Jonas Brothers en el Movistar Arena: la fecha del show y cómo sacar las entradas

La banda Jonas Brothers, integrada por Kevin, Joe y Nick Jonas, confirmó su regreso a la ciudad de Buenos Aires para el primer semestre de este año. La agrupación programó una función en el Movistar Arena que integra su actual recorrido por América Latina. Esta nueva instancia sobre el escenario permite conocer en vivo el disco Greetings From Your Hometown y repasa las dos décadas de trayectoria de los hermanos en la industria.

Jonas Brothers en Movistar Arena: cómo sacar entradas

La banda estadounidense fijó su actuación en el Movistar Arena para el próximo 6 de mayo. El anuncio oficial de la productora detalla que los fanáticos pueden adquirir los tickets a través del sitio web del estadio.

La preventa de entradas inicia el martes 3 de marzo a las 10.00 a través del sitio oficial NOELIA MARCIA GUEVARA / AFV

El cronograma de comercialización cuenta con dos etapas diferenciadas. La primera instancia corresponde a la preventa para clientes de una entidad bancaria específica, que inicia el martes 3 de marzo a las 10.00. La venta general para todo el público comienza el jueves 5 de marzo a las 10.00.

El regreso de los músicos ocurre en un contexto de celebración por sus 20 años de carrera. La propuesta actual trasciende la discografía del trío y abarca sus proyectos laterales. El cronograma de la gira mundial incluye paradas en las principales ciudades de la región.

Buenos Aires recibe al grupo poco tiempo después de sus tres recitales exitosos en el mismo recinto durante 2024. En aquella oportunidad, el foco estuvo en el tour Five Albums. One Night. The World Tour. Ahora, la atención principal recae sobre su producción de estudio más reciente.

Jonas Brothers, en la pantalla grande

Qué canciones integran el repertorio del nuevo tour

La lista de temas para esta presentación combina los grandes éxitos de la primera etapa del grupo con material de su etapa de madurez. El equipo informó que el concierto atraviesa hitos como “Year 3000″.

El espectáculo contempla la evolución sonora que el conjunto experimentó desde su formación inicial. Los asistentes escucharán piezas fundamentales del catálogo como “Sucker”, “Only Human” y “Leave Before You Love Me”.

La estructura del show incorpora segmentos dedicados a las trayectorias individuales de los integrantes. La banda incluyó referencias a Nick Jonas & the Administration y a la discografía solista de Nick Jonas. El escenario también recibe las canciones de Joe Jonas y su proyecto paralelo DNCE.

Los Jonas Brothers confirman su regreso para “CAMP ROCK 3”, que ya empezó a grabarse

Esta diversidad de estilos permite que el evento funcione como una antología completa de la familia Jonas. Los músicos describen este formato como una oportunidad para mostrar el pasado y el futuro de su obra en una sola noche.

Cómo es el proceso para comprar los tickets

La organización del evento estableció un mecanismo de venta digital para evitar filas presenciales. El único canal habilitado es la plataforma del estadio. Los interesados deben cumplir una serie de pasos para asegurar sus entradas:

Acceder al portal del Movistar Arena

al portal del Movistar Arena Registrar un usuario con datos personales válidos

un usuario con datos personales válidos Seleccionar el banner correspondiente a la gira de Jonas Brothers

el banner correspondiente a la gira de Jonas Brothers Elegir la ubicación deseada según el mapa de precios

deseada según el mapa de precios Completar el pago con los medios electrónicos autorizados

La lista de temas incluye éxitos mundiales como "Sucker" y "Only Human" Cynthia Parkhurst

La demanda para este tipo de espectáculos suele ser alta, por lo que los responsables del predio recomiendan ingresar al sistema minutos antes del horario de apertura de las filas virtuales. El estadio de Villa Crespo cuenta con sectores de campo y plateas con diferentes niveles de visibilidad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.