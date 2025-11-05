Escribanos asesoran sin costo: cómo inscribirse y qué consultas se atienden

El próximo sábado 8 de noviembre, de 10 a 13 horas, el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires (CECBA) llevará adelante una nueva jornada de asesoramiento gratuito en su sede de la avenida Callao 1540, en el barrio de Recoleta.

La iniciativa, que forma parte de la campaña “Cuidá lo Tuyo”, cumple su 16° edición consecutiva y busca acercar herramientas jurídicas a los vecinos de la Ciudad para que puedan proteger sus bienes y tomar decisiones informadas sobre temas legales cotidianos.

Trámites y consultas disponibles durante la jornada

Durante la jornada, los asistentes podrán realizar de forma gratuita el trámite de afectación al Régimen de Protección de la Vivienda, una herramienta legal destinada a resguardar el hogar familiar ante eventuales deudas o embargos. Este régimen, que reemplazó al tradicional “bien de familia” con la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de 2015, permite otorgar al inmueble una protección jurídica lo que impide que sea ejecutado por obligaciones posteriores a su inscripción.

Sin embargo, es importante aclarar que la protección no alcanza a deudas anteriores ni a aquellas vinculadas con expensas, impuestos, tasas municipales, créditos hipotecarios, obligaciones alimentarias o préstamos destinados a mejoras o construcción de la vivienda.

Además de la realización de este trámite, los escribanos brindarán consultas personalizadas sobre créditos hipotecarios, herencias, uniones convivenciales y directivas anticipadas de salud, entre otros temas.

Los escribanos brindarán consultas personalizadas Shutterstock

El encuentro incluirá dos charlas abiertas al público con enfoque práctico:

“Decidí hoy lo que importa mañana” : Esta charla tendrá lugar a las 10:30 y será una guía sobre las directivas anticipadas de salud y los derechos de las personas mayores.

: Esta charla tendrá lugar a las 10:30 y será una guía sobre las y los derechos de las personas mayores. “¿Casados, juntados o confundidos?”: Se tratará de un repaso sobre las diferencias legales entre matrimonio y convivencia, la separación de bienes y los derechos habitacionales de los convivientes. Se realizará a las 11:30

Por su parte, la escribana Magdalena Tato, presidenta del CECBA, destacó la importancia de acercar estos espacios a la comunidad: “Queremos que los vecinos dispongan de las mejores herramientas jurídicas para decidir su presente y su futuro. Asesorar en temas que hacen a la prevención y al cuidado de los bienes es clave para evitar conflictos en el día de mañana”, explicó.

Respecto del trámite gratuito de protección de la vivienda, Tato agregó que se trata de “un hecho fundamental para asegurar el techo y brindar una instancia más de seguridad a la sociedad”.