La icónica mansión del clan Kardashian está en venta

Una parte de la historia de la televisión llega al mercado inmobiliario: Kris Jenner, madre y matriarca de la familia Kardashian, está vendiendo la antigua casa familiar del clan.

Los espectadores que han seguido la vida de Kim, Kylie, Kendall, Kourtney y Khloe (y a veces Rob) reconocerán instantáneamente su icónico vestíbulo con su piso de damero en blancos y negros; el patio trasero que albergó sus extravagantes fiestas navideñas; y la mesa de la cocina donde se consumieron tantas ensaladas durante más de una década de episodios de Keeping Up with the Kardashians.

La casa de seis dormitorios y ocho baños, que se tiene 817 metros cuadrados y está ubicada en más de 4000 m² de tierra en el exclusivo vecindario de Hidden Hills en Los Ángeles, está en venta por US$13,5 millones.

“He compartido tantos recuerdos inolvidables en esta increíble casa con mi familia, y estoy emocionada de ver que comenzará un nuevo capítulo con sus próximos propietarios”, dijo Jenner a The New York Times en un comunicado.

Kris compró la casa en 2010 con Caitlyn Jenner, una personalidad de los medios y atleta olímpica retirada, que en ese entonces era su esposo y era conocido como Bruce Jenner. Necesitaban espacio: la pareja tenía cuatro hijos adultos de relaciones anteriores, además de sus hijas, Kylie y Kendall, que eran adolescentes y todavía vivían en casa.

Keeping Up with the Kardashians, que inicialmente se centraba en el drama cotidiano de las hermanas Khloe, Kim y Kourtney, se había emitido desde 2007. Fue un éxito instantáneo, ya que los espectadores sintonizaron el programa para ver sus peleas familiares. A medida que más público se sumaba al programa, las Kardashian construyeron un imperio empresarial y su entorno tuvo que estar a la altura de su nuevo estatus de magnates y superestrellas de los medios.

La nueva casa, que tenía el doble de metros cuadrados que la casa donde la familia vivió durante las primeras temporadas del programa, estaba lista para ser filmada, pero Tomer Fridman, un veterano agente inmobiliario de la familia, quien representa a Jenner en la venta, estima que se gastaron millones en retoques de diseño personalizados y renovaciones. Fridman es corredor de Christie’s International Real Estate Southern California.

Los equipos de filmación captaron a las Kardashian-Jenner mientras sumaban más de una docena de nietos a su familia, a través de bodas, divorcios y cambios de vida. Kris y Caitlyn se separaron en 2013, y Caitlyn Jenner transicionó en una mujer.

“Esta casa era una parte integral del programa, pero no es solo una casa que salió en la televisión. Es una casa donde una familia vivió su vida, con buenos y malos momentos, niños creciendo y todo tipo de evoluciones”, dijo

Al igual que las Kardashian, la casa está llena de mejoras: más allá de su gran vestíbulo de entrada, con techos altos y una escalera imperial de hierro negro, la cocina monocromática está equipada con una cocina francesa y una despensa con detalles como una máquina personal de yogur helado. Los espectadores devotos del programa reconocerán los refrigeradores con puertas de vidrio que muestran el contenido cuidadosamente organizado en el interior.

Cada uno de los seis dormitorios, incluidos los dormitorios de adolescentes donde Kendall y Kylie solían hacer las tareas después de la escuela, tiene un baño en suite. Kylie ostentó brevemente el título de la multimillonaria más joven del mundo cuando tenía 21 años, y Kendall es ahora una de las supermodelos mejor pagadas del planeta.

Los dormitorios también tienen armarios personalizados, incluido el espacio que Kris Jenner creó exclusivamente para albergar su colección de bolsos Birkin de la marca Hermés.

Todas las chimeneas de la casa proceden de Exquisite Surfaces, una empresa de ultra lujo de Los Ángeles que restaura piezas de piedra, azulejos y arcilla talladas a mano con siglos de antigüedad procedentes de Europa.

En el exterior, junto a la piscina y el fogonero, se ofrece un espacio para comer al aire libre, plantas cuidadosamente cuidadas brindan privacidad y sombra.

Los Jenner finalizaron su divorcio en 2015 y, ese mismo año, transfirió la casa a un fideicomiso familiar. Varios de sus hijos han vivido allí durante temporadas, incluido Rob, quien publicó muchas fotos de él y su hija Dream, de 8 años, en la propiedad a lo largo de los años.

“Esta casa ha sido su ancla”, dijo Fridman.

Pero actualmente nadie vive en la propiedad, y la Sra. Jenner, quien junto con sus hijos posee una extensa cartera de bienes raíces, dijo que es hora de seguir adelante.

Por un precio adicional de alrededor de US$400.000, la casa se puede comprar amueblada, pero los compradores no deben esperar a tener acceso al sillón favorito de Jenner.

Antes de poner la casa a la venta, Jenner contrató al famoso diseñador Ryan Saghian, para encomendarle una tarea que requirió “reimaginar una de las casas más reconocibles de la cultura pop”, dijo Saghian en un mensaje de texto. Reemplazó casi todos los muebles con piezas del mayorista de lujo europeo Eichholtz y trajo nuevas obras de arte hechas a medida y varias lámparas de araña personalizadas.

La casa, dijo, ahora está “lista para su próximo capítulo”.

