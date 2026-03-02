El alquiler de un dos ambientes ya casi cuesta $800.000 por mes en CABA y la brecha con el de tres crece cada vez más

Los alquileres siguen subiendo más q la inflación y el impacto también llega a las unidades de tres ambientes que ya superan el millón de pesos mensual
En un mercado de alquileres hasta ahora estable, el precio medio de los nuevos contratos subió un 3,5% en el segundo mes del año. El inicio de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires muestra una aceleración en los precios, tras el cierre de 2025 con aumentos más moderados.
De manera interanual, los alquileres de los nuevos contratos subieron un 34,8% por encima de la inflación, que fue del 32,4% hasta enero, y levemente por encima del ajuste ICL que fue del 33,9% en enero.
La brecha promedio entre tipologías es cada vez más marcada: mientras que la diferencia entre un monoambiente por $680.000 y un dos ambientes por $790.801, es del 16%, la distancia se amplía al 34% al comparar un dos ambientes con un tres ambientes por un promedio de $1.060.751.
Los aumentos por barrio
Las tres zonas que registraron la suba de los precios de los alquileres más alta de manera interanual son:
- Lugano: 51,30%
- Villa Pueyrredón: 42,19%
- Mataderos: 39,02%
En el otro extremo, hay tres barrios que fueron los que evidenciaron un aumento menor:
- Parque Avellaneda: 25,24%
- San Telmo: 26,60%
- San Cristóbal: 26,98%
Cuánto cuesta alquilar en los diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires
En la categoría de dos ambientes, Puerto Madero supera la línea del millón y lidera el ranking de los barrios más caros, con un valor promedio de $1.322.428. Los siguen, con precios aproximadamente 33% inferiores:
- Palermo: $891,258
- Núñez: $878,433
Dónde hay alquileres por menos de $700.000
En el otro extremo, con valores $600.000 más bajos que Puerto Madero, se ubican:
- Liniers: $679,318
- Floresta: $674,060
- Lugano: $643,142
Si se compara el barrio con la oferta más cara, Puerto Madero, con el de la oferta más barata, Lugano, la diferencia es de $679.286. El primer barrio mencionado es un 105,6% más caro que el segundo.
¿Hay más o menos departamentos en alquiler?
Desde la pandemia, la oferta de alquileres disminuyó de manera sostenida, hasta alcanzar un mínimo histórico en febrero 2023. El punto de inflexión se produjo en enero del 2024, tras la derogación de la Ley de Alquileres, que ocasionó que la oferta de departamentos en la ciudad porteña aumentara un 62% respecto del mes previo.
Desde entonces el crecimiento de la oferta se moderó hasta enero 2026 cuando volvió a caer un 7,7% mensual. En febrero la caída fue del 6,1%. Aún así, el volumen actual es 2,7 veces superior al registrado en el mínimo (febrero 2023).
Cuál es la rentabilidad que deja una propiedad en alquiler
La relación alquiler/precio en febrero se ubica en 5,33% bruto anual. En este contexto, se necesitan 18,8 años de alquiler para recuperar la inversión, un 2.3% más de lo que se necesitaba hace un año, según Leandro Molina, director de Zonaprop.
La renta, barrio por barrio
Los barrios más atractivos para los inversores que buscan renta son:
- Lugano: 9,6%
- Nueva Pompeya: 8%
- La Boca: 7,5%
En contraste, los barrios con los alquileres más caros son también los de menor rentabilidad:
- Puerto Madero: 3,5%
- Núñez: 4,2%
- Palermo:4,3%
