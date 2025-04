Así es el cuádruplex más alto del mundo: está en Nueva York y a la venta

Nueva York es conocida a nivel mundial por el nivel de edificios que posee. Se estima que ronda el número de 316 construcciones de este tipo en toda la isla de Manhattan, con una altura promedio de 150 metros y cerca de 300 que superan los, justamente, 300 metros. En esa selva de asfalto se ubica, frente al Central Park, la Torre Steinway, una mole de departamentos que en el último piso posee el cuádruplex más lujoso de la ciudad... y que ahora está a la venta.

Se lo considera como el edificio más delgado del mundo, con una altura de 435 metros. Está sobre los terrenos que antiguamente cobijaron a la fábrica de pianos Steinway & Sons. En la actualidad, se dio a conocer que el último departamento está a la venta por un valor de 108 millones de dólares (puntualmente, se piden US$108.385.188). Cuenta con cinco habitaciones y seis baños.

La Torre Steinway mide 435 metros de alto y 17 metros de ancho (Fuente: 111w57)

Según The Sun, esta residencia es la mejor de todas, en particular porque las vistas hacia el parque escasean y gracias a la arquitectura vidriada del edificio es posible tener una panorámica de casi 360°, por lo que no solo se ve hacia al pulmón verde neoyorquino, sino que además está direccionado al sur de la isla.

Así es por dentro la Torre Steinway

La propiedad cuenta con dos terrazas y un frente y contra frente vidriado de piso a techo en cada uno de los laterales. Está en la planta 80 y cuenta, entre otras excentricidades, con una suite de entretenimiento. También posee una sala de proyecciones con un bar.

El departamento está en lo más alto del edificio y cuenta con 23 habitaciones en total (Fuente: 111w57)

Asimismo, tiene un living con cocina y comedor integrados en concepto abierto. El lujo se respira por doquier, con materiales de primera calidad que elevan su elegancia y prestigio. En cada rincón abunda el mármol, la piedra caliza, el acero ennegrecido y el terciopelo.

El departamento cuenta con seis baños y cinco habitaciones (Fuente: 111w57)

El toque sofisticado se lo dan las obras de arte que decoran parte de los ambientes, en particular diseños de Pablo Picasso y Henri Matisse.

El ancho de la Torre Steinway es de 17 metros. Está inspirado en la Edad Dorada de Nueva York, durante fines del siglo XIX y principios del siglo XX, período en que la ciudad experimentó un gran auge económico. La construcción demandó nueve años: inició en 2013 y terminó en el 2022.

La pileta mide 25 metros y se encuentra en la zona común del edificio (Fuente: 111west57st)

El departamento está en lo alto de la torre y cuenta con 23 habitaciones en total. En un mercado inmobiliario en pleno crecimiento en la Gran Manzana y con opciones acotadas, esta propiedad se convirtió en una de las joyas más codiciadas, no solo por las vistas, sino por la calidad de vida que se puede tener desde allí arriba, lejos de la polución y la contaminación sonora.

La cocina y todos los ambientes tienen paredes de mármol, piedra caliza y terciopelo (Fuente: 111w57)

La Torre Steinway posee 131 departamentos de lujo, en 71 pisos, por lo que el nivel es el mismo en todos, solo difiere la altura y su cercanía con la calle. Desde el Central Park es posible ver cómo esta construcción destaca por sobre el resto, con una fachada vidriada, con un estilo propio que le da la bienvenida a una nueva era arquitectónica en la ciudad.

El comedor tiene vistas al Empire State Building (Fuente: 111w57)

Otras características de la Torre Steinway:

Servicios: Tiene áreas comunes al aire libre, seguridad las 24 horas y atención de conserjería todos los días.

Tiene áreas comunes al aire libre, seguridad las 24 horas y atención de conserjería todos los días. Instalaciones: 14 ascensores, dos piscinas de 25 metros de largo, sauna, gimnasio de doble altura y una chancha de pádel.