Cuánto cuesta una casa en el barrio donde vive Valeria Mazza

El miércoles al mediodía un grupo de delincuentes entró a la casa de Valeria Mazza ubicada en las barrancas de Acassuso, y se apoderó de una mochila. Taína Gravier, la hija de la reconocida modelo, vio la situación y sus gritos ahuyentaron a los ladrones que abandonaron el bolso en la puerta.

El robo a la casa de Valería Mazza ubicada en una de las zonas con las propiedades más caras de San Isidro, puso el foco de atención mediática en uno de los lugares más aspiracionales de zona norte. “La belleza del entorno, con un microclima que permitió el desarrollo de una vegetación centenaria exuberante, la cercanía al río, los tradicionales colegios privados, las decenas de clubes náuticos y sus rápidos accesos son algunos de sus diferenciales“, enumera Daniel Salaya Romera, director de la inmobiliaria homónima.

El frente de la casa de Valeria Mazza en San Isidro

Los precios de las casas

El broker con varias casas en venta en la zona con precios que van desde los US$790.000 hasta los US$1.250.000, asegura que el corredor de las barrancas, desde Beccar a Martínez (y especialmente en San Isidro) se convirtió en la “zona más buscada del norte con uno de los tickets inmobiliarios más costosos del país”.

Las barrancas no es un barrio marcado en el mapa, sino que es la franja que está arriba de la barranca y mira hacia el Bajo. Es una zona histórica de casas grandes y naturaleza. “En Barrancas el metro construido no manda: se paga ubicación, proyección visual, vegetación madura y calidad arquitectónica”, expresa Silvina Vicente, broker de D’Aria Propiedades.

Carolina Rocca, bróker residencial en LJ Ramos, una de las especialistas de esa inmobiliaria en Acassuso, agrega que las casas en la barranca de San Isidro son “exclusivas” y cuenta que su mayor diferencial son las vistas al río y su tranquilidad.

Una propiedad sobre la barrancas de Perú en Acasusso

La inmobiliaria tiene muy pocas opciones en venta pero actualmente dispone de una casa de US$4.000.000 con un lote de 5000 m2.

Los precios de las propiedades varían dependiendo del tamaño del terreno, el estado de la casa y si tiene o no vistas al río. Sin embargo, según la especialista, generaliza en que se puede hablar de un valor promedio de las propiedades que ronda el US$1.000.000. “En el regreso de la pandemia, la zona volvió a ganar valores sostenidos y altos”, marca Leonor Achával, directora de Achaval Cornejo.

¿Es segura la zona?

Pese al episodio que vivió la familia Mazza-Gravier, Santiago Mieres, director de Mieres Propiedades explica que la seguridad de la zona es “muy buena”. Sin embargo, reconoce que se necesitaría “más apoyo de la policía. Tiene mucha seguridad particular, mucha garita".

Otra es la mirada de Rocca quien explica que aunque en San Isidro hay garitas con guardias “siempre existió la inseguridad. Esa es una de las mayores preocupaciones de los habitantes de la zona, que buscan cada vez más opciones en barrios cerrados".

Respecto a la oferta, Mieres aclara que no abundan las casas en venta. La mayoría de los nuevos compradores adquieren una casa para luego demolerla y construir una nueva. Este fenómeno se da porque San Isidro y La Lucila tiene viviendas tradicionales de hasta 50 años de antigüedad, y las personas buscan casas modernas. “Cuando los valores son muy altos, esa opción no rinde por el costo que implica comprar, demoler y construir”, aclara.

En cuanto a la demanda de la zona, Achaval describe que : “los compradores son gente de la zona de toda la vida, van al Casi y al Club Náutico, y a colegios tradicionales como el Santa Inés”.

Mieres agrega: “Es gente tradicional, un público selectivo“. Aunque sigue siendo un barrio de hogares antiguos y grandes ”está mutando a casas más chicas y nuevas”.

Una de las casas que están en venta en la zona Daria

Un dato no menor es que hasta hace un tiempo, muchas de las casonas se convirtieron en pequeños barrios cerrados como por ejemplo Finca Sarmiento, Finca Pueyrredón, Martínez Chico y Sáenz Peña, pero ahora una normativa de la zona prohíbe esa posibilidad.

“Ojalá se vuelvan a permitir los barrios cerrados”, comenta Rocca. Explica que las casas en las barrancas son quintas enormes, que antes se subdividían, pero ya no se puede lo que termina limitando su venta: “La gente ya no quiere mantener esas monstruosidades”, comenta.

Una tendencia que benefició a la demanda inmobiliaria de la zona es la migración de quienes tras la pandemia se mudaron a Pilar y Escobar y hoy buscan volver a zonas más cercanas a la ciudad por el aumento del tráfico en Panamericana, la ausencia de horas pico y la vuelta a la presencialidad . “Ceden el barrio privado en Pilar por una casa a la calle en San Isidro. Buscan evitar el tráfico y ganar calidad de vida”, declara Rocca y adelanta otro fenómeno de época: las familias que se mudan del corredor Bancalari en busca de opciones en barrios con mejor acceso al transporte público para facilitar que sus hijos adolescentes lleguen a la facultad o al trabajo.





Los parques de más de 3000 metros cuadrados, una postal que se repite en la oferta de la zona Daria

Para finalizar, Vicente, de D´Aria describe la demanda como “calificada y no masiva”. Pocos compradores, pero que “no miran qué hay, sino que compran por zona”. La exclusividad es facilitada por: “La densidad baja, los lotes grandes y las restricciones urbanísticas”. En otras palabras, define el sector por la topografía, la altura y el paisaje, más que por un plano.

Dentro de ese corredor distingue:

Barrancas altas con vista al río: lo más cotizado.

lo más cotizado. Zonas arboladas tradicionales: mismas calidades, pero sin vista.

mismas calidades, pero sin vista. Sectores cercanos al Tren de la Costa: con viviendas de muy buena calidad.

Finalmente, desglosa los precios dependiendo de ciertas características: