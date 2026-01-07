La isla estadounidense sin autos y con un caballo por persona

Hogar de la “Ciudad del Motor” de Detroit, donde surgieron compañías como Ford, General Motors y Chrysler, el estado estadounidense de Michigan suele ser llamado “la capital mundial del automóvil“. Pero frente a la costa norte del estado, en el lago Hurón, se encuentra una isla serena y pintoresca que ha atraído a viajeros durante siglos y que ha prohibido los automóviles prácticamente desde su invención.

Bienvenidos a la Isla Mackinac: una isla de 3,8 km² con 600 residentes permanentes, sin vehículos motorizados y la única ruta de EEUU donde no se permite conducir. Incluso los carritos de golf están prohibidos en las calles de la isla, así que es probable que si escuchan un bocinazo o un chillido, sea de alguno de los gansos o búhos de la isla.

Pero ¿por qué no hay automóviles?

Porque, como dice Urvana Tracey Morse, propietaria de una tienda de artesanías en la calle principal de la isla: “Aquí el caballo es el rey”.

Según la tradición local, cuando un auto sufrió una contraexplosión en 1898, asustando a los caballos de la zona, las autoridades del pueblo prohibieron los motores de combustión interna, medida que se extendió al resto de la isla dos años después. Desde entonces, los lugareños se han adaptado a este tranquilo y antiguo estilo de vida.

La isla Mackinac, uno de los grandes atractivos de Michigan

Más de un siglo después, unos 600 caballos mantienen el funcionamiento allí cada verano, cuando aproximadamente 1,2 millones de personas abordan un ferry de 20 minutos desde Mackinaw City o St. Ignace, en la península superior de Michigan, y llegan al pequeño pueblo (también llamado isla Mackinac) en el extremo sur de la isla. Allí, los visitantes compran el famoso dulce de azúcar del pueblo, exploran sus 112 kilómetros de senderos y se empapan del sonido de una época más sencilla. En otoño, unos 300 de estos empleados temporales de cuatro patas comienzan a regresar a tierra firme, como cada año, para anunciar el final de la temporada turística y la llegada del invierno.

“Los caballos se utilizan en todo, desde la recogida de basura hasta las entregas de FedEx”, dice Morse, quien ha estado vendiendo arte, joyería y otros artículos desde su primera visita cuando era estudiante universitario en 1990. “Así ha sido nuestro estilo de vida; así es nuestro ritmo”.

“A una parte de nosotros nos gusta la tradición de desplazarnos en bicicleta, caminar o tomar el taxi tirado por caballos”, añade Morse.

Las fuerzas británicas acortaron el nombre y establecieron un fuerte defensivo en la isla en 1780. Hoy en día, los visitantes aún pueden seguir a intérpretes disfrazados, presenciar disparos de cañón y ver los cuarteles de un oficial dentro del edificio más antiguo de Michigan. Pero más de 200 años después de que Estados Unidos tomara el control de Mackinac tras la Guerra de 1812, sus raíces indígenas persisten.

“La isla Mackinac es uno de los lugares más importantes y prominentes de la historia y la cultura anishnaabe”, afirma Eric Hemenway , miembro anishnaabe que ha contribuido decisivamente a la recuperación de la historia indígena en la isla. “El pueblo anishnaabeek ha estado en el Estrecho (las vías fluviales que conectan el lago Hurón y el lago Míchigan), según dicen algunos, desde tiempos inmemoriales. Y aún nos encontramos en el lugar de nuestros antepasados ​​aquí en el Estrecho. Las aguas fueron, y siguen siendo, las carreteras del Medio Oeste”.

Los visitantes pueden caminar, andar en bicicleta o tomar un carruaje tirado por caballos Mackinac Island Tourism Bureau

Como señala Hemenway, se han encontrado numerosos cementerios indígenas en la isla, algunos de los cuales datan de hace unos 3000 años. “Mackinac es uno de nuestros lugares más sagrados en los Grandes Lagos”, afirma.

Hemenway también ha trabajado en el desarrollo de Biddle House, que alberga el Museo Nativo Americano de la Isla Mackinac, que se inauguró en 2021.

“Mi mayor logro es cuando veo a otros nativos pasar... esta es nuestra historia”, dice Hemenway. “(La isla) tiene ahora una percepción turística, pero este lugar tiene sus matices”.

A finales del siglo XIX, la isla Mackinac se había convertido en un patio de recreo para familias industriales adineradas de Chicago, Detroit y otras partes del otrora próspero Medio Oeste, que acudían en masa a la isla en verano para relajarse en sus aguas cristalinas.

El Grand Hotel de Mackinac, de 138 años de antigüedad, cuenta con habitaciones decoradas individualmente y presume de tener el porche más largo del mundo. Además, es uno de los últimos hoteles en pleno funcionamiento de la época dorada de la América industrial. Tal es el atractivo único del Grand Hotel que la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, recurrió recientemente a la red social X para presentar la isla como escenario de la cuarta temporada de The White Lotus, de HBO.

El gobernador de Michigan recientemente presentó la Isla Mackinac como la ubicación para la próxima temporada de The White Lotus Mackinac Island Tourism Bureau

Aunque la propuesta era lúdica, Morse duda que Mackinac se llene de turistas. “Uno está orgulloso de donde vive; pero al mismo tiempo, no quiero contarle a la gente lo genial que es aquí”, dice.

De hecho, esta diminuta isla es realmente impactante. El 80% de la superficie de Mackinac está compuesta por el Parque Estatal de la Isla Mackinac , donde los visitantes pueden pasear por bosques primarios, admirar imponentes pilares de piedra caliza y hacer senderismo, ciclismo o alquilar un carruaje tirado por caballos para fotografiar una de las atracciones más famosas de la isla: el Arch Rock de 15 metros de ancho.

En otros lugares, los lugareños sugieren dirigirse al norte desde el único pueblo de la isla para recorrer la ruta de 8,5 millas convertida en sendero para bicicletas y caminatas que recorre la circunferencia de la isla y ofrece vistas del puente colgante Mackinac de cinco millas de largo y acceso a tranquilas playas cubiertas de guijarros (piedras) y bosques.

Dejando a un lado los caballos, las 1500 bicicletas de alquiler que hay en la isla son el principal medio de transporte para los residentes y visitantes: un modo de transporte autopropulsado que sugiere que los residentes de Mackinac están felices de moverse a un ritmo diferente al del resto del país.

Vivir en un lugar sin autos es una de las principales razones por las que Morse, que anda en bicicleta nueve meses al año, ha decidido vivir todo el año en la isla, a pesar de los duros inviernos.

“Me encanta la idea de subirme a la bici y bajar (al pueblo) entre los árboles. Me prepara para el día”, dice. “Siempre estás saludando y hablando con la gente”.

Pero aunque la bicicleta es el modo de transporte más fácil y popular, claramente juegan un papel secundario en el suministro de energía a la isla.

Getty Images

“Sin los caballos, este lugar no sería lo que es. Es lo que te hace sentir como si hubieras retrocedido en el tiempo cuando bajas del barco y escuchas ese ‘clip-clop’”, dice Hunter Hoaglund, quien trabaja en Arnold Freight, una empresa que ha operado un servicio de ferry a la isla durante 140 años y que trae una manada de sus caballos que hibernan en la Península Superior de Michigan cada abril. “Nuestros camiones llegan aquí todos los días (dejando los caballos), y dentro del próximo mes probablemente veremos llegar entre 200 y 300 más”. Se estima que entre 20 y 30 caballos permanecen en la isla durante el invierno para recoger basura, entregar paquetes y mantener la isla en funcionamiento.

Rodeada de aguas cristalinas, Mackinac puede quedar periódicamente aislada del continente durante el invierno, cuando los témpanos de hielo pueden interrumpir los servicios de ferry hacia o desde la isla.

Pero en primavera y verano, Mackinac cobra vida.

Las docenas de lilas que salpican las calles del pueblo empiezan a florecer en vísperas del popular Festival de las Lilas, que dura 10 días y se celebra en junio. Los aficionados a la astronomía se dirigen al Fuerte Holmes de Mackinac (el punto más alto de la isla) y al Cupola Bar del Grand Hotel para disfrutar de unas vistas espectaculares del cielo nocturno del norte de Michigan. Pero para la mayoría de los visitantes, después de haber recorrido la isla en bicicleta, un helado o un trozo de dulce de azúcar se disfruta mejor con vistas al puerto deportivo.

Y todo sin el sonido del motor de un auto que estropee la experiencia.