Dos edificios se suman al skyline de Miami-Dade, uno de los 67 condados ubicados en el estado estadounidense de Florida. Esta vez no se trata de torres de lujo como en la que tiene un departamento Lionel Messi, sino que son viviendas asequibles en el complejo urbanístico River Parc, en Little Havana, destinado para personas de ingresos mixto. Con este discurso inauguraron las nuevas instalaciones Daniella Levine Cava, alcaldesa de Miami-Dade, junto a Jorge Pérez, presidente de la constructora The Related Group.

De la mano de la desarrolladora que invirtió US$150 millones en la obra público-privada, el condado recicló el edificio de viviendas públicas Robert King High, de 315 departamentos, que desde su construcción en 1964 nunca había atravesado algún tipo de renovación. La propiedad no tenía aire acondicionado central ni ventanas de impacto contra los huracanes, un elemento de vital importancia en una zona que frecuentemente sufre desastres naturales de este tipo. “También hicimos toda la electricidad, toda la plomería, cambiamos los ascensores y pusimos sistemas de emergencia nuevos”, dijo el urbanizador Pérez, líder del grupo desarrollador que ya inauguró 25 proyectos de viviendas asequibles en los últimos ocho años en conjunto con el condado y que tiene 20 proyectos de esta naturaleza en ejecución.

El precio promedio de un departamento en Miami-Dade es de US$415.000 Milin John / Unsplash

Un departamento modelo en el complejo River Park en Miami Dade Related

El complejo tiene distintos amenities que pueden usar sus residentes. Por ejemplo, cuenta con un local comercial, un centro comunitario, parque para perros, gimnasio, áreas de parrillas al aire libre y pronto tendrá una cafetería.

Al mismo tiempo, también se inauguró otro edificio de 182 unidades y siete pisos. “Al renovar incrementamos la oferta. Estamos mejorando lo que tenemos y construyendo nuevas unidades para personas necesitadas”, dijo la alcaldesa.

Los edificios tienen amenities en espacios comunes Related

El complejo urbanístico River Parc, en Little Havana, ofrece departamentos asequibles Related

El ejecutivo Pérez anunció que sumarán 1600 unidades en este complejo para darle una oportunidad de vivienda a este público. Es que estos nuevos edificios conforman la fase IV y V del complejo River Parc. El masterplan contempla 10 fases en total, y se espera que se termine para 2027 y sume un total de 2500 departamentos de valores accesibles para la clase trabajadora.

El edificio a estrenar inaugurado en River Parc tiene siete pisos. Gentileza de Apartments.com

La inauguración fue el 31 de octubre Related

Los departamentos cuentan con ambientes amplios y cómodos Related

En el acto de inauguración realizado este 31 de octubre, estuvieron presentes la congresista María Elvira Salazar, la comisionada del distrito cinco de Miami-Dade, Eileen Higgins, entre otras muchas personalidades locales y estatales.

Quiénes pueden acceder a estas viviendas

En su discurso de inauguración, Levine Cava aclaró el fin de las dos propiedades presentadas: “Estas 315 unidades son para personas de la tercera edad con bajos recursos, mientras que las 182 unidades del edificio nuevo se destinarán a la clase trabajadora con distintos niveles de sueldo”.

Aquellos interesados en vivir en River Parc deben dirigirse al condado. “Existe una lista de espera centralizada donde se inscriben las personas que aspiran a vivir en propiedades de este tipo”, aseveró Alex Ballina, director de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario de Miami-Dade.

Las viviendas públicas de River Parc están dirigidas a personas mayores de ingresos extremadamente bajos que reciben atención de parte del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y el Programa de Asistencia para el Alquiler (RAD). En cuanto al filtro que determina quiénes pueden aspirar a conseguir una unidad allí, añadió que el proyecto “es una combinación del programa federal Plan 8 y viviendas públicas para las personas que están en esta lista del condado y el gobierno federal”.

Las torres Robert King High se construyeron en 1964 y hasta ahora no habían sido renovadas. Gentileza de Apartments.com

Estas viviendas están pensadas para las familias con ingresos entre el 30%, el 60%, y el 80% del ingreso promedio del área Related

La alcaldesa prometió construir 32.000 de estas viviendas para paliar los efectos de la crisis habitacional Related

Según la alcaldesa, estas viviendas están pensadas para las familias con ingresos entre el 30%, el 60%, y el 80% del ingreso promedio del área (AMI en inglés). Para tener una referencia, la tabla de límites de ingresos indica que se considera el 30% del AMI a una persona cuyos ingresos superan los US$21.700 anuales, cifra que en el caso del 80% del AMI asciende hasta US$57.800.

Estas cifras varían según la composición del núcleo familiar. En cuanto a las familias de tres integrantes, el 30% de AMI ingresan US$27.900 y los de 80% hasta los US$74.300. Por su parte, las familias de cuatro miembros deben contar con ingresos de entre US$30.950 (30% AMI) y US$82.550 (80% AMI).

Miami atraviesa una crisis de vivienda. Según declaraciones de la alcaldesa de enero de 2023, es “el epicentro de las crisis de asequibilidad de viviendas de los Estados Unidos”. En su plan de gobierno, el condado cuenta con un presupuesto de US$500 millones para buscar soluciones habitacionales y la funcionaria se involucró en el problema y prometió construir 32.000 de estas viviendas para paliar los efectos del flagelo, de las cuales 20.000 serán nuevas.

La alcaldesa Daniella Levine Cava inauguró las viviendas asequibles en Miami-Dade @ mayordlc

La baja de precios en las propiedades de Miami-Dade

Miami es la quinta ciudad más cara de Estados Unidos para comprar una propiedad, según un análisis de Zillow, el sitio web líder de real estate en Estados Unidos. Sin embargo, el condado de Miami-Dade fue recientemente noticia en los portales del mundo por la paulatina baja en el precio de sus propiedades. La tendencia resulta una oportunidad para comprar una propiedad en una de las ciudades estrella del país norteamericano, a pesar de las altas tasas de interés y el encarecimiento de las primas de seguros.

En números, una casa unifamiliar puede adquirirse por un valor de US$600.000, mientras que un departamento ronda los US$415.000 promedio, según la última actualización del reporte de precios de viviendas de la MIAMI Association of Realtors (Asociación de Agentes Inmobiliarios de Miami), correspondiente a septiembre de 2023. Estas cifras se muestran considerablemente por debajo de las registradas en julio, cuando promediaban US$631.670 y US$420.000 respectivamente. Aún así, en términos interanuales son un 5% más caras.