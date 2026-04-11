Una de las ciudades más icónicas de Estados Unidos subastará más de 800 casas y terrenos desde US$100

Cuando se habla del mercado inmobiliario en California, Estados Unidos, lo primero que suele venir a la mente son precios muy altos y familias que se ven obligadas a mudarse frecuentemente por los incrementos del alquiler, especialmente en áreas como el Inland Empire, el Valle Central o las ciudades más caras del sur del estado.

No es un secreto que comprar una casa en el llamado Estado Dorado puede ser complicado para muchas familias, incluso para quienes tienen varios años con ingresos estables, buen historial de trabajo y hasta dos empleos, algo muy común entre la comunidad latina en California.

El condado de Riverside, en California, subastará parcelas y propiedades desde US$100 Freepik

Por eso, cada vez que aparece una oportunidad diferente —y más accesible— vale la pena mirarla con atención, sobre todo para quienes sueñan con dejar de pagar renta y tener algo propio cerca de donde trabajan, donde van sus hijos a la escuela o donde asisten a la iglesia.

El Condado de Riverside, ubicado a aproximadamente una hora de Los Ángeles y muy conocido por ciudades como Riverside, Moreno Valley, Perris o Temecula, anunció una subasta pública de propiedades y terrenos que comenzarán con ofertas iniciales desde apenas US$100. Se trata de un evento que suele despertar mucho interés entre inversores, familias trabajadoras, personas que viven en California y también entre quienes se mudaron a otros estados como Texas, Nevada o Arizona buscando alquileres más baratos. Para muchos hispanohablantes que viven en el sur de California, este tipo de remates representa la posibilidad de empezar poco a poco: primero un lote, después construir, o simplemente mantener el terreno como inversión.

Subasta de propiedades en Riverside

El evento es organizado por el Riverside County Treasurer-Tax Collector, la oficina encargada de gestionar las propiedades con impuestos impagos dentro del condado, algo similar a lo que hacen otros condados de California cuando los dueños dejan de pagar el property tax por varios años.

La subasta comenzará el 23 de abril a las 8 a. m. (hora local) y se extenderá hasta el 28 de abril, período durante el cual se rematarán más de 800 parcelas y viviendas distribuidas en distintas ciudades del condado, muchas de ellas en zonas donde vive una fuerte comunidad latina.

La subasta comenzará el 23 de abril a las 8 a. m. (hora local) y se extenderá hasta el 28 de abril Google Maps

Para entender por qué existen estas oportunidades, hay que conocer el origen de estas propiedades. Muchas de ellas provienen de deudas fiscales que nunca fueron pagadas, por lo que el gobierno local termina recuperando el inmueble y posteriormente lo ofrece en remate público.

Esto permite que el precio inicial sea muy inferior al valor real del mercado inmobiliario de California, donde no es raro ver terrenos y casas superar fácilmente los cientos de miles de dólares.

Las propiedades que arrancan desde US$100

Dentro del catálogo general hay varios terrenos que comenzarán la subasta con un precio base de US$100, algo poco común incluso dentro de este tipo de eventos, y que llama la atención en un estado donde a veces esa cantidad apenas alcanza para el tanque de nafta y el supermercado de la semana.

Como siempre ocurre en una subasta pública, el precio inicial puede ser muy bajo, pero el valor final dependerá de la cantidad de personas que participen y de cuánto estén dispuestas a ofrecer en la puja.

Ciudades de Riverside en las que hay oportunidades

Una de las cosas que conviene tener clara es que la subasta no se limita a una sola ciudad. El Condado de Riverside es bastante grande y reúne múltiples comunidades con perfiles muy distintos, desde zonas desérticas hasta áreas más urbanas donde muchos residentes viajan diariamente a Los Ángeles, Orange County o San Diego para trabajar.

Entre las ciudades donde se pueden encontrar propiedades en el listado están: Banning, Beaumont, Blythe, Calimesa, Cathedral City, Coachella, Desert Hot Springs, Lake Elsinore, entre muchas otras.

La subasta no se limita a una sola ciudad, sino que hay muchas oportunidades, con ubicaciones céntricas o más desérticas Shutterstock

Esto significa que los interesados pueden encontrar desde terrenos en zonas desérticas hasta parcelas cerca de áreas urbanas con infraestructura, escuelas, iglesias, centros comunitarios y comercios frecuentados por la comunidad latina, como mercados hispanos, taquerías, panaderías y pequeños negocios familiares.

¿Cómo participar en la subasta?

El proceso para participar no es complicado, pero sí conviene seguir algunos pasos con calma y revisar bien cada detalle, igual que cuando se firma un contrato de renta o se solicita una hipoteca.

Estos son los pasos para participar:

Revisar el catálogo completo publicado por el Riverside County Treasurer-Tax Collector.

Identificar el número de ítem de la propiedad de interés.

Registrarse en la plataforma de subastas del condado.

Cumplir con los requisitos de pago o depósito que exige el sistema.

Participar en las pujas durante los días del evento.

Si hay varios interesados, el monto puede subir considerablemente, como pasa cuando hay mucha demanda en ciertas zonas de Riverside o el área de Coachella Valley.

En general, cualquier persona mayor de 18 años que se registre y proporcione un depósito puede ofertar por una propiedad, con algunas excepciones: un recaudador de impuestos y su personal que llevan adelante la subasta tienen prohibido participar en la misma; el propietario actual no puede comprar su propia propiedad por debajo del precio mínimo de oferta; el recaudador de impuestos puede prohibir que un postor participe en una subasta durante cinco años si anteriormente anuló una venta porque ese postor no completó la compra.

Algunos compradores explicaron a medios como NBC que tuvieron que mudarse a estados como Texas por el costo de la vivienda en California y ahora ven este tipo de subastas como una posible forma de regresar, estar más cerca de su familia, su comunidad y sus raíces en el sur de California.