Nicki Minaj se mostró con Trump, criticó a la comunidad trans y desató la furia de sus fans

La rapera Nicki Minaj sorprendió a sus fanáticos al mostrarse junto al presidente estadounidense Donald Trump y reiterar su ferviente apoyo al gobierno republicano. La artista, oriunda de Trinidad y Tobago, participó de una conferencia de prensa el miércoles, se declaró la “fanática número 1″ del jefe de Estado y apuntó contra la comunidad trans.

“Siento un profundo respeto y admiración por nuestro presidente. No sé si él es consciente de ello, pero le dio a mucha gente la esperanza de que existe la posibilidad de vencer al malo, de ganar y hacerlo con la cabeza alta y la integridad intacta”, marcó.

Minaj dio un breve discurso en un evento del “Trump Accounts Program“, en Washington D.C., un nuevo programa de fondos fiduciarios impulsado por el gobierno estadounidense, que ofrece inversiones iniciales de US$1000 en cuentas de bebés nacidos entre 2025 y 2028.

El encuentro entre Nicki Minaj y Donald Trump

Tal como se puede ver en las imágenes, la cantante subió al escenario y le dio la mano al presidente Trump, que permaneció detrás de ella durante todo el discurso. “Yo soy, probablemente, la fanática número 1 del presidente y eso no va a cambiar. Y el odio o lo que diga la gente no va a cambiar eso para nada. De hecho, me motiva a apoyarlo aún más y debería motivarnos a apoyarlo más”, instó.

“No vamos a dejar que le hagan mal, no va a funcionar. Tiene mucha fuerza detrás de él y a Dios que lo protege”, añadió mientras Trump le daba la mano de forma cariñosa y marcó: “Esta administración está llena de personas con corazón y alma, y me hacen sentir orgullosa de ellos. Nuestro vicepresidente [J.D. Vance]... Los quiero a los dos. Ambos son hombres poderosos, inteligentes, fuertes y los dos tienen una habilidad extraordinaria para ser personas con las que te identificás. Yo me identifico con ellos. Cuando los escucho hablar, sé que son uno de los nuestros".

“Si nacés como hombre, sé un hombre. No hay nada de malo en eso. ¿Cómo de poderoso es eso? ¿Cómo de profundo? Los chicos serán chicos, y no pasa nada”, cerró, ante los miles de asistentes en la conferencia.

No es la primera vez que la artista se expresa en estos términos. Hace unas semanas compartió en su cuenta de la red social X su opinión sobre el gobernador de California, Gavin Newsom. “Imaginá ser el hombre que quiere ver a los niños hacerse trans”, escribió entonces.

Sin embargo, parece que esta vez fue demasiado lejos hasta para sus propios fanáticos, ya que sus declaraciones generaron una lluvia de críticas y cuestionamientos e incluso le valieron la pérdida de más de 10 millones de seguidores en Instagram. Finalmente, y tras miles de insultos, tuvo que desactivar momentáneamente su cuenta de la red social.

La “gold card” de ciudadanía

Además de su participación en el encuentro republicano, Minaj obtuvo otro favor de parte del primer mandatario de Estados Unidos, tal como ella misma se ocupó de compartir en su cuenta de X. Se trata de la “Trump Gold Card” (o “tarjeta dorada”) que le permitirá tramitar su ciudadanía norteamericana.

“¿Residencia? ¿Residencia? Estoy finalizando el papeleo de la ciudadanía en este momento, según lo dispuesto por MI maravilloso, amable y encantador presidente“, escribió tras el encuentro en otro posteo en X y sumó: “Gracias por la petición. No lo habría hecho sin vos. Tarjeta Trump dorada gratis”.

Cabe recordar que esta gold card se lanzó en febrero del año pasado como una especie de “vía rápida” para que los inmigrantes con mayor poder adquisitivo e inversores puedan adquirir la ciudadanía estadounidense. De esta forma, deben pagar un millón de dólares y una tarifa de procesamiento de otros US$15.000 a cambio de la residencia.