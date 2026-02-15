“Cumbres borrascosas”: se puede dormir gratis en la habitación de Cathy

En plena fiebre por el estreno de Cumbres borrascosas, la nueva versión dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Jacob Elordi y Margot Robbie, los fanáticos ahora pueden pasar la noche en el dormitorio de Cathy en Thrushcross Grange, en el corazón del llamado Brontë Country, en West Yorkshire, uno de los destinos románticos más populares del Reino Unido.

La película se estrenó el jueves 12 de febrero en los cines de toda la Argentina, justo a tiempo para San Valentín y para la temporada de premios, ya que es una de las grandes candidatas para llevarse el Oscar.

La experiencia fue lanzada por Airbnb como una estadía inmersiva de una noche dentro de la habitación de Cathy Earnshaw, recreada con la estética febril y obsesiva que propone la película. Las paredes en tonos piel, las texturas superpuestas y los detalles casi fetichistas “como mechones de cabello entretejidos en la mesa” convierten el cuarto en una extensión del personaje.

El comedor de Thrushcross Grange también fue intervenido: plateados elegantes, atmósfera opulenta y una cena temática a la luz de las velas inspirada en el universo visual del film.

Más allá de estas habitaciones, las parejas pueden enamorarse una y otra vez, ya que el paquete incluye un paseo a caballo por los mismos paisajes que alimentaron la imaginación de Emily Brontë, té de la tarde de Yorkshire y una escucha íntima de Cumbres borrascosas de Charli XCX, canción compuesta especialmente para la película, con vinilo exclusivo de regalo.

La apuesta no es menor. Según datos de Airbnb, las búsquedas globales para pasar San Valentín en West Yorkshire crecieron casi 24% respecto del año pasado, y entre la Generación Z el salto es aún más contundente: 59% más interés. “Lo que indica una nueva fascinación por el romance en los páramos”, se puede leer en el anuncio.

“Estamos muy emocionados no solo de poder compartir esta singular experiencia con el público, sino también de brindar a los amantes de los viajes y los verdaderos románticos la oportunidad de vivirla en primera persona”, declaró Dana Nussbaum, codirectora de Marketing Global de Cine de Warner Bros.

Cómo reservar una noche en la habitación de Cathy

Habrá solo tres estadías de un día (con su noche) disponibles, para un máximo de dos huéspedes cada una, entre el 27 de febrero y el 4 de marzo. Son gratuitas, con desayuno, almuerzo y cena incluidos. El traslado corre por cuenta de los huéspedes y las reservas se asignan por orden de llegada. Los huéspedes pueden solicitar la reserva de la estancia a partir del 20 de febrero en la plataforma de alquiler temporario.

El fenómeno confirma algo que el cine viene demostrando hace años: las historias no solo se miran, se habitan. El turismo experiencial ya no quiere fotos frente al paisaje; quiere dormir dentro del conflicto emocional. En tiempos donde todo parece acelerado, la industria encontró un negocio en vender intensidad. Y si esa intensidad viene envuelta en páramos ventosos, deseo imposible y diseño cinematográfico, mejor.

La literatura del siglo XIX acaba de convertirse en escapada boutique del siglo XXI. “Cumbres borrascosas es una imaginación audaz y original de una de las mayores historias de amor de todos los tiempos", aseguran desde la plataforma.

Los huéspedes experimentarán un itinerario inspirado en el mundo de Cumbres borrascosas, que combina el romance cinematográfico con los paisajes, la cultura y el patrimonio de West Yorkshire.