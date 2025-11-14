Un fanático de los Rolling Stones compró por US$7 millones el departamento donde vivió Mick Jagger

En abril de este año una noticia conmovió a los amantes del rock and roll británico: la famosa vivienda de Mick Jagger, en donde residió desde 1966 hasta 1968, salió a la venta. Tras estar seis meses en el mercado, a cargo de la agencia de real state Beauchamp Estates, el lujoso departamento fue adquirido por un fanático del cantante por aproximadamente US$7 millones.

El inmueble se encuentra en la cuarta planta del edificio Harley House y resalta por su amplia zona de estar, sus techos de más de tres metros de altura, y por haber sido la locación principal de las icónicas fiestas de la banda. En este lugar se celebraron fiestas memorables y se tomaron fotografías icónicas, como las del célebre Gered Mankowitz en el llamado “salón hippie”.

El edificio en el que vivía Mick Jagger Beauchamp Estates

El piso está ubicado en el centro de Londres, cerca de Regent´s Park y Harley Street Beauchamp Estates

El piso, ubicado en el centro de Londres, cerca de Regent´s Park y Harley Street, cuenta con sala de cine, despacho privado, suite principal con vestidor y terraza propia y chimenea, ideal para resguardarse durante el invierno húmedo de la ciudad.

Marianne Faithfull y Mick Jagger terminaron su relación en 1970 Foto: PA:Empics Sport

Una de las cuatro habitaciones del departamento del cantante. Beauchamp Estates

Un cuarto para invitados Beauchamp Estates

La biblioteca con escritorio que da a la calle Beauchamp Estates

Un espacio de relax y confort Beauchamp Estates

Durante los dos años en los que Mick Jagger vivió allí, antes de mudarse en 1968 al barrio londinense de Belgravia, era habitual que distintas personalidades de la época recorrieran los pasillos altos y memorables de Harley House. Sobre todo, la cantante Marianne Faithfull, pareja de Jagger en ese momento. Otras figuras destacadas que visitaron su hogar fueron la princesa Margarita, hermana de la Reina Isabel II y Keith Richards, su compañero de banda.

Un living con chimenea que continúa con la predominancia de colores claros en todos los ambientes y la presencia de obras de arte Beauchamp Estates

El hall de distribución permite espiar los diferentes espacios Beauchamp Estates

La visión del living desde otro ángulo Beauchamp Estates

La cocina renovada con electrodomésticos de alta gama Beauchamp Estates

La lujosa residencia construida entre 1903 y 1904 en el exclusivo barrio de Marylebone, cuenta con una cocina renovada, electrodomésticos de alto nivel y una isla central con banquetas altas.

La decoración combina lo clásico y lo moderno: colores delicados, predominantemente pasteles, con toques de colores oscuros y motivos animales.

El baño principal, que está totalmente renovado, cuenta con doble lavabo y bañera Beauchamp Estates