Barrio por barrio: cuál es el precio en marzo 2026 de una cochera para comprar en Buenos Aires

Para quienes buscan refugiar sus ahorros en ladrillos, el modelo tradicional de inversión suele ser el sector inmobiliario con la compra de departamentos, sin embargo, existen otras opciones con tickets más bajos, como por ejemplo las cocheras.

En números, un monoambiente de 40 m² se ubica en un precio promedio de venta de US$108.377, según datos de Zonaprop de febrero, mientras que una cochera no alcanza los US$50.000.

Asimismo, vale aclarar que las cocheras precisan de menor mantenimiento que los departamentos, lo que termina ahorrando disgustos a los propietarios.

En Olivos los valores de las cocheras varían entre US$7500 y US$55.000

Ahora bien, un especialista resalta cuál es la clave que hay que tener en cuenta, para que la ganancia sea interesante. “Lo que verdaderamente determina si una inversión es buena o no es el tipo de expensas que pague cada cochera. Hay algunas que incluyen gastos como ascensor, agua u otros, que bajan la rentabilidad. Para el análisis, es importante ver dónde está ubicada la cochera; si pertenece a un edificio con muchos amenities y servicios, es probable que te las incluyan las expensas”, agrega Alan Flexer, gerente de emprendimientos y residencial en Narvaez.

La ubicación es una variable clave a la hora de considerar los factores que determinan el valor de una cochera, y no se considera solo el barrio ya que el tránsito en la zona, la oferta de espacios disponibles y la cantidad de edificios cuentan. También si se trata de un edificio antiguo, a estrenar o en pozo.

Es importante conocer los reglamentos de los edificios, ya que algunos permiten ofrecer cocheras en alquiler para cualquier persona, pero otros solo habilitan el uso de cocheras para los propietarios o inquilinos del edificio y prohíben el alquiler a gente externa. Un factor que condiciona el precio porque, en este último caso, tendrá una demanda más acotada.

El valor de la cochera varía dependiendo de si se trata de un edificio antiguo, a estrenar o en pozo Imagen generada por IA

Los precios de una cochera

Barrio por barrio en CABA

Puerto Madero: En esta zona se ofrecen distintas alternativas con valores que oscilan entre los US$28.000 y US$65.000 . La opción más económica corresponde a una cochera de 12 m² y 18 años de antigüedad, ubicada en la avenida Elvira Rawson de Dellepiane 150. En el otro extremo, la más costosa se encuentra en Juana Manso: una unidad de 15 m² y 26 años, situada en el primer subsuelo de una torre.

En esta zona se ofrecen distintas alternativas con valores que oscilan entre los . La opción más económica corresponde a una cochera de 12 m² y 18 años de antigüedad, ubicada en la avenida Elvira Rawson de Dellepiane 150. En el otro extremo, la más costosa se encuentra en Juana Manso: una unidad de 15 m² y 26 años, situada en el primer subsuelo de una torre. Palermo: En este barrio, los precios de las cocheras varían entre US$6000 y US$48.000 . La alternativa más accesible está en Bonpland 1156, tiene cinco años de antigüedad, una superficie de 13 m² y es descubierta. En tanto, la más cara —ubicada en Silvio L Ruggeri— posee 20 años y 15 m².

En este barrio, los precios de las cocheras varían entre . La alternativa más accesible está en Bonpland 1156, tiene cinco años de antigüedad, una superficie de 13 m² y es descubierta. En tanto, la más cara —ubicada en Silvio L Ruggeri— posee 20 años y 15 m². Colegiales: Aquí los valores parten desde US$10.000 y alcanzan los US$32.000. La primera está ubicada en Ciudad de la Paz, tiene 10 m² y tiene 50 años. La segunda, ubicada en Virrey Avilés al 2000 , tiene 12 m², y es a estrenar.

Aquí los valores parten desde alcanzan los La primera está ubicada en Ciudad de la Paz, tiene 10 m² y tiene 50 años. La segunda, ubicada en Virrey Avilés , tiene 12 m², y es a estrenar. Belgrano: Según los datos de la plataforma inmobiliaria, las cocheras en el barrio oscilan entre US$7900 , en Moldes al 2000, con 60 años de antigüedad y US$40.000 , en Villanueva al 1300.

Según los datos de la plataforma inmobiliaria, las cocheras en el barrio oscilan entre , en Moldes al 2000, con 60 años de antigüedad y , en Villanueva al 1300. Almagro: En esta zona, los precios van desde US$6000 , por una cochera de 13 años y 12 m² en Castro Barros 300, hasta US$38.000 , por otra ubicada en Bulnes al 800, a estrenar.

En esta zona, los precios van desde , por una cochera de 13 años y 12 m² en Castro Barros 300, hasta , por otra ubicada en Bulnes al 800, a estrenar. Parque Centenario: Aquí los valores oscilan entre US$13.900 y US$24.000 . La opción más económica, en Río de Janeiro 1000, con 38 años de antigüedad. La más costosa se ubica en la misma calle, tiene 12 m² y cuatro años.

Aquí los valores oscilan entre y . La opción más económica, en Río de Janeiro 1000, con 38 años de antigüedad. La más costosa se ubica en la misma calle, tiene y cuatro años. Flores: En esta zona, las cocheras se comercializan entre US$4800 y US$35.000. La primera, ubicada en Juan Bautista Alberdi al 2000, posee 12 m² y 26 años; la segunda, en Bonifacio 2331, tiene 15m² y 10 años.

En la Provincia de Buenos Aires

