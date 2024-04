Créditos hipotecarios: cuánto hay que ganar para poder solicitar los nuevos préstamos

Escuchar

El sueño de acceder a la casa propia vuelve a ser esperanzador para los argentinos. Luego de cinco años de la casi inexistencia del crédito hipotecario en el país, dos bancos anunciaron líneas de préstamos para la adquisición, construcción, refacción, mejora y ampliación de viviendas, que vuelven a encender el mercado inmobiliario: el Banco Hipotecario y el Banco Ciudad.

Además, un banco privado, el Supervielle comunicó también que se suma con su propia línea de créditos hipotecarios y los primeros días de mayo dará a conocer a través de su web las condiciones y requisitos para solicitarlo.

El crédito del Banco Ciudad alcanza una financiación de hasta $250 millones por un plazo de hasta 20 años, en UVAs más una tasa de interés del 5,5% TNA (Tasa Nominal anual) con un beneficio de tasa al 3,5% para quienes compren vivienda en el microcentro,. Se podrá solicitar a partir del lunes 29 de abril.

Mientras que por el lado del Hipotecario, se trata también de una línea de crédito en UVAs con una tasa de 8,5%. Para aquellos que sean clientes del banco y acrediten haberes allí tiene un beneficio del 50% de la cuota durante el primer año, es decir 4,25% por 12 meses. Se lanza oficialmente al mercado durante el mes de mayo, aún con fecha a confirmar.

Para los expertos del mercado inmobiliario se trata de un renacer de los años 2016 a 2018, cuando surgió el crédito UVA y fueron muchos los que se lanzaron a solicitar este préstamo.

Para quienes estaban esperando esta posibilidad y sueñan con poder comprar su casa, es importante conocer qué ingresos mensuales se deben tener para acceder a ellos, ya que, en ambos casos, la cuota no debe superar el 25% de los ingresos del solicitante y/o su grupo familiar.

La cuota no debe superar el 25% de quien solicite el crédito hipotecario

Cuánto hay que ganar para pedir el crédito hipotecario 2024

Para sacarlo en el Banco Hipotecario

Un ejemplo de cuota para clientes y no clientes del Banco Hipotecario sería así: cada $100.000.000 a 30 años, se deberá tener un ingreso mensual de $3.128.00 y se pagará una cuota de $782.000, con una Tasa Nominal Anual del 8,5%. Con este mismo ingreso mensual, los clientes del banco que cobren su sueldo allí pagarán una cuota de $505.000 con una tasa preferencial de 4,25% el primer año. Es decir que el ingreso del solicitante no varía en ambos casos, clientes o no clientes. lo que varía es que los clientes pagarán menos de cuota los primeros 12 meses por la bonificación a la que acceden.

Por su parte, Federico González Rouco, economista del equipo de Empiria, la consultora de Hernán Lacunza, quien recientemente escribió el libro El sueño de la casa propia, explica que -pasado a dólares- por cada $50.000.000 -que serían alrededor de US$50.000 de préstamo (no de valor de la vivienda)-, las cuotas serían de $400.000 y se necesitan ingresos en blanco de $1,6 millones en el hogar deudor. En el caso de una pareja se pueden sumar los ingresos de ambos y solicitar el crédito en conjunto y, por tanto, pedir más dinero. Así, “para comprar algo de US$125.000, se necesitan ingresos de $3,2 millones, aproximadamente. Estamos hablando hoy de cuatro salarios promedio”.

En el caso en que se necesite solicitar el monto máximo que ofrece la entidad, que es de $250 millones, las cuotas mensuales al inicio para no clientes serían de $1.955.000, mientras que el ingreso mensual solicitado deberá ser mayor a $7.820.000.

Para quienes quieran pedir en el Banco Ciudad

En números concretos, para los clientes del Banco Ciudad que quieran pedir un préstamos de $100.000.000, con una tasa del 5.5% y a pagar a 20 años, se necesitan tener ingresos de $2.760.000 mensuales y, además poseer ahorros que cubran el 25% restante del valor de la propiedad, ya que este financiamiento cubre el 75% del total. En este caso la cuota a pagar por mes será de $690.000. Por otro lado, si se solicita el monto máximo que otorga la entidad, que es de $250 millones, el valor de la cuota será de $1.724.000 y se necesitará un ingreso mínimo de $6.896.000.

En el caso de que se quiera adquirir una propiedad en el microcentro porteño, un ejemplo del cálculo de la cuota mensual sería el siguiente: cada $100 millones que se soliciten a 20 años, la cuota mensual inicial es de $581.490, con un ingreso por mes $2.325.960.

Asimismo, con respecto a la relación cuota-ingreso, si la persona, familia o conjunto de tomadores del crédito suman ingresos por $1.930.000, pueden acceder, como ejemplo, a un préstamo de $70 millones, con una cuota inicial de $482.000. En el caso de solicitar el monto máximo de $250 millones, las cuotas serían de $1.450.000, y el ingreso a demostrar deberá ser de $5.800.000.

Para quienes realicen una operación de compra de vivienda familiar, única y de ocupación permanente en el microcentro la tasa de interés es del 3,5%. Los demás requisitos sobre ser cliente del banco con acreditación de haberes, monto máximo de $250 millones (hasta 75% del valor de venta de la propiedad), los plazos (10, 15 y 20 años) y el porcentaje de sueldo que no debe superar la cuota (25%), son los ya detallados en la línea de crédito anterior.

Por otra parte, estos préstamos cuentan con la posibilidad de solicitar una extensión del plazo si el importe de la cuota a pagar llega a superar el 10% del valor de cuota resultante de haber aplicado a ese préstamo un ajuste de capital por el Coeficiente de Variación de Salarios (CVS) desde su desembolso. En esos casos se podrá extender hasta 25% el plazo original del préstamo.

En el microcentro la tasa de interés del Banco Ciudad es del 3,5% Shutterstock

Requisitos para acceder a los créditos

Por la opción del Banco Hipotecario:

Los montos y requisitos para comprar, construir, terminar o ampliar una casa que el Banco Hipotecario pone como condición para solicitar este crédito son los siguientes:

El crédito es hasta $250 millones en un único desembolso en caso de la compra de casa. Para construcción el monto es el mismo pero con un anticipo y dos desembolsos contra avance de la obra. En el caso de terminación o ampliación es de hasta $125 millones en un único desembolso.

en un único desembolso en caso de la compra de casa. Para construcción el monto es el mismo pero con un anticipo y dos desembolsos contra avance de la obra. En el caso de terminación o ampliación es de hasta $125 millones en un único desembolso. Financian hasta el 80% de la vivienda a comprar o construir. Hasta el 50% en caso de una terminación de obra . Y el 100% para ampliación .

a comprar o construir. . Y el . El crédito se debe destinar a compra, construcción, terminación o ampliación de primera o segunda vivienda.

Tiene una tasa de 8,5%. Las primeras 12 cuotas para los clientes con acreditación de haberes en el banco tienen una tasa del 4,25% , lo que significa una promoción del 50% en el primer año (con el costo financiero total: tasa de 8,65% final; 4,4% final el primer año para cuentas sueldo).

, lo que significa una promoción del 50% en el primer año (con el costo financiero total: tasa de 8,65% final; 4,4% final el primer año para cuentas sueldo). El plazo máximo de pago es de 360 meses (30 años).

(30 años). El capital es ajustable por UVA .

. La cuota mensual a pagar no puede exceder el 25% del ingreso del solicitante.

Requisitos para acceder al crédito del Banco Ciudad

Por la opción del Banco Ciudad

Este crédito es para AMBA, Córdoba, Mendoza, Tucumán o Salta:

El monto máximo del préstamo es de $250 millones (hasta un 75% del valor de venta de la unidad a adquirir).

(hasta un 75% del valor de venta de la unidad a adquirir). Pueden acceder quienes ya cobren o migren la acreditación de su sueldo al Banco Ciudad .

. El crédito es para comprar, refaccionar, mejorar o ampliar una primera o segunda vivienda permanente o no permanente en todas las zonas de influencia del Banco Ciudad (AMBA, provincias de Córdoba, Mendoza, Tucumán y Salta).

permanente o no permanente en todas las zonas de influencia del Banco Ciudad (AMBA, provincias de Córdoba, Mendoza, Tucumán y Salta). La línea general tiene una tasa de interés del 5,5% .

. Los plazos son por 10, 15 y hasta 20 años.

La cuota no debe superar el 25% de los ingresos del solicitante y/o su grupo familiar.

Para comprar casa en el microcentro porteño

Para quienes realicen una operación de compra de vivienda familiar, única y de ocupación permanente en el microcentro la tasa de interés es del 3,5% . Los demás requisitos sobre ser cliente del banco con acreditación de haberes, monto máximo de $250 millones (hasta 75% del valor de venta de la propiedad), los plazos (10, 15 y 20 años) y el porcentaje de sueldo que no debe superar la cuota (25%), son los ya detallados en la línea de crédito anterior.

Es importante indicar que la zona del microcentro es la que se ubica dentro del perímetro que comprende las avenidas San Juan, Entre Ríos, Callao, Sta. Fe, Leandro N. Alem, Avenida Paseo Colón, en ambas aceras. El plan del Gobierno porteño para promover la reactivación del microcentro incluye beneficios impositivos para los desarrolladores que reconviertan oficinas en viviendas o facilidades para quienes se muden al microcentro como inquilinos. Ahora suma esta línea de créditos para quienes quieran comprar vivienda en esa zona.