Así es la isla que tiene solo 38 casas y es la elegida por los famosos

Comprar una isla entera de más de 150 hectáreas de superficie y 38 propiedades que suman 4394 metros cuadrados es posible, pero solo para aquellos que puedan desembolsar unos €30 millones (25 millones de libras) es el precio de salida al mercado que la inmobiliaria Fine & Country ha puesto para la isla Osea, en Essex (Inglaterra).

Una isla que conquistó a varias celebridades: fue propiedad del productor británico Nigel Frieda, uno de los productores de los Rolling Stones y fundador del grupo Sugababes, y, de vez en cuando, la alquilaba para el disfrute en la intimidad de famosos como la cantante Rihanna o el actor Jude Law, y Island Records la eligió para celebrar una fiesta privada.

Ubicada al este de Londres, en el estuario del río Blackwater, se tarda poco más de dos horas en llegar si se usa el auto, aunque la mayoría de quienes van apuestan por llegar por agua.

Según uno de los directores de Fine & Country Mid and South Essex, Ed Casson, es probable que el precio inicial de 25 millones se quede corto: “Creemos que es un precio justo que sirve como guía para salir al mercado. No es necesariamente el precio al que se acabará vendiendo. Esperamos que se venda más cara dado el interés que ha generado”, explica en declaraciones a El País.

Una de las mansiones en la isla británica Cortesía Fine & Country

Algunas de las casas diseminadas por la isla parecen sacadas de una película de espías. Un ejemplo: detrás de la estantería de una de las propiedades se encuentra una habitación secreta, en este caso convertida en un estudio de música, donde la inmobiliaria destaca que el rapero británico Stormzy ha grabado su más reciente álbum, This Is What I Mean. El cantante Olly Murs, nacido en Essex, también alquiló la isla en 2023 para casarse.

Entre las 38 propiedades con las que cuenta la isla de Osea se cuentan un total de 90 habitaciones y 61 baños. Desde cabañas rústicas que se alquilan a turistas por un precio de entre 350 y 3400 euros por noche hasta una gran mansión junto al mar.

Existen también varios lugares para eventos, tiene su propio pub en el pueblo, que se extiende hasta un espacio de entretenimiento combinado de 5701 metros cuadrados, así como acceso al muelle y a numerosas playas, además de una pista de aterrizaje privada para helicópteros.

“La isla de Osea representa una propuesta verdaderamente única. Su versatilidad ofrece a los compradores potenciales una multitud de usos, desde residencia privada hasta lugar exclusivo, retiro de lujo, centro de bienestar, glamping, alquiler vacacional, complejo deportivo o también se puede usar como empresa agrícola”, explica Simon Pelling, otro de los directores de Fine and Country Mid and South Essex, en el vídeo promocional que subió la agencia inmobiliaria en YouTube.

De retiro para alcohólicos hasta base naval secreta

La isla cuenta con todo tipo de comodidades, pero Osea también es especial por su historia. Estuvo habitada durante 5000 años y en 1903, Frederick Charrington, un millonario cervecero, fundó allí un retiro para alcohólicos.

También sirvió como base naval secreta, llamada SS Osea durante la I Guerra Mundial. Albergó a más de mil marineros, algunos de los cuales operaban lanchas con torpedos en misiones en las que cazaban submarinos alemanes. Durante la II Guerra Mundial, un cohete alemán V2 se estrelló contra la isla y sus restos aún se pueden ver.

Una de las 90 habitaciones disponibles en la isla Cortesía Fine & Country

Un siglo después de que Charrington fundara el retiro, se volvió a utilizar la isla para tratar adicciones entre 2004 y 2011, aunque esta vez la clínica, donde tratarse costaba en torno a unas £10.000 (alrededor de €7000 euros por aquella época) fue cerrada por las autoridades sanitarias británicas por no tener las licencias adecuadas. Por esa clínica pasó la histórica Amy Winehouse y la isla también fue el lugar donde el artista The Weeknd dio su único concierto en el Reino Unido en 2015.

Además, fue escenario del rodaje de la miniserie de seis episodios El tercer día (2020), protagonizada por Jude Law. Quizá gracias a la serie el actor tuvo la idea de celebrar una de sus fiestas en Osea.

Un estudio de música escondido tras una estantería en la isla de Osea Cortesía Fine & Country

Daniel Radcliffe también pasó por la isla para rodar La mujer de negro (2012), su primera película tras finalizar la saga de Harry Potter. Si alguno de estos actores se quedó con un grato recuerdo de Osea, va a tener que competir con varios compradores que están dispuestos a pagar más de €30 millones para convertirse en dueños de la isla.