Julio Iglesias: en medio del escándalo se conoció la mansión que compró en un pueblo conocido por tener fábrica de ataúdes

Julio Iglesias es noticia. Si bien el cantante se mantiene alejado de la vida pública, en los últimos días volvió a la portada de los medios por sus problemas de salud y acusaciones de agresiones por parte de sus empleadas.

Respecto a su salud, el año pasado se conoció que el cantante tiene un osteoblastoma, un tumor benigno que le afecta la columna vertebral.

Por otro lado, trascendió que sus ex empleadas aseguran que el cantante las agredió sexualmente, las insultó, humilló y las agredió física y verbalmente cuando trabajaban para él en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas en 2021, según una investigación en conjunto realizada por elDiario.es en colaboración con Univision Noticias a lo largo de tres años.

La Casa de Julio Iglesias en Punta Cana, Republica Dominicana. The Grosby Group - The Grosby Group KOcp/The Grosby

Sin embargo, esas no serían las únicas mansiones del cantante. El año pasado Julio Iglesias compró una imponente mansión ubicada en Piñor, un pequeño pueblo del norte de España, con poco más de mil habitantes y conocido por albergar numerosas fábricas de ataúdes.

Vista aérea de la vivienda que compró Julio Iglesias en Piñor Brais Lorenzo - EFE

Se trata de una propiedad, de 1340 metros cuadrados, equipada con un lago artificial, amplios jardines, piscina, un ascensor interior y un garaje con espacio para 20 vehículos.

Desde que se concretó la venta, es común ver un constante movimiento de vehículos y trabajadores que se dedican a tareas de mantenimiento y limpieza. En especial, los operarios se concentran en dejar impecable el muro perimetral que rodea la mansión.

Antes de que la comprara Julio Iglesias, la mansión perteneció al alcalde de la localidad Brais Lorenzo - EFE

Sorpresa entre los vecinos de Piñor

La noticia aún hoy es motivo de conversación entre los habitantes del pueblo, que comentan con asombro y entusiasmo la llegada del artista.

Manuel Bernárdez, quien en el pasado trabajó en la casona, también manifestó su sorpresa: “Nunca habría imaginado que un personaje tan famoso viniese a comprar una casa aquí”.

La adquisición, lejos de pasar desapercibida, se ha convertido en el tema principal en calles y plazas de Piñor, donde la vida cotidiana se ha visto alterada por esta inesperada noticia.

La propiedad cuenta con un lago artificial EFE

Una conexión con raíces gallegas

Más allá de la compra en sí, la relación de Julio Iglesias con Galicia no es nueva. Su padre, Julio Iglesias Puga, nació en Ourense en 1916 y fue un destacado ginecólogo, pionero en aplicar técnicas de parto sin dolor. En 1981, fue secuestrado por la organización ETA y liberado semanas después por la Policía.

Julio Iglesias, nacido en Madrid en 1943, mostró en varias ocasiones su apego por Galicia, una tierra que ha visitado en distintas etapas de su vida y a la que incluso dedicó la canción ‘Un canto a Galicia’.