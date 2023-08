escuchar

El departamento más exclusivo de Escocia, con vistas a uno de los campos de golf más antiguos del mundo, salió a la venta con un precio de US$2,9 millones, según publicó la agencia inmobiliaria británica Savills. Con dos dormitorios y una vista panorámica, esta propiedad se presenta como una joya en el mercado inmobiliario, y una serie de comodidades dignas de realeza.

El Hamilton Grand se ubica en el Golf Place, al lado del Old Course.

Ubicado en el histórico edificio Hamilton Grand, antes conocido como The Grand Hotel, este departamento de dos dormitorios ofrece una experiencia de vida fuera de lo común. Propiedad de la prestigiosa empresa estadounidense Kohler & Co, también dueña del cercano Old Course Hotel de cinco estrellas, los residentes de este edificio tienen acceso a un servicio de mayordomo disponible las 24 horas, chefs privados y servicio de limpieza, todo ello gracias a una estrecha conexión con el hotel de lujo.

El departamento tiene más de 95 metros cuadrados.

Este edificio hospedó a figuras históricas como el rey Eduardo VIII, Rudyard Kipling y Bing Crosby. Más tarde, sirvió como sede de entrenamiento de la Royal Air Force durante la Segunda Guerra Mundial y alojamiento para estudiantes, hasta que fue comprado por Kohler & Co en 2010. Además, fue el primer edificio en Escocia en tener un ascensor neumático y agua fría y caliente en todos los baños.

Actualmente, el edificio cuenta con un total de 27 departamentos, así como un hall de recepción, servicio de conserjería, un salón privado y una terraza en el último piso.

El dato para los fututos compradores

Quienes compren este piso no podrán utilizarlo como residencia a tiempo completo

Incluye una cocina que conecta a un balcón al aire libre.

Ubicado en el tercer piso, tiene más de 95 metros cuadrados, dos balcones y cuatro ventanas con vistas espectaculares al campo de golf. Incluye una cocina que conecta a un balcón al aire libre a través de puertas francesas. En cuanto a los dormitorios, el cuarto principal cuenta con una cama doble, una cómoda y un sillón, además de dos bachas de baño y un compartimento de ducha.

Sin embargo, el hecho de que el departamento incluya un servicio doméstico 24 horas no es el dato más curioso de la propiedad. Quienes compren este piso no podrán utilizarlo como residencia a tiempo completo debido a restricciones de planificación. Todos los departamentos en el edificio solo pueden ser utilizados como segundas residencias y con una ocupación restringida a 50 semanas al año.

El dormitorio principal cuenta con una cama doble, una cómoda y un sillón.

La espectacular vista al campo de golf

La comunidad de St. Andrews inicialmente tenía sus reservas a esas condiciones debido a que los departamentos eran casi el triple de caros que otras propiedades similares en la zona. Sorprendentemente, a principios de este año, se vendieron por completo, rompiendo todas las expectativas.

Aunque ofrece comodidades de primer nivel y un estilo de vida sin igual, las restricciones son un aspecto a considerar. De todas formas, la oportunidad de vivir en este icónico edificio y disfrutar de sus beneficios exclusivos es algo que verdaderamente merece la atención de los amantes del lujo y la historia.