Pinamar tiene un proyecto con playa privada en el que todos los departamentos tienen vista al mar

Los destinos con playa no sólo cautivan con proyectos a quienes miran las zonas más pobladas. En los últimos años, los desarrolladores comenzaron a mirar áreas aledañas con entornos más naturales y cercanos al mar.

En este contexto, las ciudades dejaron de ser el principal foco a la hora de buscar tierra y las ubicaciones menos intervenidas ganan protagonismo.

Las ciudades costeras dejaron de ser el principal foco de los desarrolladores Marcelo Aguilar López

Dentro de las zonas playeras, Pinamar, y sobre todo sus alrededores, continúa posicionándose como uno de los destinos preferidos de los turistas año tras año y también para quienes decidieron vivir en esa localidad en busca de una mejor calidad de vida. La estimación actual es que unas 60.000 personas viven en Pinamar. En el 2022 eran poco más de 40.000. Pero el verdadero salto se dio entre 2021 y 2022 cuando los residentes se duplicaron.

Un dato no menor es que el crecimiento se da hacia el norte y hacia la zona de La Frontera. De hecho entre la ruta 11 y el mar, a solo 14 km de Pinamar, se desarrolla Northbeach, un proyecto que ocupa 274 hectáreas - el 30% del predio fue destinado a conservar la naturaleza existente, con la incorporación de 15.000 ejemplares de árboles de distintas especies- , y 1200 metros de playa y que ya se convirtió en un destino en sí mismo.

El emprendimiento en el que se desembolsaron US$300 millones es desarrollado por el grupo Cioffi. Es un country premium, como seguridad, canchas deportivas, golf, piletas, gimnasio, club house y servicio de playa.

Northbeach es un desarrollo frente al mar que abarca 274 hectáreas, y 1200 metros de playa

“Tiene mar, bosque y playa privada. Si bien en la Argentina el sector del agua no es exclusivo, por la localización en la que se encuentra este barrio, los únicos que la utilizan son los que residen ahí”, asegura Martín Boquete, director de Toribio Achával, la inmobiliaria que comercializa el emprendimiento.

El proyecto tiene unidades residenciales, además de lotes dentro del barrio cerrado. Hasta ahora hay seis edificios terminados de cuatro pisos, dos en construcción de siete pisos y otros dos que comenzarán su obra en marzo. “Todos los departamentos tienen vista al mar salvo los que se hacen hacia el golf”, agrega Boquete, quien aclara que de las unidades ya terminadas, solo quedan cinco disponibles que se venden desde los US$300.000. Para las unidades en construcción, el valor aumenta a US$370.000. Sin embargo, hay opciones por US$250.000 en los departamentos que dan al golf. También aclara todos son tres ambientes con cochera y baulera.

El proyecto cuenta con seis edificios terminados y dos en construcción

Respecto a los edificios que se comenzarán a construir en marzo, Boquete detalla que los valores de los tres ambientes arrancan desde US$290.000, y los dos ambientes desde US$170.000. Se terminarán de construir en tres años. “Es una opción para quienes quieren un mayor financiamiento ya que se accede con un anticipo del 35% y financiación en 36 cuotas en pesos ajustadas por CAC o en dólares fijos”, detalla el experto.

Las unidades en construcción frente al golf cotizan desde los US$250.000.

La inversión

Un análisis aparte merece la compra de estas unidades como inversión. Lo primero que aclara Boquete, es que los que compraron cuando arrancó el proyecto, hace seis años, pagaron US$180.000, por una unidad con vista al mar. Hoy, esa misma unidad cotiza a US$300.000. Pero más allá de la revalorización de la propiedad detalla la renta bruta: “ronda el 8% anual con la posibilidad de disfrutar el inmueble”, resume.

Una unidad terminada de tres ambientes frente al mar se consigue desde los US$300.000

¿Cómo llega a ese porcentaje? El ejecutivo estima que la quincena en enero se puede alquilar por US$4500 mientras que en febrero ese número desciende a US$3000. Con una ocupación full, estos valores dan un ingreso de US$16.000 solo por la temporada de verano “que pueden alcanzar los US$26.000 si se suman los fines de semana largos del año”.

Durante la temporada alta las unidades se alquilan entre US$3000 y US$4500 la quincena

Comprar un lote

Un negocio diferente apuesta quien compra uno de los 250 lotes de entre 1000 y 2000 m2 que posee el emprendimiento en tres ubicaciones distintas: unos más próximos a la puerta de entrada, otros en zonas más agrestes y los últimos en el golf, más cercanos al mar. “Los precios arrancan en los US$70.000 y actualmente ya hay 10 viviendas construidas y 12 en proceso", finaliza Boquete.