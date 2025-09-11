¿Cuál es el costo de alquiler de una cochera en Córdoba en septiembre 2025?

En Córdoba capital, el costo de alquilar una cochera varía de manera significativa según el barrio y las características del edificio. Hoy, el rango de precios se ubica entre los $42.000 y los $140.000 mensuales, con diferencias marcadas de acuerdo a la ubicación y los servicios que ofrece cada una.

El factor determinante es la localización. En zonas céntricas o con alto tránsito, donde conseguir estacionamiento en la calle se vuelve casi imposible, la demanda por cocheras privadas es mayor y los valores se disparan. A la vez, no es lo mismo una cochera en un edificio antiguo, que una en uno a estrenar o incluso en pozo, donde se suele pagar un adicional por la modernidad y las comodidades asociadas.

Otro punto clave son los reglamentos internos de los edificios. En algunos casos, los propietarios pueden ofrecer sus cocheras en alquiler a cualquier inquilino externo. En otros, el uso se restringe solo a quienes viven en el edificio, lo que limita la oferta y, en consecuencia, puede empujar los precios hacia arriba.

El tipo de cochera también impacta en la tarifa. Las destinadas a motos suelen ser más económicas, mientras que aquellas diseñadas para autos grandes, en edificios modernos o con acceso fácil y rápido, cotizan más alto. Los espacios que incluyen servicios de seguridad: como vigilancia las 24 horas, cámaras, alarmas o portones automáticos, elevan todavía más el valor mensual.

Cuánto cuesta alquilar una cochera en Córdoba según la zona

Nueva Córdoba

En esta zona, conocido por ser un barrio joven, con mucha vida urbana, ideal para estudiantes y profesionales, hay opciones desde $65.000. Como es el caso de una cochera en Av. Velez Sarsfield al 1800, de 8 m² y cinco años de antigüedad; cuenta con personal de seguridad 24 horas y portón de acceso automático con control remoto.

Con un valor de $85.000, se puede alquilar una cochera a estrenar en Brasil al 100, ubicada en primer subsuelo por rampa.

Cerro de las Rosas

El barrio se caracteriza por ser más exclusiva, elegante, tranquilo y con una alta calidad de vida, preferida por familias. Aquí se encuentra publicada una cochera de 20 m², a una cuadra de Rafael Núñez, sobre Tejeda al 3900, por $70.000.

General Paz

Otro barrio de gran reconocimiento en Córdoba. Conserva su carácter tradicional y es muy identificados por los cordobeses. Por $65.000 se puede alquilar una cochera con portón eléctrico de 8 m² y nueve años de antigüedad en General Deheza al 600.

Otra opción, más elevada, ubicada en Rosario de Santa Fe al 1500, se encuentra publicada por $90.000. Tiene 15 m² y siete años de antigüedad.

Güemes

Este barrio se destaca por su cultura y oferta gastronómica, con una marcada identidad tradicional. En esta zona hay cocheras con valores que arrancan en los $65.000, como es el caso de una opción en Marcelo T. Alvear 690, de 10 m², a estrenar.

¿Cuál es la diferencia entre una cochera y un garaje?

La principal distinción entre una cochera y un garaje está en su estructura. El garaje es una construcción cerrada, con paredes, techo y una puerta que se puede cerrar con llave. Suele estar adosado a la vivienda o como una estructura independiente, y ofrece una protección integral frente a los cambios del tiempo, los robos y el desgaste que genera la exposición prolongada al sol, la lluvia, el viento o el granizo.

La cochera, en cambio, es un espacio más abierto. Puede tener solo techo y algunos pilares o paredes laterales, pero no está completamente cerrada. Este tipo de estructura protege el vehículo del sol y la lluvia, pero no brinda el mismo nivel de seguridad ni de resguardo que un garaje. Sin embargo, también tiene sus ventajas, como el menor costo y la mayor flexibilidad de ubicación y diseño.

Ventajas del garaje

Un garaje representa una inversión más alta, pero ofrece múltiples beneficios:

Mayor protección: resguarda el vehículo del clima extremo, el polvo y el vandalismo. También reduce el deterioro de la pintura y del interior del auto.

resguarda el vehículo del clima extremo, el polvo y el vandalismo. También reduce el deterioro de la pintura y del interior del auto. Más seguridad: al ser una estructura cerrada con llave, dificulta robos y actos de vandalismo.

al ser una estructura cerrada con llave, dificulta robos y actos de vandalismo. Comodidad: si está conectado con la vivienda, permite acceder directamente desde el auto sin exponerse al clima.

si está conectado con la vivienda, permite acceder directamente desde el auto sin exponerse al clima. Espacio extra: muchos propietarios lo utilizan también como depósito, taller, gimnasio o espacio de trabajo.

muchos propietarios lo utilizan también como depósito, taller, gimnasio o espacio de trabajo. Atractivo estético: puede diseñarse a tono con la arquitectura de la casa o construirse como un módulo independiente.

Ventajas de la cochera

Aunque no ofrece el mismo nivel de protección que un garaje, la cochera también tiene sus beneficios: