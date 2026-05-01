Los barrios más envejecidos, el porcentaje de casados y de separados y la baja en la natalidad, según el último censo porteño

Al tiempo que disminuye la cantidad de niños y los nuevos nacimientos en la Ciudad de Buenos Aires, la población de adultos mayores toma un peso cada vez mayor. Así lo confirman los resultados de la última Encuesta Anual de Hogares de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos resultados, que corresponden a 2025, fueron publicados esta semana por la Dirección General de Estadísticas y Censos porteña.

Los datos más relevantes ponen en evidencia que la estructura envejecida continúa profundizándose: las personas de 60 años y más representan el 22,2% del total de la población, mientras que los menores de 9 años representan el 12,7%.

Los datos interanuales muestran una caída abrupta del número de nacimientos

Si se compara el envejecimiento poblacional que muestran estos datos con la información disponible de hace 20 años, parece haber un incremento, pero dentro de valores esperables: en 2005, los datos de la misma encuesta indicaron que los mayores de 60 años representaban el 20% de la población, y los menores de 9 años, el 12%. Donde sí se ve una caída más abrupta es en el número de nacimientos. En la última década, la cifra cayó de 43.716 por año a 24.690 por año.

La distribución geográfica de la población de adultos mayores muestra matices: la zona Norte de la ciudad es la región más envejecida, con un 26,3% de personas en este rango etario. Allí, las comunas con mayor porcentaje de adultos mayores son la Comuna 2 (Recoleta) es de 27,6%). En tanto, la comuna 14 (Palermo), es de 26,1%. En la comuna 13 (Núñez, Belgrano, Colegiales) es del 25,6% y en la 11 (Villa Devoto, Villa del Parque, Villa General Mitre y Villa Santa Rita) es del 25,3%.

la zona Norte de la ciudad es la región más envejecida, con un 26,3% de mayores de 60 NOELIA MARCIA GUEVARA/ AFV

Por el contrario, las comunas 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya) y la comuna 8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo) registran los valores más bajos de adultos mayores: 17,8% y 15,0%, respectivamente.

Mujeres viudas

Los números del estado civil y viudez muestran una feminización de la etapa final de la vida: existe una marcada diferencia en la viudez dentro del grupo de 65 años y más: el 35,4% de las mujeres son viudas, frente a solo un 10,4% de los varones en la misma situación. Esto seguramente se relaciona con el hecho de que el envejecimiento afecta de manera desigual a hombres y mujeres. El peso de la población de 60 años y más es del 24,6% en las mujeres, mientras que en los varones es del 19,6%. También se puede ver el impacto de la variable género con el estado civil.

Matrimonios y divorcios

Casi la mitad de la población de 14 años y más (47,4%) está en unión, sea esta legal (26,2%) o consensual (21,2%); en tanto, un 30,1% es soltera (nunca unida), un 16,3% se encuentra separada o divorciada y un 6,2% es viuda.

En los varones, el porcentaje de los que están en unión (51,2%) es más alto que en las mujeres (44,0%). Por el contrario, las mujeres cuentan con un mayor número de divorciadas o separadas respecto a los varones (19,1% contra 13,0%), manteniéndose igual superioridad entre la población viuda (9,6% contra 2,3%).

Más mujeres sin hijos

El reporte muestra datos relevantes sobre la disminución de la condición de maternidad: crece el número de mujeres que finalizaron su ciclo reproductivo (más de 50 años, según el informe) sin haber tenido hijos. El porcentaje aumenta a medida que baja la edad: Es del 20,8% para las de 50 a 59 años; del 18,6% de las que tienen entre 60 y 69 años y del 16,7% para las de 70 años y más.

El 62,5% de las mujeres de 14 años y más tiene hijos: en el grupo de 25 a 29 años las madres representan el 29% y en el de 30 a 39 años, llegan al 61,2%. Entre las que son madres, la mayoría (72,4%) tiene menos de tres hijos; el 41,1%, dos hijos, y el 31,3%, solo uno.

El porcentaje de mujeres que son madres varía según el lugar de residencia, con valores que oscilan entre un 73,3% en la comuna 8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo) y un 45,6% en la Comuna 2 (Recoleta).

La mayoría de las madres (72,4%) tiene menos de tres hijos Vahid Salemi - AP

La cantidad de hijos por madre también evidencia disparidades por comuna. Las madres con menos de tres hijos representan, en las comunas 6 (Caballito), 14 (Palermo) y 5 (Almagro y Boedo), alrededor del 80 %. En tanto, en las Comunas 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya) y 8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo) rondan el 62%. En esos barrios se observan los porcentajes más altos de madres con más de tres hijos.

Los hogares en la ciudad se caracterizan por ser de tamaño reducido: en promedio, el número de personas por hogar es 2,2. El 39,6% corresponde a hogares unipersonales y el 25,2% a aquellos con dos integrantes, mientras que los hogares de cinco personas o más representan solo el 6%.

La cantidad de integrantes de los hogares presenta diferencias entre las zonas en que se divide la Ciudad. Así, en las comunas de la Zona Norte porteña, el peso de los hogares unipersonales supera al que presentan las de la Zona Sur (48,7% contra 31%). Mientras que la proporción de hogares de cinco personas o más, en la Zona Sur, es superior a la de Zona Norte (11,6% contra 2,4%).

Departamento versus casa

Más de tres cuartas partes de las viviendas de la ciudad son departamentos (77,3%). En la comuna 2 (Recoleta), la casi totalidad del parque habitacional corresponde a ese tipo de vivienda (99,6%). Las casas representan el 20% del total de viviendas. Las comunas 9 (Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda), 8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo), y 10 (Villa Real, Monte Castro, Versalles, Floresta, Vélez Sarsfield y Villa Luro) cuentan con los porcentajes más altos de casas (43,1%, 42,9% y 40,1%, respectivamente).

Educación

El promedio de años de estudio de la población de 25 años y más es de 13,9 años. Las comunas 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya) y 8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo) muestran los promedios más bajos de la ciudad (12 años y 11,3 años de estudio, respectivamente). En cambio, en las comunas 2 (Recoleta), 13 (Núñez, Belgrano y Colegiales) y 14 (Palermo) el promedio supera los 15 años de estudio.

El 56,3% de la población escolarizada de tres años y más asiste a un establecimiento educativo de gestión estatal. En once de las quince comunas de la ciudad, entre las que se destacan las comunas 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya, con el 74,2%) y 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Montserrat y Constitución, con el 72,1%), prevalece la participación estatal.

El 83,1% de la población de 25 años y más completó, como mínimo, el nivel secundario, y el 44,4% finalizó el nivel terciario o el universitario. En las comunas 13 (Núñez, Belgrano y Colegiales), 2 (Recoleta) y 14 (Palermo), este último grupo presenta los porcentajes más elevados (65,3%, 61,2% y 60,2%, respectivamente).

Salario medio

El 73,2% del total de la población ocupada se inserta en el mercado de trabajo como asalariado y, a su vez, el 73,3% de la población asalariada tiene descuentos jubilatorios. La población que trabaja por cuenta propia, segunda categoría en importancia, representa el 21,6% de los ocupados, por debajo del peso que tenía en 2024 (22,3%).

El ingreso medio de los residentes de la ciudad fue de $1.548.7501, mientras que el de la ocupación principal alcanzó los $1.426.181. Las comunas 4 (La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya) y 8 (Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo) se destacan por registrar un ingreso promedio muy por debajo del total de la ciudad ($1.060.991 y $986.530, respectivamente).