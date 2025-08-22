¿Cuál es el costo de alquiler en agosto 2025 de una cochera en La Plata?

El mercado automotor no deja de crecer y con él, la necesidad de contar con un espacio seguro donde estacionar es cada vez más una necesidad de los usuarios. Durante julio de 2025 se patentaron 62.123 vehículos 0km en todo el país, lo que representa un crecimiento del 44% interanual. De esta forma, en los primeros siete meses del año se patentaron 388.680 unidades, 71,5% más que en el mismo período de 2024, según el último relevamiento de Asociación de Concesionarios de la República Argentina (Acara).

Pero no solo crecen los vehículos nuevos: entre enero y julio también se vendieron 1.097.767 autos usados, con 179.363 operaciones concretadas en julio. En la provincia de Buenos Aires, las ventas de usados treparon a 67.925 unidades en el mismo mes, de acuerdo a la Cámara del Comercio Automotor (CCA). En este contexto, no sorprende que cada vez más personas busquen alquilar una cochera, sobre todo en ciudades con alta densidad vehicular como La Plata.

Los precios de las cocheras en La Plata

De acuerdo a los valores publicados en sitios inmobiliarios, el valor de una cochera en la capital de la provincia de Buenos Aires va desde los $40.000 a los $130.000. Estos valores se encuentran por debajo de los de la ciudad de Buenos Aires, donde un inmueble de estas características puede llegar a valer más de $200.000, dependiendo la zona.

Ahora bien, si se analizan valores concretos, mirando lo ofertado en Zonaprop, se puede observar que en pleno centro de la ciudad, en calle 51, entre 16 y 17, se encuentra publicada una cochera subterránea, con disposición interno y orientación norte, de 10 m², por $50.000 mensuales.

A tan solo unas cuadras, frente a la Plaza Moreno, en calle 12, entre 51 y 53, se encuentra una opción a estrenar, con contrato por un año y ajuste cuatrimestral por ICL a $50.000.

Pero también, hay opciones con valores más elevados cerca de la Plaza Dardo Rocha, más precisamente en la avenida 7, entre 57 y 58, pero con capacidad para dos autos. El alquiler en este caso asciende a los $100.000, y $40.000 de expensas.

Saliendo un poco más del cuadrado, en la zona de avenida 7, entre calle 70 y 71, se encuentra en alquiler una cochera descubierta por $45.000. Mientras que, en la altura de Tolosa, se alquila una unidad por $40.000, con expensas de alrededor de $5000, con entrada con portón eléctrico y cámaras de seguridad.

Cuál es la diferencia entre una cochera y un garaje

La principal distinción entre una cochera y un garaje está en su estructura. El garaje es una construcción cerrada, con paredes, techo y una puerta que se puede cerrar con llave. Suele estar adosado a la vivienda o como una estructura independiente, y ofrece una protección integral frente a los cambios del tiempo, los robos y el desgaste que genera la exposición prolongada al sol, la lluvia, el viento o el granizo.

La cochera, en cambio, es un espacio más abierto. Puede tener solo techo y algunos pilares o paredes laterales, pero no está completamente cerrada. Este tipo de estructura protege el vehículo del sol y la lluvia, pero no brinda el mismo nivel de seguridad ni de resguardo que un garaje. Sin embargo, también tiene sus ventajas, como el menor costo y la mayor flexibilidad de ubicación y diseño.

Ventajas del garaje

Un garaje representa una inversión más alta, pero ofrece múltiples beneficios:

Mayor protección: resguarda el vehículo del clima extremo, el polvo y el vandalismo. También reduce el deterioro de la pintura y del interior del auto.

resguarda el vehículo del clima extremo, el polvo y el vandalismo. También reduce el deterioro de la pintura y del interior del auto. Más seguridad: al ser una estructura cerrada con llave, dificulta robos y actos de vandalismo.

al ser una estructura cerrada con llave, dificulta robos y actos de vandalismo. Comodidad: si está conectado con la vivienda, permite acceder directamente desde el auto sin exponerse al clima.

si está conectado con la vivienda, permite acceder directamente desde el auto sin exponerse al clima. Espacio extra: muchos propietarios lo utilizan también como depósito, taller, gimnasio o espacio de trabajo.

muchos propietarios lo utilizan también como depósito, taller, gimnasio o espacio de trabajo. Atractivo estético: puede diseñarse a tono con la arquitectura de la casa o construirse como un módulo independiente.

Ventajas de la cochera

