Hace unos días trascendió que quienes quisieran tramitar su cédula verde para conducir tendrían que hacerlo con un certificado provisorio porque había un faltante de un elemento de seguridad para los plásticos (pouch de seguridad). Así como la falta de insumos trastocó al mundo automotor, ahora se expande e impacta en el mercado inmobiliario.

El Registro de Propiedad Inmueble de Capital Federal normalmente utiliza estampillas para ingresar trámites, como puede ser emitir escrituras de compraventa, realizar sucesiones y cancelar hipotecas, entre otros trámites.

Según fuentes cercanas a la entidad, el stock de estas obleas se terminará dentro de dos semanas y consecuentemente las diligencias se verán paralizadas hasta nuevo aviso. “En dos semanas se quedan sin stickers y el RPI no va a poder recibir trámites, bienes de familia, pedidos de trabas de embargos, levantamientos de embargos, escrituras, cancelaciones de hipotecas, entre otras”, advirtió. Estas estampillas conforman una parte del honorario que los escribanos le cobran a quienes solicitan la inscripción de uno de los trámites en cuestión.

¿Por qué el faltante?

La cuenta regresiva se debe a que el Gobierno nacional no firma la resolución para aprobar la compra de obleas, que suma un total de $719.000.

A pesar de ser para la sede de la ciudad, los planes para que su dependencia pasara a manos del Gobierno porteño no se concretaron y el RPI depende del Gobierno Nacional. Es decir que la magnitud del problema no aqueja solamente a los porteños sino que afecta a trámites de todo el territorio nacional.

La decisión depende de la aprobación de compra del Gobierno Nacional

Paradójicamente, el cuello de botella para realizar los trámites surge en un contexto en el que las operaciones empiezan a mostrar indicios de reactivación. En los primeros seis meses del año, las compraventas en la ciudad de Buenos Aires crecieron un 15% en comparación con el primer semestre del año pasado, según un reciente informe del Colegio de Escribanos porteño. El dato destaca más aún cuando se analiza que en todos los meses del año se vendieron más inmuebles que el mismo período del 2022. En junio la entidad registró 3320 firmas de escrituras, cifra 10,5% superior a las 3005 que habían realizado en junio del 2022, y el monto medio de los actos fue de $24.217.152.

Otro golpe a las operaciones

Este no es el primer golpe que desestabiliza el Registro de la Propiedad este año. En la sede de la Provincia de Buenos Aires, una medida gremial generó demoras en la entrega de informes, certificados y títulos durante aproximadamente tres meses.

Los trabajadores del RPI bonaerense protestaron con retención de tareas para reclamar por escalas internas de empleados y cuestiones remunerativas. El entorno del real estate se tensionaba cada vez más a medida que gran parte de los trabajadores retenían los documentos hasta el plazo máximo legal permitido. “Es decir que si uno presentaba un informe, pagaba el sellado urgente y en lugar de salir a los tres días salía a los 29, o sea, el día anterior al vencimiento”, señaló Bernardo Mihura de Estrada, secretario del Colegio de Escribanos de Capital Federal.

Esta medida no afectó solamente a las operaciones de compraventa sino también a “la parte previa de los contratos de alquiler por los informes de las propiedades necesarios que se presentan en garantía, los expedientes judiciales sucesorios en los que también se debe presentar informe de dominio de las propiedades involucradas, la parte previa al negocio de traslación de dominio de inmuebles y las compraventas porque no se podían firmar las reservas o los boletos y no se podían acreditar los informes de dominio, por ende tampoco se podían firmar escrituras”, especificó a LA NACION Mihura de Estrada.