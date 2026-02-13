La zona donde aún se consigue alquilar un tres ambientes por menos de un millón de pesos

Los precios de los alquileres publicados en el Gran Buenos Aires siguen aumentando por encima de la inflación.

En 2025, en la zona norte del GBA, los alquileres registraron una suba del 37.5%, por encima de la inflación (31.5%), es decir un incremento real del 6% anual. Aunque los valores continúan siendo alcisistas, el ritmo del crecimiento muestra una desaceleración respecto a los años previos.

Por otro lado, en la zona oeste-sur se registró una suba por arriba de la inflación del 41.6%, representando un crecimiento real del 10.1% anual, consolidándose como una de las regiones con mayor ajuste real del mercado, según el reporte de Zonaprop de diciembre.

El aumento del alquiler en zona norte

En números, un departamento de tres ambientes y 70 m² en zona norte tiene un valor promedio de $1.001.233 por mes, mientras que el precio medio de un departamento de dos ambientes y 50 m² alcanza los $719.520 por mes. Este valor refleja un aumento del 1.8% con respecto al mes anterior. Si se compara con el valor de diciembre 2024, la variación es del 37,5% .

Un departamento de tres ambientes y 70 m², en zona norte, cuesta $1.001.233 por mes Ricardo Pristupluk

Los aumentos por barrio

Las tres zonas que registraron la suba de los precios de los alquileres más alta de manera interanual son:

Don Torcuato: 85,3%

Presidente Derqui:74,7%

San Andrés: 55%.

En el otro extremo, hay tres barrios que fueron los que menos aumentos interanuales registraron:

Victoria: 25,6%

Boulogne Sur Mer: 23,8%

Villa Martelli: 17,5%.

Estos últimos valores son hasta un 79,5% menores que los registrados en las zonas con mayores aumentos interanuales.

En el medio, se encuentran:

General Pacheco: 48,1%

Bella Vista: 43,2%

San Isidro: 41,3%.

Cuánto cuesta alquilar en los diferentes barrios de zona norte

El ranking, que tiene en cuenta el precio de alquiler de las unidades de dos ambientes por mes, se compone por:

La Lucila: $963.181

Olivos: $860.813

Presidente Derqui:$832.585

Los barrios de la zona que presentan la oferta de alquileres de dos ambientes más accesibles son:

José León Suarez: $532.535

Billinghurst: $510.783

Del Viso: $476.342.

Los alquileres en la zona oeste-sur

Los valores de los alquileres en la zona oeste y sur son considerablemente menores que los de la zona norte. Un departamento medio de dos ambientes se alquila por $578.766 por mes, un 19,6% menos que en la otra zona analizada por el relevamiento.

El precio de los alquileres de los tres ambientes es de $764.031 por mes, 23,7% menos que en el norte.

Los aumentos por barrio

La zonas que sufrieron el mayor incremento en el precio de su alquiler mensual, de manera interanual, son:

Hurlingham: 76,7%

Merlo:70,1%

Gregorio de Laferrere: 59%.

Por el contrario, los tres barrios que registraron el aumento interanual más bajo fueron:

Villa Dominico: 22%

Burzaco 21,5%

Don Bosco 5,6%.

La brecha en los precios de los alquileres por barrio

El barrio que se lleva el primer puesto como el más caro de la zona sur-oeste es Canning, con un valor promedio, para un departamento de dos ambientes, de $776.304 al mes, según el informe. El listado se compone por:

Canning: $776.304

Sáenz Peña: $658.901

Don Bosco: $653.796.

Sáenz Peña, tiene un valor 15% menor que Canning, mientras que la brecha se reduce si se tiene en cuenta la segunda y la tercera zona: Don Bosco, presenta una diferencia de apenas $5000 con Sáenz Peña.

En el otro extremo, los barrios más accesible de la zona tienen un valor de casi la mitad de los más caros:

Gregorio de Laferrere: $445.850

Paso del Rey: $431.138

Luis Guillón: $397.850.

¿Qué zona tiene mejor rentabilidad?

Zona norte

La relación entre alquiler y precio en la zona norte del Gran Buenos Aires se ubica en 5,25% anual. En este contexto, se necesitan 19,1 años de alquiler para repagar la inversión de compra, 8% menos que hace un año atrás.

La relación entre alquiler y precio en la zona norte del Gran Buenos Aires se ubica en 5.25% anual Ricardo Pristupluk

Los barrios de la zona norte del GBA que tienen un mejor retorno son:

Presidente Derqui: 9%

Don Torcuato:7,9%

San Andrés: 7,9%

Estos valores son casi 4 puntos superiores al promedio de la zona.

En cambio, los barrios con un bajo retorno son:

Manuel Alberti: 4,2%

Del Viso: 4%

Vicente López: 3,7%

Del Viso se presenta como el barrio con la oferta de alquileres más barata, y como uno de los que posee la rentabilidad más baja.

Zona sur

La rentabilidad media en esta zona es más de un punto mayor que la del norte, alcanzando el 6,50% anual. Se necesitan 15.4 años de alquiler para repagar la inversión de compra, 7% menos que un año atrás, y cuatro años menos que en la otra zona comparada.

Adrogué es uno de los barrios con menor retorno de la inversión, con 4,7% Hernan Zenteno - La Nacion

Los mejores barrios para los inversores que buscan renta son:

Gregorio de la Ferrere: 8,7%

Paso del Rey: 8,7%

Isidro Casanova: 8,3%

En cambio, los barrios con el peor retorno de inversión son: