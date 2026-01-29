Visa Gold: cuánto cuesta y quiénes pueden sacar la tarjeta dorada que mostró Nicki Minaj

Nicki Minaj, una de las artistas más influyentes del pop y rap global, mostró públicamente una Trump Gold Card pocas horas después de defender y respaldar al presidente de Estados Unidos en un evento oficial en Washington D.C.

Trump Gold Card: cómo obtuvo Nicki Minaj la tarjeta dorada

El miércoles 28 de enero, tras participar del Trump Accounts Summit, Nicki Minaj publicó en su cuenta de X una foto de una tarjeta dorada con la marca Trump Gold Card y un escueto texto: “Bueno…”.

Este programa no es un visado tradicional, sino un mecanismo de inmigración acelerada basado en la capacidad del solicitante de aportar un "beneficio sustancial" económico User - X: Nicki Minaj

En una publicación posterior, Minaj escribió que estaba “finalizando el papeleo de ciudadanía en este mismo momento”, agradeció una petición previa y aseguró que había recibido la tarjeta “gratis”. Incluso se autoproclamó “CitizenNIKA”. La Casa Blanca no tardó en reaccionar y retuiteó la imagen con un mensaje de respaldo y el enlace oficial al sitio trumpcard.gov.

Según reconstruyó People, el episodio no fue casual ni aislado, sino parte de una estrategia política y comunicacional que utiliza celebridades para difundir este nuevo esquema migratorio de alto costo.

Nacida en Trinidad y Tobago, la artista es residente permanente desde hace años; sin embargo, utiliza este nuevo mecanismo como un atajo hacia la ciudadanía plena, proceso que calificó como "finalización del papeleo" User - X: Nicki Minaj

Qué es la Visa Gold y cómo funciona

Trump Gold Card es presentada oficialmente como una visa basada en la capacidad del solicitante de aportar un “beneficio sustancial” a Estados Unidos. No se trata de un visado tradicional ni de un programa humanitario, sino de un mecanismo de inmigración premium, con un proceso acelerado y requisitos económicos muy elevados.

De acuerdo con la información oficial citada por People y Forbes, el funcionamiento del programa incluye varias etapas clave:

Presentación de una solicitud formal ante el gobierno de Estados Unidos.

Pago de una tarifa administrativa no reembolsable de 15.000 dólares al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

Superación de un proceso de evaluación exhaustiva, que incluye verificación de antecedentes y controles a cargo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

Entrevista consular y entrega de documentación adicional, si así lo requiere el gobierno.

Aprobación final, sujeta a una evaluación discrecional de las autoridades.

Una vez superadas estas instancias, el solicitante obtiene el estatus de residente permanente legal bajo las categorías EB-1 o EB-2, reservadas para personas con habilidades extraordinarias o aportes significativos al país.

Una vez aprobada la solicitud por el USCIS, el beneficiario obtiene el estatus de residente permanente legal bajo las categorías EB-1 (habilidades extraordinarias) o EB-2 (exención por interés nacional) X: Nicki Minaj - X: Nicki Minaj

Cuánto cuesta la Trump Gold Card

A diferencia de otros visados laborales o familiares, la Visa Gold exige una contribución económica directa al Estado estadounidense.

US$15.000 en concepto de tarifa administrativa no reembolsable.

US$1 millón como “gift” o contribución al Tesoro de Estados Unidos, que funciona como prueba del beneficio sustancial que el solicitante puede aportar al país.

Posibles cargos adicionales menores, según el caso, a favor del Departamento de Estado.

En total, el acceso a la Trump Gold Card implica un desembolso mínimo de US$1.015.000. Además, Forbes reveló que el gobierno planea lanzar una Trump Platinum Card, aún más exclusiva, que requerirá una contribución de US$5 millones y permitirá permanecer hasta 270 días al año en Estados Unidos sin tributar impuestos sobre ingresos generados fuera del país norteamericano.

Quiénes pueden acceder a la tarjeta dorada

El programa está diseñado para un perfil muy específico de solicitantes. No está orientado a migrantes comunes ni a reunificación familiar, sino a individuos con alto poder adquisitivo y capacidad de inversión.

Entre los requisitos centrales se destacan:

Capacidad económica para realizar la contribución millonaria exigida.

Historial personal y financiero compatible con los estándares de seguridad del gobierno estadounidense.

Demostración de que la presencia del solicitante generará un beneficio tangible para el país, ya sea económico, cultural o estratégico.

Aprobación final tras un proceso de vetting profundo por parte de USCIS.

Nicki Minaj encaja en ese perfil por múltiples razones. Nacida en Trinidad y Tobago, se mudó a Estados Unidos cuando era niña y es residente permanente legal desde hace años. En 2024, había declarado públicamente que aún no era ciudadana estadounidense, pese a haber pagado millones de dólares en impuestos.

De esa manera, su caso representa un ejemplo de cómo la Visa Gold puede funcionar como un atajo hacia la ciudadanía para figuras de alto perfil.