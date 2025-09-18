Cuál es el costo de alquiler en septiembre 2025 de una cochera en Rosario

Luego de la derogación de la ley de alquileres y de un 2024 con una inflación acumulada del 117,8%, muchos se preguntan en cuánto rondan los valores de alquiler en Rosario. Y esta consulta no solo se da en los departamentos, sino también en otros inmuebles.

Efectivamente, luego del DNU de Javier Milei, de diciembre de 2023, que eliminó la ley de alquileres, los precios de publicación de alquiler de departamentos en CABA tuvieron una suba del 64,4% acumulada en 2024.

Sin embargo, el mercado inmobiliario no se reduce solo a los inmuebles residenciales, ya que, en un mundo cada vez más conectado, que utiliza autos y motos para desplazarse, existe una demanda de espacios para poder guardar los medios de transporte en un lugar seguro. En ese contexto, son muchos los que se preguntan por los valores del alquiler de las cocheras.

Vistas de la ciudad de Rosario, Santa Fe Osvaldo Mussi - Shutterstock

¿Cuánto cuesta alquilar una cochera en Rosario?

Si el análisis se focaliza en la ciudad de Rosario, los valores van desde los $75.000 mensuales a los $150.000. En ejemplos concretos, Zonaprop muestra una cochera cubierta de 12 m², de dos años de antigüedad, en calle Sarmiento al 1100, en la zona de Distrito Centro, por $75.000, más $25.000 de expensas; en calle Moreno al 1500, se puede encontrar una cochera cubierta, con espacio para un vehículo chico y una moto, por $130.000. En la zona de Puerto Norte, calle Luis Cándido Carballo al 130, se muestra un inmueble de este tipo, de cuatro años de antigüedad, de 12 m², por $80.000.

A la hora de analizar el precio de una cochera, es importante tener en cuenta que la ubicación determinará fuertemente el valor. Esta se puede entender en dos sentidos: la localización teniendo en cuenta si se trata de un edificio antiguo, a estrenar o en pozo, y la ubicación analizando la zona en la que se encuentra (el tránsito que suele tener, la disponibilidad de estacionamiento que suele haber y por ende, la demanda que tendrá).

Vale aclarar que es importante conocer los reglamentos de los edificios, ya que algunos permiten ofrecer cocheras en alquiler para cualquier inquilino, pero otros solo habilitan el uso de cocheras para los propietarios del edificio y prohíben el alquiler a vehículos externos.

Cocheras: un modelo de inversión que recupera rentabilidad

En un contexto en que el real estate poco a poco recupera el atractivo como modo de inversión, ya que, en el último año creció la rentabilidad en los alquileres, varios empiezan a poner los ojos nuevamente en este sector, como un modo de hacer rendir los ahorros. Y aunque el modelo tradicional o más conocido de inversión son los departamentos, existen muchos rubros dentro de este mercado que también generan ganancia e incluso implican un ticket de ingreso más chico que el de una vivienda.

Según brokers del sector, hoy las cocheras dejan una rentabilidad de entre el 4 y el 6%. Entre ellos, Gonzalo Painceira, de Toribio Achával, señala que "la rentabilidad anual que deja el alquiler de una cochera oscila entre el 4% y 5%”. Por su parte, desde Narvaez comparten que va del 5 al 6%. Ahora bien, si la mirada se pone en los departamentos, la rentabilidad promedio de un inmuebles de este tipo en CABA se ubicó en julio en 5,39% bruto anual, según Zonaprop.

Otro de los atractivos de las cocheras, en contraposición con los departamentos, es que cuentan con tickets de ingreso mucho más bajos. Según Zonaprop, un monoambiente promedio de 40 m² se ubicaba en julio en un precio de venta de US$106.978, por lo que, es difícil que, quien no tenga US$100.000 o esté en condiciones de solicitar un crédito hipotecario pueda acceder a un inmueble de este tipo.

Ahora bien, los valores de las cocheras son más bajos, lo que disminuye la barrera de ingreso a esta inversión. Por ejemplo, un informe de Reporte Inmobiliario muestra que en Almagro, las cocheras dentro de emprendimientos en construcción se cotizan entre los US$30.000 y los US$35.000. Aunque si se analiza el norte del conurbano bonaerense, los precios están más bajos: en Tigre se solicitan actualmente entre US$14.000 y US$30.000 por cocheras en los emprendimientos relevados por la plataforma inmobiliaria. En Zonaprop, aparecen inmuebles usados de este tipo desde los US$12.000.

Vale aclarar que las cocheras precisan de menor mantenimiento que los departamentos y ahorran dolores de cabeza a los dueños, al evitarse reclamos que puede hacer el inquilino, por posibles problemas o arreglos con el inmueble. Ahora bien, un especialista resalta cuál es la clave que hay que tener en cuenta, para que la ganancia sea interesante. “Lo que verdaderamente determina si es una inversión buena o no es el tipo de expensas que pague cada cochera. Hay algunas que incluyen gastos como ascensor, agua u otros, que bajan la rentabilidad. Para el análisis, es importante ver dónde está ubicada la cochera; si pertenece a un edificio con muchos amenities y servicios, es probable que te las incluyan en parte de las expensas”, concluye Alan Flexer, de Narvaez.