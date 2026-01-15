Cortes de luz en CABA: cómo cuidar tu casa y prevenir daños en los electrodomésticos

En medio de una ola de calor con más de 35° de sensación térmica, diferentes puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense se vieron afectados con cortes de luz. Tanto los usuarios de Edenor, en gran parte, como varios de Edesur fueron afectados por un apagón masivo.

Por lo que muchas personas comenzaron a preguntarse cómo debe estar equipada la casa ante un eventual corte de electricidad y cómo cuidar sus electrodomésticos para evitar que se arruinen en estos casos cuando la tensión baja o sube de golpe cuando se corta o se reanuda el servicio.

Los cortes de luz no solo afectan la rutina diaria de cada persona, sino que también pueden poner en riesgo la integridad de los electrodomésticos y dispositivos electrónicos. Ante esta realidad, es crucial estar preparados y contar con estrategias efectivas para prevenir el caos en el hogar.

1. Estar equipados con lo indispensable

Es crucial contar con elementos indispensables para iluminar la casa de manera segura durante un corte total. Velas, luces de emergencia y linternas son esenciales y deben estar al alcance en todo momento.

Si el corte sucede de noche, es preferible utilizar linternas en lugar de velas para iluminar el espacio. Las velas presentan riesgos de seguridad que mejor evitar en estas situaciones. Por otro lado, las linternas de nueva generación son eficientes en energía y proporcionan una luz adecuada para el hogar durante el período de oscuridad que implique la interrupción del servicio.

Es necesario estar equipado con velas y linternas ante un eventual apagón fabian-marelli-11419

2. Sistemas de energía de respaldo

La clave para mantener la casa con energía y los electrodomésticos protegidos, es la instalación de sistemas de energía de respaldo. Los generadores son la opción más conocida, ya que se activan automáticamente ante un corte de luz. En el mercado se venden diferentes opciones, incluso las más pequeñas son las más usuales para uso doméstico y garantizarse al menos energía en la heladera y el wifi.

3. Sistemas de energía renovable

Existe también la posibilidad de alternar fuentes de energía renovables, cómo la instalación de paneles solares. Estas opciones no solo reducen la dependencia a la red eléctrica convencional, sino que también funcionan como una fuente continua de energía durante cortes de luz prolongados.

4. Protectores de voltaje y reguladores

La variación en la tensión eléctrica puede ser perjudicial para los electrodomésticos. Lo recomendable es instalar protectores y reguladores de voltaje en puntos estratégicos para garantizar un suministro eléctrico constante y evitar daños por picos o caídas de tensión.

No hay que olvidar apagar los interruptores de luz

Claves para evitar daños a tus electrodomésticos

En primer lugar se deben desconectar todos los electrodomésticos de la casa con rapidez, especialmente aquellos que estaban en uso al momento del corte o cuando se percibe que hay baja tensión.

Todos los electrodomésticos pueden sufrir daños debido a los picos de alto voltaje causados cuando vuelve la luz, desde computadoras hasta heladeras, televisores, lavarropas, cafeteras, tostadoras, entre otros equipos electrónicos.

También es importante apagar todos los interruptores de luz y lámparas para que no sean afectados por la intensidad de la corriente. Pero, conviene dejar uno encendido para saber cuándo regresa la energía.

Los electrodomésticos pueden sufrir daños debido a los altos picos de voltaje Unsplash

Una vez que haya vuelto la electricidad, se deben esperar entre cinco y diez minutos para comenzar a conectar de forma gradual los dispositivos. Es el tiempo que tarda la energía en estabilizarse y así se evita que vuelva con un voltaje mayor que puede dañar los equipos. Distribuir la corriente contribuye a la eficiencia energética y prolonga el rendimiento de los electrodomésticos.

Prepararse para los cortes de luz no solo es una medida de prevención, sino también una forma de proteger las inversiones en tecnología y electrodomésticos. Adoptar estas estrategias permitirá iluminar la casa con seguridad y mantener los dispositivos en perfecto estado de funcionamiento.