Créditos hipotecarios: un banco lanzó préstamos en dólares

Desde hace poco menos de dos años, el crédito hipotecario volvió a colarse en la conversación de los argentinos. Los préstamos bancarios reaparecieron en un mercado inmobiliario que estaba estancado y en donde las propiedades se compran en dólares, pero los préstamos se otorgan en pesos y las cuotas se calculan en UVA.

Es más, los analistas del mercado coincidían en que a falta de fondeo necesario para que los bancos puedan prestar más pesos, una alternativa era que empiecen a ofrecer préstamos en dólares, aunque esto no necesariamente ocurriría bajo el formato UVA. Y esta posibilidad ya se hizo tangible.

Este lunes, el Banco Macro, en un contexto de creciente demanda y evolución del mercado, anunció el lanzamiento de productos financieros en dólares, entre los que se destacan préstamos hipotecarios, pero para un grupo de clientes específico

“Esta iniciativa busca brindar soluciones de financiación competitivas para la adquisición de viviendas, vehículos y el desarrollo de proyectos personales, permitiendo a los clientes capitalizar oportunidades sin necesidad de liquidar sus inversiones vigentes”, según el comunicado lanzado por la entidad.

Una entidad financiera privada lanzó de préstamos hipotecarios en dólares SuperOhMo - Shutterstock

Cómo serán los créditos hipotecarios en dólares

La entidad presenta su nuevo “Préstamo Hipotecario en Dólares”, diseñado tanto para la compra de primera como de segunda vivienda solo para sus clientes Selecta -con inversiones y/o saldos iguales o mayores a $4.700.000-, bajo condiciones de mercado diferenciales:

Moneda: dólares estadounidenses.

dólares estadounidenses. Tasa de Interés: fija del 11,50% TNA.

fija del 11,50% TNA. Plazo: hasta 60 meses.

hasta 60 meses. Monto máximo a prestar: hasta US$1.000.000.

hasta US$1.000.000. Financiación: hasta el 50% del valor de tasación del inmueble.

hasta el 50% del valor de tasación del inmueble. Sistema de Amortización: francés.

Asimismo, se incorpora una alternativa exclusiva para quienes necesitan el capital de forma anticipada antes de concretar la venta de una propiedad actual. Se trata de un préstamo personal en dólares con un esquema de pago único de capital e intereses al vencimiento (12 meses) y una tasa fija del 9% TNA.

“El lanzamiento de estas herramientas de crédito en dólares es solo el inicio de una serie de soluciones destinadas a transformar los proyectos de las personas en realidad“, dijeron desde la entidad.

El gran problema de los créditos en dólares era que, por ley, los bancos no podían entregar préstamos en la divisa estadounidense. Pero, a partir de febrero de 2025, el Banco Central (BCRA) flexibilizó las normativas, permitiendo que los bancos otorguen préstamos en dólares a personas y empresas que no son exportadoras, utilizando fondos propios o del mercado de capitales.