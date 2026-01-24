Este castillo europeo “congelado en el tiempo” que se vende por más de US$1 millón

Un monumento escocés a la grandeza victoriana, el castillo de Kinloch, en la isla de Rum, necesita desde hace tiempo una profunda remodelación. Ahora vuelve a salir al mercado: ¿se podrá encontrar un comprador y cumplirá con las demandas de la comunidad?

La antigua residencia de caza de las Hébridas volvió a ponerse en venta después de que una posible operación anterior se cayera tras un conflicto entre un empresario millonario y una ministra del gobierno escocés.

Propiedad de NatureScot, la agencia del gobierno escocés que también gestiona gran parte de la isla, el castillo —actualmente desocupado— se encuentra, según se afirma, en un estado deficiente de conservación y se ofrece a la venta por ofertas superiores a £750.000 (US$1.003.000).

El empresario Jeremy Hosking retiró su oferta por el castillo hace dos años y responsabilizó de su decisión a Lorna Slater, del Partido Verde Escocés, quien en ese momento se desempeñaba como ministra de Biodiversidad.

Slater había suspendido la venta después de que el Isle of Rum Community Trust expresara sus preocupaciones.

La isla, que tiene una población de alrededor de 40 habitantes, es la más grande de las Small Isles al sur de la isla de Skye.

Una investigación realizada por los Servicios de Ciencia y Análisis Rural y Ambiental (Resas) del gobierno escocés sugiere que la mayoría de los habitantes de la isla coincide en que el castillo debería venderse, rede­sarrollarse y volver a ponerse en uso.

En su informe, Resas señaló que los isleños propusieron una serie de condiciones para la venta. Entre ellas se incluyen la participación activa de la comunidad en la propiedad y que el nuevo dueño respete los derechos de acceso a la tierra.

El informe indicó que un pequeño grupo de habitantes se opone a la venta y prefiere que el castillo pase a manos de la comunidad o que se deje deteriorar de manera controlada.

Chris Donald, de NatureScot, afirmó: “En este estudio, los isleños dejaron claro que el aspecto más importante de cualquier venta es un compromiso a largo plazo con la comunidad y con la naturaleza de la isla.

“Por eso, estamos pidiendo a los posibles compradores que detallen, junto con su oferta, cómo planean utilizar el castillo y los terrenos, y de qué manera apoyarán la naturaleza, la sostenibilidad, la cultura y la economía de la isla de Rum.”

¿Cómo es el castillo?

El señor Donald agregó: “Para el comprador adecuado, esto representa una oportunidad única de formar parte del patrimonio de Escocia mediante la restauración de un edificio y sus terrenos emblemáticos, de gran importancia histórica y cultural tanto para la isla de Rum como para otras regiones.

“Esperamos recibir el interés de posibles compradores y, por supuesto, mantendremos informados directamente a los residentes de la isla sobre los avances.”

El castillo de Kinloch fue construido entre 1897 y 1900 como pabellón de caza para el industrial de Lancashire George Bullough, quien lo amuebló de manera lujosa.

Es el único ejemplo de una vivienda diseñada por Leeming and Leeming, un estudio de arquitectos con sede en Londres especializado en propiedades comerciales y municipales.

La propiedad comenzó a deteriorarse después de la Primera Guerra Mundial y en 1957 fue asumida por el organismo antecesor de NatureScot, el Nature Conservancy Council.

A lo largo de los años, ha requerido importantes trabajos de restauración.

En los últimos tiempos hubo un plan para reconvertirlo en un albergue con 41 habitaciones, y otra propuesta independiente para transformarlo en un museo y atracción turística, con un costo estimado de £13 millones.

El financista de la City de Londres y ex donante del Partido Conservador, Jeremy Hosking, abandonó su intento de comprar el castillo en marzo de 2023.

Afirmó que sus planes para conservar la antigua residencia de caza habían sido “completamente aplastados”.

Hosking señaló que intentó comunicarse con la señora Slater por la venta, pero no obtuvo respuesta.

El Isle of Rum Community Trust había expresado varias preocupaciones, entre ellas la supuesta falta de información sobre lo que Hosking planeaba hacer con el edificio.

El gobierno escocés sostuvo que una consulta comunitaria proactiva y la participación de la comunidad son fundamentales para definir el futuro de la propiedad.