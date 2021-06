¿Mascotas sí o no?: siete de cada 10 inquilinos buscan inmuebles aptos para vivir con animales

Un informe reciente reveló que el 68% de los inquilinos argentinos dejó de alquilar alguna vez una propiedad por restricciones a la tenencia de mascotas en el contrato. Los datos surgen de un relevamiento realizado por ZonaProp, que arrojó que el 79% de los encuestados convive con animales. ¿Los favoritos? Los perros y los gatos.

El 66% de los inquilinos en la Argentina no está de acuerdo con que los contratos de alquiler tengan limitaciones a la tenencia de animales domésticos. Por el contrario, a la mitad de los propietarios le parece correcto que se pueda restringir el ingreso de mascotas al inmueble.

De acuerdo al informe, el 79% de los inquilinos argentinos vive con animales, mientras que a nivel regional esa cifra asciende al 84%. Las restricciones impuestas en medio de la pandemia de coronavirus, que llevaron a la población a aislarse y a pasar más tiempo en sus hogares, hizo que el 43% de los encuestados considerara comprar o adoptar una mascota, aunque finalmente no lo hizo.

Por su parte, un 27% de los inquilinos argentinos con mascotas decidió comprar o adoptar un animal durante el transcurso de la pandemia. Sin embargo, un 52% directamente no pensó en esa posibilidad.

Las mascotas preferidas por los argentinos

En el país, el 55% de los encuestados que alquilan tiene solo una mascota en su casa. Un 27% vive junto a dos y un 10%, con tres. Por último, solo un 9% convive con cuatro o más animales. En el caso de los propietarios, el 48% convive con una mascota; el 28%, con dos; el 13%, con cuatro o más y el 10% restante, con tres.

Los animales que más se encuentran dentro de las casas de los argentinos son los perros (73% en el caso de inquilinos y 81% en propietarios) y los gatos (46% y 40%). Solo un 3% de las personas que alquilan convive con algún otro tipo de especie. Por su parte, un 3% de propietarios tiene un pez.

Los perros, las mascotas más elegidas por inquilinos y propietarios argentinos Shutterstock

El informe también reveló que el encierro en pandemia aumentó el tiempo con las mascotas en el hogar. En la región, un 88% respondió que pudo pasar más momentos con ellos debido al confinamiento. Por su parte, un 8% de los consultados latinoamericanos aseguró haber estado con mucho trabajo, lo cual dificultó el vínculo con sus animales. En tanto, un 4% afirmó que no cree que la cuarentena haya modificado la convivencia con sus mascotas.

Los propietarios y las mascotas en el hogar

A nivel regional, el 82% de los dueños convive con mascotas en su hogar. La tendencia entre los propietarios se encuentra marcada: un 67% afirma que no consideró comprar o adoptar un animal en cuarentena. Por otro lado, un 13,5% analizó adoptar y un 4,7% pensó en comprar, pero finalmente ninguno avanzó en la decisión.

¿A qué se debe? Por un lado, un 66% de los encuestados manifestó que la decisión no estuvo vinculada con restricciones en la propiedad que habita. Un 18% aseguró que no tiene espacio suficiente en su propiedad y solo un 2% contestó que fue porque en su edificio no se permiten mascotas.

María Delfina Casali