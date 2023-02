La historia por la que tras pelearse con sus vecinos, Leonardo DICaprio les terminó comprando la casa de US$10 millones

escuchar

Con un patrimonio neto estimado de US$300 millones, Leonardo DiCaprio invierte gran parte de su capital en el sector inmobiliario. De hecho, cuenta con varias propiedades en Los Angeles. Sin embargo, el hogar de la estrella de Titanic es hace más de 20 años su residencia principal en el barrio de Bird Street, Hollywood Hills: una mansión de 418 metros cuadrados en la cima de una colina.

Con miles de lujos como una pileta infinita y vistas impresionantes que abarcan desde los rascacielos hasta el Océano Pacífico, esta propiedad le generó algunos problemas al protagonista de Once Upon a Time in Hollywood.

Si bien el actor vive desde hace años en esa propiedad, durante el 2007, tuvo que enfrentarse a una demanda por parte de sus vecinos, quienes lo acusaron de negligencia por la decisión de construir una cancha de basket que habría causado daños estructurales significativos a la propiedad de sus vecinos: una pareja de ancianos, Ron y Joan Linclau.

La entrada de la casa de los Linclau. Google Maps

Por su parte, el actor afirmó que los problemas estructurales fueron causados por un muro de contención ilegal instalado por los propios Linclaus. Finalmente la demanda no escaló a mayores y se resolvió fuera de los tribunales en 2009.

Actualmente y tras la muerte de Joan Linclau, los registros muestran que el viudo Ron Linclau vendió la antigua casa de la pareja a DiCaprio en un acuerdo fuera del mercado valorado en US$10.5 millones, por lo que las fotos y los detalles son escasos, ya que la casa nunca se puso oficialmente a la venta.

La casa incluye una pileta y una pequeña casa de huéspedes independiente. Google Maps

Sin embargo, los registros fiscales revelan que se trata de una moderna residencia de 325 metros cuadrados de espacio habitable construida a principios de la década de 1960 con cuatro dormitorios y cuatro baños. También incluye una pileta y una pequeña casa de huéspedes independiente.

No es la primera vez que DiCaprio suma una propiedad vecina a la mansión donde reside. El complejo que compró en 1994 por US$4 millones en realidad consiste en dos propiedades una al lado de la otra, una de las cuales se la adquirió a la mismísima Madonna por US$2 millones.

De cara a futuro, los vecinos de la zona se preguntan qué hará el protagonista de El Lobo de Wall Street con su nueva adquisición, que se suma a sus lujosas casas en Beverly Hills, Malibú, Palm Springs, Los Feliz y la ciudad de Nueva York.