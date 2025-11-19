¿Cuál es el costo de alquiler en noviembre 2025 de una cochera en la ciudad de Mendoza?

En Mendoza, el costo de alquilar una cochera varía de manera significativa según el barrio y las características del edificio. Hoy, el rango de precios se oscila entre los $45.000 y los $60.000 mensuales, con diferencias marcadas de acuerdo a la ubicación y los servicios que ofrece cada una.

El factor determinante es la localización. En zonas céntricas o con alto tránsito, donde conseguir estacionamiento en la calle se vuelve casi imposible, la demanda por cocheras privadas es mayor y los valores se disparan. A la vez, no es lo mismo una cochera en un edificio antiguo, que una en uno a estrenar o incluso en pozo, donde se suele pagar un adicional por la modernidad y las comodidades asociadas.

Otro punto clave son los reglamentos internos de los edificios. En algunos casos, los propietarios pueden ofrecer sus cocheras en alquiler a cualquier inquilino externo. En otros, el uso se restringe solo a quienes viven en el edificio, lo que limita la oferta y, en consecuencia, puede empujar los precios hacia arriba.

Cuánto cuesta alquilar una cochera en Mendoza

Centro de la ciudad de Mendoza: Por $40.000 mensuales se puede alquilar una cochera en Buenos Aires al 156, corazón de la ciudad de Mendoza. En este caso se trata de un inmueble de 10 m² , cubierto y con 30 años de antigüedad.

Por se puede alquilar una cochera en Buenos Aires al 156, corazón de la ciudad de Mendoza. En este caso se trata de un inmueble de , cubierto y con 30 años de antigüedad. Las Heras: Esta ciudad se encuentra a cuatro kilómetros al norte de la capital provincial y se destaca por sus senderos de excursión y otros atractivos naturales. Sobre la avenida San Martín 575 se ofrece en alquiler una cochera de 18 m² , con un valor mensual de $55.000.

Esta ciudad se encuentra de la capital provincial y se destaca por sus senderos de excursión y otros atractivos naturales. Sobre la avenida San Martín 575 se ofrece en alquiler una cochera de , con un valor mensual de Quinta sección: En esta zona, conocida por conservar la tranquilidad de un barrio residencial, hay opciones desde $60.000 . Como es el caso de una cochera en Luzuriaga al 676, de 10 m² a estrenar. Se trata de una cochera techada con portón automático y fácil acceso.

En esta zona, conocida por conservar la tranquilidad de un barrio residencial, hay opciones . Como es el caso de una cochera en Luzuriaga al 676, de a estrenar. Se trata de una cochera techada con portón automático y fácil acceso. También en la quinta sección, en Granaderos al 1100, es posible encontrar una cochera de mayor tamaño (19 m²) por el mismo precio. Sin embargo, el inmueble tiene 20 años de antigüedad y no se recomienda para uso diario sino como un espacio para guardar vehículos de colección.

¿Cuál es la diferencia entre una cochera y un garaje?

La principal distinción entre una cochera y un garaje está en su estructura. El garaje es una construcción cerrada, con paredes, techo y una puerta que se puede cerrar con llave. Suele estar adosado a la vivienda o como una estructura independiente, y ofrece una protección integral frente a los cambios del tiempo, los robos y el desgaste que genera la exposición prolongada al sol, la lluvia, el viento o el granizo.

Un garaje representa una inversión más alta, pero ofrece múltiples beneficios Imagen generada por IA

La cochera, en cambio, es un espacio más abierto. Puede tener solo techo y algunos pilares o paredes laterales, pero no está completamente cerrada. Este tipo de estructura protege el vehículo del sol y la lluvia, pero no brinda el mismo nivel de seguridad ni de resguardo que un garaje. Sin embargo, también tiene sus ventajas, como el menor costo y la mayor flexibilidad de ubicación y diseño.

Ventajas del garaje

Un garaje representa una inversión más alta, pero ofrece múltiples beneficios:

Mayor protección: resguarda el vehículo del clima extremo, el polvo y el vandalismo. También reduce el deterioro de la pintura y del interior del auto.

resguarda el vehículo del clima extremo, el polvo y el vandalismo. También reduce el deterioro de la pintura y del interior del auto. Más seguridad: al ser una estructura cerrada con llave, dificulta robos y actos de vandalismo.

al ser una estructura cerrada con llave, dificulta robos y actos de vandalismo. Comodidad: si está conectado con la vivienda, permite acceder directamente desde el auto sin exponerse al clima.

si está conectado con la vivienda, permite acceder directamente desde el auto sin exponerse al clima. Espacio extra: muchos propietarios lo utilizan también como depósito, taller, gimnasio o espacio de trabajo.

muchos propietarios lo utilizan también como depósito, taller, gimnasio o espacio de trabajo. Atractivo estético: puede diseñarse a tono con la arquitectura de la casa o construirse como un módulo independiente.

Ventajas de la cochera

Aunque no ofrece el mismo nivel de protección que un garaje, la cochera también tiene sus beneficios: