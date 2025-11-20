La calle argentina que fue elegida entre las más “cools” del mundo

La calle Defensa, en el barrio porteño de San Telmo, fue elegida como una de las más “cools” del mundo, alcanzando la posición número 24 en un total de 31. El ranking, creado por la revista digital Time Out, tiene en cuenta la oferta gastronómica, los bares, la cultura, las opciones de diversión y el sentimiento de comunidad.

La calle galardonada se extiende desde Plaza de Mayo hasta Parque Lezama, y está repleta de ofertas que mezclan lo tradicional con lo trendy. Mientras que en el barrio de San Telmo el precio promedio de venta de una propiedad es de US$2149, según Zonaprop, la calle Defensa puede llegar a defender valores de hasta US$2300, de acuerdo al informe de precios por manzanas en CABA que realiza Reporte Inmobiliario

Todos los domingos la zona se enciende: la feria de San Telmo reúne a más de 15.000 personas, tanto locales como extranjeras, que se pasean por las calles adoquinadas en busca de antigüedades y artesanías.

Pero no pierde su encanto durante la semana, ya que se pueden apreciar las fachadas neocoloniales, las galerías y la estatua de Mafalda sin filas ni tumulto.

La mayor atracción del barrio es sin duda el Mercado de San Telmo, inaugurado en febrero de 1897 y declarado Monumento Histórico Nacional en el año 2000. El recinto combina puestos de comida argentina, con el choripán como estrella de la gastronomía local, y platos típicos de otros países como el shawarma o el raclette.

La Galería Solar de French no se queda atrás, se volvió uno de los lugares más fotografiados del barrio gracias a los paraguas de colores que gneran un techo. Este edificio fue construido durante la década de 1930, y tiene como particularidad un cuadro, exhibido en la entrada, que muestra a Domingo French y Antonio Luis Beruti durante la Revolución de Mayo de 1810.

El barrio también posee la segunda plaza más antigua de Buenos Aires: la Plaza Dorrego. Este espacio es considerado Monumento Histórico Nacional porque en septiembre de 1816 se reunió el pueblo de Buenos Aires para anunciar la Independencia. Está rodeada de caserones del siglo XIX transformados en restaurantes y cafeterías.

El Pasaje Defensa, ubicada en la calle homónima, es otro edificio distintivo del barrio porteño. La casona, construida en 1880, es un reflejo de la estructura típica de la época. A partir de 1981 se transformó en una galería comercial abierta al público. Dentro hay locales de antigüedades, indumentaria y recuerdos de Buenos Aires.

El Ranking

Solamente tres calles de Latinoamérica llegaron al listado entre las 31 más cools del mundo: La calle Senado en Rio de Janeiro obtuvo el primer puesto, seguida por la Avenida Álvaro Obregón en Ciudad de México con el puesto número 15 y finalmente la calle argentina Defensa con el puesto número 24. El top cinco mundial es:

Rua do Senado, Rio de Janeiro, Brasil

Orange Street, Osaka, Japón

Rua do Bonjardim, Porto, POrtugal

Fanghua Street, Chengdu

Sherbrooke Street West, Montreal

Cuánto cuesta vivir en San Telmo

Para los que quieran vivir en uno de los barrios con más historia del país, el precio promedio de un alquiler es de $670.316. Por otro lado, el precio promedio de compra es de US$2149/m². Según Zonaprop, en octubre, el valor de venta por m² de un departamento a estrenar fue de US$2885, de pozo US$3047 y usado US$1916.

San Telmo alcanza un 5,2% de rentabilidad, un valor que le permite ubicarse a mitad de tabla. Su variación, con respecto a los últimos 12 meses, es casi nula, con un 0,5%. Está muy cerca del valor promedio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -y hasta lo supera levemente-, que cuenta con una rentabilidad mensual del 4,80%.