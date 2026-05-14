Escrituras de Provincia trabadas: continúa el conflicto en ARBA y el atraso en los trámites ya lleva más de 60 días

El conflicto que comenzó hace aproximadamente dos meses y que afecta a gran parte de las operaciones inmobiliarias en la Provincia sigue vigente.

El origen del problema es una disputa gremial de ARBA que derivó en jornadas reducidas de trabajo, específicamente en el área de Catastro —el organismo encargado de verificar que las medidas de los inmuebles coincidan con la documentación correspondiente—.

Al no emitirse ni aprobarse en tiempo y forma los estados parcelarios e informes catastrales, los escribanos no pueden avanzar con la firma de las operaciones. Como está afectado el primer eslabón del proceso de escrituración, se retrasó toda la cadena.

“Los trabajadores del área de Catastro, nucleados principalmente en ATE, vienen realizando retención de tareas, asambleas y medidas de fuerza por reclamos salariales y laborales”, explica Fabián Narvaez, dueño de la inmobiliaria homónima.

Al verse afectado el primer eslabón del proceso de escrituración, se retrasó toda la cadena Daniel Basualdo

El jueves 7 de mayo se habría alcanzado un acuerdo, en el que los trabajadores se comprometieron a retomar sus tareas con normalidad, según afirmaron fuentes notariales consultadas por LA NACION.

Sin embargo, el acuerdo final que se iba a firmar este jueves 14 no prosperó. Según pudo saber LA NACION, no alcanzaron un pacto definitivo y continúan negociando con el objetivo de resolver el conflicto durante la semana próxima: los gremios están de acuerdo con el ofrecimiento pero el personal no está convencido. Aún sin acuerdo, afirman que se retomó el trabajo.

Por otro lado, fuentes del gobierno provincial insisten en que se están reorganizando las tareas para avanzar con los trámites atrasados.

“Apenas se destrabó un poco la situación, ya nos llegó un estado parcelario de una operación”, indica Diego Cazes, director general de LJ Ramos.

Cómo afecta la disputa a la compra y venta de propiedades

En el sector aseguran que el impacto es significativo. “Es un desastre: hace 60 días que está frenado gran parte del mercado de operaciones”, indica Cazes, quien advierte que la situación afecta a múltiples actividades vinculadas al real estate.

Entre las operaciones perjudicadas aparecen:

Compraventa

Donaciones

Créditos hipotecarios

Subdivisiones

Mensuras

Regularizaciones

Desarrollos inmobiliarios

Permutas

“Son muchos los casos que se empiezan a acumular sin poder concretar la escritura”, indica Javier Igarzabal, director de Dic Propiedades, y señala que la labor principal de las inmobiliarias, los agrimensores, las escribanías y estudios jurídicos es explicar a los clientes por qué están afectadas y demoradas las compras de sus inmuebles.

Según explica Daniel Salaya, dueño de la inmobiliaria homónima, el problema se vuelve aún más complejo en las operaciones encadenadas, en las que intervienen varias propiedades. “Cuando una persona vende una propiedad en Provincia para comprar en la Ciudad, al vendedor de Capital le cuesta entender el problema del comprador que viene de Provincia. Ahí es donde las inmobiliarias tienen que intervenir para mediar”, comenta Salaya, y agrega: “Es un tema cruel en el que hay que buscar soluciones para que las familias no se queden en la calle”.

Sin embargo, el broker hace una aclaración importante: “No todas las escrituras necesitan el estado parcelario, ya que solo es necesario en inmuebles con superficies descubiertas como lotes, construcciones sobre lotes, casas o departamentos con terrazas”.

Un trámite iniciado el 7 de abril y que estima una fecha de finalización el 28 de ese mes todavía no está terminado y la operación de compraventa está "en pausa"

“Las operaciones inmobiliarias se suelen resolver en 30 a 45 días y, ya que durante 30 días no haya habido cédulas catastrales, te genera un cuello de botella que retrasa mucho”, explica Maximiliano D´Aria, director de D´Aria Propiedades, quien agrega que hasta que el organismo opere con normalidad nuevamente -y ya no haya la acumulación de operaciones- necesitan un mínimo de cuatro meses.

El problema se vuelve aún más complejo en las operaciones encadenadas, en la que intervienen varias propiedades Eduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

Las demoras generan que muchas operaciones queden abiertas y se pospongan en el tiempo. Incluso hay casos en los que los compradores desisten. “Es una traba importante en un mercado que viene complicado y en el que las operaciones avanzan con baja velocidad”, sostiene Cazes, y advierte que el cliente puede “enfriarse” y abandonar la compra.

Esta visión es compartida por el escribano de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Rizzo, quien indica: “Las operaciones fueron afectadas de forma casi total; no se pueden prácticamente firmar, y muchas operaciones quedaron en el aire”. A su vez, agrega: “Nos vemos inmersos en una situación que nos es totalmente ajena y de la cual no tenemos ni causa ni responsabilidad”.

Ante este escenario, las inmobiliarias comenzaron a buscar mecanismos para sostener las operaciones. Desde Narvaez explican que optan por firmar boletos de compraventa con plazos más largos o de manera preventiva, dejando inserto en dichos boletos una condición suspensiva que implique la posibilidad de prórroga.