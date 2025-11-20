Cómo fue el robo en la casa de Valeria Mazza en San Isidro

Un grupo de delincuentes ingresó el miércoles al mediodía en la casa de la reconocida modelo Valeria Mazza, propiedad situada en Acassuso, en el partido bonaerense de San Isidro.

De acuerdo a lo que pudo reconstruir LA NACION a partir de fuentes policiales y judiciales consultadas, un grupo integrado por entre dos y cinco delincuentes habría saltado un portón de la casa donde viven Mazza y su familia, y se apoderaron de una mochila.

El hecho ocurrió en horas del mediodía y fue advertido por la hija de la reconocida modelo, quien comenzó a gritar desesperadamente. Entonces, los ladrones decidieron huir y abandonaron la mochila en la puerta de la casa.

Ladrones entraron en la casa de Valeria Mazza

El relato de los vecinos

Según vecinos, en el momento del robo, la hija de Mazza estaba con una amiga y dos empleados que trabajan en la casa.

Uno de los empleados se comunicó con el número de emergencias 911. Personal de la comisaría 4a. de San Isidro, con jurisdicción en la zona conocida como Las Barrancas, se hizo presente en la casa para tomar las primeras declaraciones.

El frente de la casa de Valeria Mazza

Cómo continúa la investigación del robo

La investigación del caso quedó a cargo de Patricio Ferrari, uno de los fiscales adjunto de San Isidro. Según pudo saber LA NACION, fueron convocados detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de San Isidro para colaborar en la pesquisa.

Los detectives policiales y judiciales analizan grabaciones de cámaras de seguridad para tratar de identificar a los ladrones, quienes habrían quedado filmados cuando caminaban por la zona y serían adolescentes.

Si bien el parte policial hace referencia a que fueron dos los ladrones que lograron ingresar en la casa de Mazza por el fondo de la propiedad, un correo electrónico difundido por un grupo denominado Vecinos Acassuso-Libertador al Río habla de que fueron cinco los delincuentes que participaron del hecho.

“Una de las filmaciones que se lograron obtener registró a cinco sospechosos”, afirmó un vecino.