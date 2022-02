La casa de Maradona de Devoto se podría demoler para hacer un proyecto inmobiliario

Frente al mundo, a la Argentina se la puede resumir en la pasión por el fútbol y sus ídolos: Diego Maradona y Lionel Messi. Sin embargo, puertas adentro, la legendaria trayectoria del astro del fútbol que falleció en noviembre de 2020 no alcanzó para concretar la venta de una de sus propiedades. Se trata de la casa que Maradona le compró a sus padres en la década del 80, en Villa Devoto. Después de una subasta que atinó a recibir algunas consultas de las cuales ninguna llegó a cerrar la operación, los herederos de la propiedad optaron por otro camino y decidieron ampliar el abanico de posibles inversores. Es por eso que ahora una opción es demoler la casa para construir allí un edificio y montar un negocio inmobiliario.

El lote, que se estima que vale aproximadamente US$1,3 millones y tiene potencial para construir una obra de 1650 m², tiene un valor de incidencia de US$600 el metro cuadrado. Sin embargo, la tierra cuesta más barata ya que el precio de la casa es de US$900.000. Según Adrián Mercado, CEO del grupo homónimo encargado de la venta de dicha propiedad, la oportunidad es especialmente atractiva por el bajo valor del terreno y la posibilidad de maximizar las ganancias a futuro. “El desarrollador que quiera invertir los US$900.000 que se piden por la casa, tranquilamente puede duplicar el dinero en menos de dos años. La cuenta consiste en que compre por US$900.000, que con los gastos de escritura y demás puede llegar hasta US$1 millón. Para construir se calcula US$1000 dólares el metro cuadrado, entonces sobre los 1650 m² de obra se lograría US$2,650 millones totales que saldría construir y pagar el terreno para luego obtener arriba de US$5,5 millones. O sea que es posible duplicar el dinero si se vende a US$3000 el metro cuadrado”, explica. En resumidas cuentas, la oportunidad la encuentra en que “hoy un desarrollador gana un 20% anual en dólares y en este caso en dos años duplicaría la plata”.

La casa la compró Diego Maradona en 1981 para sus papás y vivió allí en dos oportunidades a lo largo de los años

La desventaja de la operación es que la mayoría de los desarrolladores no pagan la totalidad del precio del terreno en dólares billete sino que se inclinan por pagar un pequeño porcentaje de esta forma y el resto canjearlo al vendedor por metros del futuro edificio. En este caso no podrían hacerlo porque el precio de la casa está fijado y no se podría canjear por unidades futuras. Sin embargo, para contrarrestar este punto, Mercado analiza que el precio del terreno ya está más barato que lo que saldría normalmente, dado que los desarrolladores pueden comprarlo por US$900.000 mientras que realmente sale US$1,3 millones, entonces “están ganando US$400.000″, analiza.

Villa Devoto, un barrio que crece en altura

La posibilidad de este negocio surge de la evolución edilicia que atravesó el barrio en los últimos años. “La zona residencial de Villa Devoto está cambiando, un barrio que siempre fue de casas tradicionales de plantas bajas y chalets, es ahora uno donde los desarrollos inmobiliarios surgen y hay cada vez más obras. Por eso se pueden hacer construcciones de hasta cuatro pisos cuando antes era imposible que hicieran un edificio”, detalla. El código urbanístico efectivamente permite llevar a cabo obras de tres pisos más el retiro, que podría actuar como un cuarto nivel. Según el grupo Adrián Mercado, los cálculos realizados sobre el terreno de doble frente, que tiene 17,5 metros de ancho por casi 42 metros de profundidad, indican que se podrían hacer 26 cocheras en la planta baja.

La casa estuvo en subasta pero ninguno de los interesados llegó a hacer una oferta

En la zona también están prosperando otros proyectos inmobiliarios de esta escala que posicionan al barrio porteño como un lugar atractivo para invertir. En la misma manzana hay un edificio en construcción y a pocas cuadras se está llevando a cabo Mil Aires, el barrio cerrado urbano que constará de cinco edificios de dimensiones similares. Para Mercado, las obras allí no bajan de los 1000 m² para que el margen de ganancia sea productivo.

Villa Devoto es un barrio donde el metro cuadrado a estrenar promedia los US$3000, mientras que las unidades usadas se publican con precios menores, que rondan los US$2000. Sin embargo, el broker opina que el valor sentimental “va a ayudar muchísimo” a los desarrolladores para concretar futuras ventas. Al fin y al cabo, se “está vendiendo un pedacito de tierra donde Diego hizo su historia”, dice. Los compara con vender un departamento en frente de la cancha de River o Boca, donde cualquier hincha pagaría un plus por tener vista a su templo deportivo.

Los desarrolladores interesados, que según Mercado ya son varios quienes manifestaron su intención, tienen que dejar una garantía de US$20.000 que puede ser en dólares billete o en un cheque en pesos al tipo de cambio oficial. Tendrían entonces el plazo de un mes para conseguir los US$900.000, salvo excepciones en las que puedan juntar una parte en ese plazo y el resto en otros pocos días, lo que implicaría “hablar con la jueza para un permiso extraordinario”, comenta.