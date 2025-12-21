Estas 5 islas griegas están en venta y en el radar de los millonarios del mundo

Grecia, con su geografía fragmentada en más de 6000 islas e islotes, conserva aún un puñado de refugios idílicos para quienes sueñan con un pedazo de paraíso propio. Aunque la mayoría de los destinos turísticos del país están marcados por la masificación, algunas islas privadas —escondidas entre aguas cristalinas y rodeadas de mitología— siguen al margen del radar convencional.

De ese universo insular, alrededor de 150 islas son de propiedad privada. Muchas de ellas cambiaron de manos durante la crisis financiera que sacudió al país a partir de 2009, cuando el Estado griego incentivó la inversión extranjera para afrontar sus compromisos con los acreedores internacionales. Hoy, la oferta se ha reducido y la exclusividad ha ganado valor: pocas islas siguen disponibles, y su adquisición se ha convertido en una verdadera carrera de obstáculos entre millonarios, empresas hoteleras y la burocracia helena.

La herencia de Onassis y el auge del lujo insular

El fenómeno moderno de las islas privadas en Grecia tiene un ícono indiscutible: Skorpios. Comprada en los años 60 por el magnate Aristóteles Onassis frente a la isla de Léucade, se convirtió en sinónimo de exclusividad. Allí se casó con Jackie Kennedy en 1968, y también descansan los restos del empresario y sus hijos.

Vista aérea de Skorpios, la mítica isla de Aristóteles Onassis, donde se casó con Jacqueline Kennedy. Shutterstock - Shutterstock

Tras décadas de pertenecer a la familia Onassis, la isla fue vendida en 2013 a Dmitry Rybolovlev, un multimillonario ruso, quien la transformó en un resort privado de lujo, donde hospedarse una semana puede costar más de €1 millón. Su historia marcó un antes y un después en la valorización de estos terrenos privados.

Las joyas escondidas que están en venta

Aunque Skorpios ya no está disponible, hay otras islas que aún pueden ser adquiridas por quienes buscan privacidad, naturaleza virgen y posibilidades de desarrollo. Aquí, algunas de las más llamativas:

1) Hagios Athanasios, la más pequeña

San Athanasios se vende por US$2 millones

Con apenas una hectárea, esta isla ubicada en el Golfo de Corinto ofrece naturaleza intacta y cercanía con puntos históricos como Delfos y Galaxidi. Cubierta por olivos y pinos, tiene autorización para construir hasta 250 metros cuadrados, y no está sujeta a restricciones medioambientales severas. Se vende por unos €2 millones.

2) Isla Sofía, mencionada por Homero

Situada en el mar Jónico, tiene 17 hectáreas y está en proceso de habilitación para viviendas

Ubicada en el archipiélago de las Equínadas, en el mar Jónico, esta isla de 17 hectáreas está rodeada por un entorno protegido. Su cercanía a Ítaca y su historia —mencionada por Homero y Tucídides— le otorgan un encanto adicional. Aunque aún no tiene construcciones, está en proceso de habilitación para levantar hasta seis pequeñas viviendas. Su precio ronda los €3 millones.

3) Hagios Tomás, cerca del corazón urbano

A 45 minutos de Atenas, combina cercanía urbana con paisajes naturales y playas tranquilas

A tan solo 45 minutos de Atenas, esta isla del Golfo Sarónico combina la comodidad de la proximidad urbana con la tranquilidad de un paisaje isleño. Tiene varias playas, está clasificada como terreno agrícola —lo que facilita permisos—, y su precio estimado es de €15 millones.

4) Trinidad, elegida por los Beatles

De cinco hectáreas, cuenta con casas, una ermita y un muelle; fue visitada por los Beatles

Esta isla de cinco hectáreas, cubierta de olivos, cipreses y árboles frutales, fue elegida por los Beatles para unas vacaciones privadas. Está a solo una hora y media de Atenas y cuenta con dos casas tradicionales, una ermita y un muelle. Su valor ronda los €7 millones.

5) Patroclo, historia y potencial agrícola

Frente al Cabo Sunio, tiene conexión con el continente, olivares y potencial turístico o agrícola privateislandsonline.com

Con 259 hectáreas, esta isla situada frente al Cabo Sunio tiene conexión directa con el continente (red de agua y electricidad), lo que facilita el desarrollo de proyectos turísticos o agrícolas. Cuenta con más de 5000 olivos, construcciones ya existentes y licencia para nuevas viviendas. Su cercanía al aeropuerto de Atenas y al Templo de Poseidón la vuelve especialmente atractiva.

Un lujo cada vez más inaccesible

El proceso de compra de una isla griega no es sencillo: se requiere atravesar múltiples instancias legales, permisos ambientales y, en muchos casos, la intervención de diferentes organismos estatales. A esto se suma que muchas de las islas disponibles tienen restricciones por pertenecer a zonas protegidas o tener valor arqueológico.

Sin embargo, eso no detiene el interés de grandes fortunas internacionales. Según la consultora Private Islands Inc., los principales interesados provienen de Rusia, Medio Oriente, Europa occidental y Estados Unidos. Para muchos, no se trata solo de adquirir tierra: es también comprar un símbolo de estatus y un refugio en tiempos de incertidumbre global.

En un escenario donde las islas disponibles son cada vez menos y los precios más altos, Grecia se reafirma como un destino donde el lujo, la historia y la naturaleza confluyen en pedazos de tierra rodeados por leyendas y mar turquesa.