llegar a la cima del rascacielos Taipel 101 en la capital taiwanesa Chiang Ying-ying - AP

La escalada se realizó sin sogas ni ningún tipo de equipo de protección

Un gigante corporativo

El Taipéi 101 tiene 101 pisos, por eso su nombre, pero la sección más exigente para un escalador está en el medio: los 64 niveles de las llamadas “cajas de bambú”, el rasgo visual más reconocible del edificio. Son ocho segmentos, cada uno con ocho pisos de paredes empinadas y salientes, intercalados con balcones donde Honnold hizo breves pausas antes de seguir.

No fue el primero en subir el edificio, pero sí el primero en hacerlo sin ningún tipo de protección. El francés Alain Robert lo había escalado en 2004, durante la inauguración del entonces rascacielos más alto del mundo.

Honnold, desde las alturas: completó el desafío y sumó un nuevo logro

Alex Honnold se sujeta de una pequeña estructura metálica

El Taipéi 101 es, ante todo, un edificio corporativo. Funciona principalmente como torre de oficinas, distribuidas en tres zonas (baja, media y alta), y alberga instituciones clave del sistema financiero, incluida la Bolsa de Valores de Taiwán.

En los primeros niveles hay un centro comercial con tiendas de lujo y restaurantes. En los pisos 89 y 91 funcionan los observatorios turísticos, uno de los grandes atractivos de la ciudad.

La torre mide 508 metros, tiene un peso estimado de 700.000 toneladas y demandó una inversión de unos US$1800 millones. Se terminó de construir en 2003 y fue el edificio más alto del mundo entre 2004 y 2010, hasta que el Burj Khalifa, de Dubái, le quitó el título. Su aguja lo ubica hoy como el tercer rascacielos más alto del planeta, 56 metros por encima de las Torres Petronas de Singapur, que las construyó el argentino César Pelli.

El ascensor es otra marca registrada: subir del quinto piso al 89 lleva exactamente 37 segundos. Viaja a 1014 metros por minuto.

El rascacielo Taipei 101, de 508 metros, fue el edificio más alto del mundo entre 2004 y 2010 Shutterstock.com

Taiwán no es un lugar tranquilo desde el punto de vista geológico, y el Taipéi 101 fue diseñado para eso. Su estructura de hormigón armado combina rigidez y flexibilidad, lo que le permite soportar terremotos de hasta 7 grados en la escala de Richter y vientos superiores a los 450 km/h.

El corazón tecnológico del edificio es el amortiguador de masa sintonizada: una enorme esfera de acero dorado ubicada entre los pisos 82 y 92. Este dispositivo se mueve de forma controlada para contrarrestar el balanceo de la torre y reducir su movimiento hasta un 40%, según The Washington Post.

La torre tiene un peso estimado de 700.000 toneladas -� - CNA�

El tamaño del edificio alimentó teorías de todo tipo. Una de ellas sostiene que su peso habría reactivado una antigua falla geológica. Pero los geólogos lo descartan: la tierra excavada para construirlo pesa lo mismo que la torre terminada, por lo que no hubo un cambio neto de presión.

También existen debates sobre seguridad aérea, dado que hay un aeropuerto cercano y la altura del edificio despierta comparaciones inevitables con las Torres Gemelas. En la práctica, el Taipéi 101 es uno de los rascacielos más estudiados y monitoreados del mundo.