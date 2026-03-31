Jackie Kennedy: venden la mansión que fue de los familiares por más de US$30 millones

Mayfair es uno de los barrios más exclusivos de Londres, y uno de los más caros del mundo. Con un precio promedio por departamento de casi £4 millones, el área agrupa residencias lujosas, tiendas de primer nivel y clubs prestigiosos.

Es en este mismo barrio, en la calle Upper Brook Street, en el corazón de la zona y a pasos de los parques Grosvenor Square y Berkeley Square, en donde los parientes de Jackie Kennedy -los Auchincloss-Coats, familiares por parte de su padrastro-, tenían su base estratégica para sus viajes por Europa. La mansión alojó a la primera dama en el verano de 1955, a sus 22 años, cuando viajó al viejo continente para realizar un tour por Roma, París, Venecia y Florencia, junto a su hermana Lee, que en ese momento tenía 18 años.

La mansión se ubica en la calle Upper Brook Street, en el corazón de Mayfair

La mansión salió por primera vez a la venta -después de 30 años- por un valor de £25 millones, aproximadamente US$35 millones. La propiedad cuenta con seis salones de recepción, siete habitaciones y seis baños distribuidos en una superficie de 1255 m², según describen desde la inmobiliaria que la comercializa.

Tiene seis salones de recepción, siete habitaciones y seis baños

Quienes eran sus dueños

Los Auchincloss-Coats, dueños de la mansión, son una familia influyente vinculada a los bancos, la política y la industria textil.

La propiedad tiene una superficie de 1255 m2

Los Auchincloss-Coats, dueños de la mansión, son una familia influyente vinculada a los bancos, la política y la industria textil

La propiedad se construyó en 1908 para el empresario estadounidense James Monro Coats, heredero de la empresa textil J & P Coats y fue diseñada por Arnold Bidlake Mitchell, un arquitecto inglés de renombre.

La propiedad se construyó 1908 para el empresario estadounidense James Monro Coats

Sin embargo, el inmueble no siempre fue un lugar residencial, con foco en encuentros sociales y fiestas, sino que cambió su destino. El edificio pasó a ser oficina y, después, sede de un banco internacional.

El edificio pasó a ser oficina, y después sede de un banco internacional

Los urbanistas de la ciudad aspiran a que su nuevo comprador vuelva a otorgarle a la vivienda un uso residencial; es por eso que promocionan las características de la propiedad y su facilidad de renovación.

Los urbanistas de la ciudad aspiran a que vuelva a tener uso residencial

“La procedencia de esta mansión en Mayfair, con vistas a Hyde Park, es excepcional”, afirma Peter Wetherell, comercializador de la propiedad según Robb Report.

El éxito de la serie “American Love Story”

John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette en Tribeca

El apellido Kennedy vuelve al centro de la escena internacional tras el estreno de la serie American Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette, una de las producciones más vistas del momento.

Inspirada en el libro de Elizabeth Beller, Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy, la serie narra la historia de una de las parejas más magnéticas de finales del siglo XX, con Paul Anthony Kelly y Sarah Pidgeon en los papeles principales, y recrea su versión de la ciudad de Nueva York de los años 90.

Uno de los escenarios principales de la serie transcurre en Tribeca, el barrio industrial de Manhattan que desde finales de los años 70 comenzó a sufrir una profunda transformación cuando artistas reconvirtieron antiguos estudios en lofts, y en donde la pareja vivió durante su relación hasta el 16 de julio de 1999, cuando fallecieron en un accidente aéreo mientras viajaban a Martha’s Vineyard para asistir a la boda del primo de John F. Kennedy Jr.

Este es el edificio en el que vivieron John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette, en el último piso del número 20 de North Moore Street

Kennedy había comprado el departamento del último piso del número 20 de North Moore Street, en Tribeca, mucho antes de que el barrio se convirtiera en una de las zonas más codiciadas de Nueva York, por US$700.000 en 1994.

En contraste con su imagen pública tan glamurosa, la propiedad era, según medios de la época, muy discreta, con una estética muy industrial, que al parecer inspiró el apodo que Kennedy le puso a la vivienda: “Home Depot”.

Así es el departamento que recrearon en la serie del momento

El departamento se encontraba a pocos metros de la sede de Calvin Klein, en el número 37 de la misma calle, donde Carolyn trabajaba como jefa de relaciones públicas.