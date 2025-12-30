Las mansiones más alucinantes que están a la venta este diciembre 2025

La arquitectura argentina es el resultado de una combinación de influencias europeas, indígenas y modernistas. Desde el estilo colonial español hasta el minimalismo contemporáneo, las distintas regiones del país reflejan la historia del territorio y la fusionan con expresiones actuales.

Estos estilos se manifiestan tanto en edificios como en casas particulares, pero también en mansiones, donde se destaca especialmente la integración entre la arquitectura y el entorno.

En la ciudad de Buenos Aires conviven diferentes tipologías de casonas. Entre las más conocidas se encuentran las estructuras tradicionales de impronta francesas y palaciega; las clásicas casas “chorizo”; y las residencias modernas, de gran tamaño, generalmente de líneas rectas y volúmenes cuadrados.

Un ejemplo de mansión en venta con marcada influencia europea se ubica en Basavilbaso 1200, en el barrio de Retiro. Con un estilo que combina Art Nouveau, ecléctico y rasgos de Beaux Arts, el edificio fue construido en 1906 por la Familia Sastre Estrugamou. El palacio cuenta con una superficie de 2804 m², distribuidos en planta baja, planta alta, sector de servicio, azotea y patio de carruajes y se encuentra publicada en Zonaprop a un valor de US$10.000.000.

En Belgrano se destaca una mansión moderna de 450 m², siete ambientes y cuatro cocheras. Con apenas cuatro años de antigüedad, la propiedad tiene un precio de US$7.300.000.

En el Gran Buenos Aires, específicamente en la zona norte, predominan las casas de gran tamaño con amplios jardines. Es el caso de una residencia de estilo francés ubicada en San Isidro, sobre un lote de 2000 m². Con 10 ambientes y 1000 m² construidos, su valor se acerca a los US$7.000.000, según la plataforma de venta de inmuebles.

En la zona oeste del GBA, en la localidad de Francisco Álvarez, partido de Moreno, se destaca una mansión de 2600 m² sobre un terreno de 6000 m². Ubicada dentro del country San Diego, la propiedad alcanza los US$3.500.000 y cuenta con siete cuartos, siete baños, pileta cubierta y descubierta, vestuarios, gimnasio, área de juegos y un sauna.

Por su parte, en la zona sur del Gran Buenos Aires, una de las mansiones más destacadas publicada en Zonaprop se encuentra en Canning, dentro del barrio privado Saint Thomas. La propiedad, de 1000 m² cubiertos, se distingue por su cava de vinos de más de 130 años ubicada en el subsuelo, su sala de cine y un ascensor con capacidad para cuatro personas. Está disponible por US$4.500.000.

No todo pasa en Buenos Aires

A lo largo del país, también hay mansiones de lujo publicadas en Zonaprop, que sorprenden por su arquitectura, vistas, ubicación o diseño.

En el norte argentino abundan las propiedades emplazadas en fincas de valor histórico, con arquitectura clásica, grandes extensiones de terreno y vistas a las montañas. Estas residencias coloniales se caracterizan por sus estructuras de piedra, zaguanes que conectan con patios interiores, y puertas y ventanas con arcos.

Es el caso de una finca de 550m², ubicada sobre un parque de cuatro hectáreas, a pocos kilómetros del centro de Salta. Publicada a US$1.500.000, la casa se desarrolla en dos plantas y cuenta con ingreso privado, comedor principal y secundario, cocina, antecocina, lavadero, despensa, dos salas de estar, dos galerías vidriadas, cochera cubierta y descubierta y depósito subterráneo.

En el oeste del país, dentro de la región de Cuyo, también hay mansiones que se salen de lo común. En esta zona, priman las casas con vista a la montaña y al igual que en el norte, con arquitectura colonial y amplios parques.

Un ejemplo es una residencia tipo chateau, ubicada en Luján de Cuyo, Mendoza, que se distingue por sus techos de tejas rojas, arcos en ventanas y galerías y torreones irregulares. La finca, valuada en US$3.200.000, se asienta sobre un terreno de 56.000 m², de los cuales 1200 m² están cubiertos. Cuenta con cinco habitaciones en suite con vestidor, terraza panorámica con vista a la Cordillera, pileta con trampolín y jacuzzi, caballerizas con lugar para ocho caballos y bodega.

En el centro del país, particularmente en las provincias de Santa Fe y Córdoba, hay desde mansiones modernas hasta propiedades inéditas que parecen salidas de una película.

Es el caso del Castillo de Mandl, construido a finales de la década de 1920 y ubicado en la sierra de La Cumbre sobre un terreno de 10 hectáreas. La propiedad tiene 2250 m² construidos, que incluyen la casa principal de tres plantas, una casa de huéspedes con dos dormitorios, dos viviendas para caseros y caballerizas con espacio para cuatro caballos y carruajes. Su interior fue remodelado, aunque conserva rasgos tradicionales, como pisos de mármol y mobiliario de de madera oscura. Su precio es de US$3.100.000.

Por último, en el sur del país predominan las residencias con influencia suiza y centroeuropea, donde la piedra y la madera son las protagonistas, junto con las chimeneas y los techos inclinados, ideales para el clima frío, la nieve y lluvia.

Para ejemplificar, hay una mansión de 571 m², ubicada en un terreno de 41,7 hectáreas, a orillas de la laguna El Trébol y a 15 minutos del centro de la Bariloche. Las vistas a la montaña y al agua son dos de sus principales atributos, junto con miradores de madera, quincho y terraza con hidromasaje climatizado. Con un precio de US$14.000.000, se posiciona como la propiedad más cara disponible de la plataforma en la ciudad del sur del país.